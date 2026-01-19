スーパーブリー株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：原本 洋平)は、アミューズメントフィットネスクラブを全国展開するフィットイージー株式会社と協業し、トレーニングによって鍛え上げた身体を「記録」ではなく「美と表現を伴う作品」として残す新たなコラボレーション企画を、2026年1月25日(日)より開始いたします。





本企画は、海外では広がりを見せる一方で、日本ではまだ十分に定着していない「ボディプロフィール文化」を、日本独自の美意識と感性で再構築する取り組みです。ボディプロフィール撮影およびビューティ撮影を中核に、フィットネス・美容・アートの領域を横断した「新しい身体表現の体験価値」を提供します。





SUPERB MODE 1





■企画背景

フィットネスにおける身体づくりは、体重や数値の変化だけで測れるものではなく、時間・努力・継続の積み重ねによって形づくられる極めて個人的で本質的なプロセスです。しかし日本においては、その成果を「表現」として残す文化や文脈は、これまで十分に語られてきたとは言えません。

スーパーブリー株式会社は、ヘアメイク、撮影、美容、表現を横断する事業を通じて、「身体そのものを一つの表現媒体として捉える」という思想のもと、美のあり方を探求してきました。

本コラボレーションは、日本においてまだ明確な文脈が存在していない「トレーニングの成果を表現として残す」という考え方を、フィットネスの現場から提示する試みです。









■コラボレーション企画の概要

(1) 撮影コラボレーション企画(本企画の中核)

＜企画内容＞

「努力の証をアートに残す」ことを目的に、スーパーブリー株式会社のクリエイティブチームによる「プレミアム・ボディプロフィール撮影およびビューティ撮影」を、フィットイージー会員様向けに提供いたします。

照明設計、構図設計、ポージングディレクション、プロフェッショナルによるヘアメイク監修を通じて、トレーニングによって培われた身体や佇まいを、「単なる記録写真ではなく、一つの作品として表現」します。

筋肉量や輪郭を誇張するのではなく、その人らしさや努力の背景、空気感までを含めた「総合的な身体美の表現」を目指します。





＜対象および特典＞

フィットイージー全会員様を対象に、撮影プランを「通常価格より20％割引(税込30,800円～)」の特別価格にて提供いたします。

撮影データには、フィットイージーおよびスーパーブリー株式会社両ブランドのロゴをあしらった「オリジナルコラボレーションフレーム」を適用予定です。





＜開始時期＞

2026年1月25日(日)より開始予定





(2) 表現オプション企画(作品構成要素としての表現)

＜企画内容＞

撮影作品の世界観をより完成度の高いものにするため、希望される会員様を対象に、眉やスカルプを中心としたタトゥーメイク表現(SUPERB INK)を、撮影作品における造形的・視覚的な表現要素の一つとして取り入れることが可能です。

これらは美容や機能を主目的とするものではなく、身体のラインやポージング、光の演出と調和する「作品全体のバランスを整えるための表現」として位置づけられます。





＜実施体制＞

なお、SUPERB INKにおけるタトゥーメイク表現は医療行為を目的としたものではなく、あくまで撮影作品における表現要素の一つとして提供されます。

本表現は、「一般社団法人 国際タトゥーアーティスト協会 認定施術者」「美容師免許を保持するメイクアップアーティスト」ならびに「当社独自の表現基準を満たした SUPERB INK 認定者」が担当し、表現性と安全性の両立を重視した体制で行われます。





＜対象および特典＞

フィットイージー全会員様を対象に、該当プランを「通常価格より30％割引(初回 税込38,500円～)」の特別価格にて提供いたします。





＜開始時期＞

2026年1月25日(日)より開始予定

※本企画は、撮影表現の選択肢の一つとして提供されるものであり、すべての撮影において必須となるものではありません。

※医療行為は致しません。





SUPERB MODE 2





SUPERB MODE 3





■本企画が提供する価値

本取り組みにより、会員様は、

* 努力の積み重ねを「作品」として残す体験

* 自身の身体と向き合い直す新たな視点

* SNS等を通じた自然な自己表現

* トレーニングに対する長期的なモチベーション

を得ることができます。





本企画は、日本ではまだ一般化していない「身体を表現として残す」という価値を、日常的なフィットネスの延長線上で体験できる場を提供します。









■サービスの提供場所

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1-14-1 第3向山ビル1階

Superb Mode Studio 又は Beauty Salon Superb 内









■今後の展望

スーパーブリー株式会社は今後、ボディプロフィールおよびビューティ撮影を軸に、フィットネス・美容・アートを横断した「日本発の新しい身体表現カルチャー」を国内外へ発信してまいります。









■会社概要

＜フィットイージー株式会社＞

所在地 ： 岐阜県岐阜市本町3丁目2番地1

代表者 ： 代表取締役社長 國江 仙嗣

事業内容： アミューズメントフィットネスクラブの運営

上場市場： 東京証券取引所プライム市場

名古屋証券取引所プレミア市場

URL ： https://fiteasy.co.jp





＜スーパーブリー株式会社＞

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-18-13 第一向山ビル102

代表者 ： 代表取締役 原本 洋平

事業内容： ビューティ撮影・ヘアメイク事業、ヘアサロン、

まつ毛エクステンションサロン、ネイルサロン、メイクサロン、

その他各種美容サロンの経営・美容室の経営、美容関連商材、

各種商品の企画、製造、販売 等

映像制作事業

URL ： https://superbly.co.jp/