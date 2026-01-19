上質な大人のゴルフを提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(本社：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木 一成／以下 当社)は、2026年3月18日(水)に東京バーディクラブ(東京都青梅市)で「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペをCLUB ONOFFメンバー限定で開催、参加者を募集いたします。





本イベントはCLUB ONOFFメンバー限定イベントとなりますが、CLUB ONOFFへ新規入会(会費無料)いただくことで、どなたでもご参加いただけます。





◆CLUB ONOFFメンバー新規登録： https://clubonoff.globeride.co.jp/account/register





「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペ









当日は、ゴルフコンペに参加経験のない方でも安心して楽しめるイベントもご用意しています。「グッジョブ！」の掛け声でポジティブにゴルフを楽しむ、大人のための新しいゴルフ体験です。おひとり様でのご参加も大歓迎です。皆さまのご応募をお待ちしております。





※「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペの詳細はオノフWEBサイトにてご確認いただけます。

https://clubonoff.globeride.co.jp/apps/pagefly/preview?id=e98abc7e-f30a-48eb-8636-5aa5b0561332









開催概要





イベントプログラム









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









【お客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

フリーダイヤル：0120-506-204

受付時間 ：9：00～17：00(土日祝日、当社休業日は除く)