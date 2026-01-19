【ダイアナ】「Playful Celebration」をテーマにした2026 Spring/Summer Collectionのキービジュアルが公開！

ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より、2026 Spring/Summer Collectionのキービジュアル公開のお知らせです。春の訪れが待ち遠しくなるようなアイテムを着用したビジュアルを2026年1月19日(月)よりダイアナ公式WEB SHOPにて公開、商品は全国のダイアナ店舗ならびにWEB SHOPにて順次発売いたします。



2026 S/S Season Theme "Playful Celebration"



新しい春の光を纏い



プレイフルなマインドで輝く




https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1143


■LOOK






【Tweed × Tulle Pumps】


商品番号：TS19238


価格：\22,000(税込)


ヒール高：9cm台


サイズ展開：21.5-25.0cm



【Tweed × Pearl Bag】


商品番号：PE6121


価格：\19,250(税込)


サイズ：W24×H16×D12



【Tweed × Bijou Bag】


商品番号：SH6112


価格：\17,050(税込)


サイズ：W24×H17×D13







【Chain Motif Pumps】


商品番号：U15274


価格：\20,900(税込)


ヒール高：5cm台


サイズ展開：21.5-25.0cm



【Box Mini Shoulder Bag】


商品番号：SH6113


価格：\19,250(税込)


サイズ：W19×H12×D7






1月下旬ごろ入荷予定

【Ballet Shoes】


商品番号：NJ42156


価格：\17,050(税込)


ヒール高：2cm台


サイズ展開：21.0-25.5cm




1月下旬ごろ入荷予定

【Volume Sole Loafers】


商品番号：WD44382


価格：\20,900(税込)


ヒール高：4cm台


サイズ展開：22.0-25.5cm





【Flower Cutting Bag】


商品番号：MF6129


価格：\14,850(税込)


サイズ：W20×H22×D10




and more...


■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp