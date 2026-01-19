エレコム、VTuber渋谷ハル氏と初のコラボレーション「ELECOM ゲーミングマウスVM800シリーズ」の広告を展開

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、12月22日（月）より「渋谷ハル×ELECOM ゲーミングマウスVM800」編としてSNSプロモーションを実施しています。

VTuber渋谷ハル氏と初めてのコラボレーション

この度、ゲーミングマウスVM800シリーズを訴求するために「渋谷ハル×ELECOM ゲーミングマウスVM800」編として、SNSプロモーションを実施いたしました。VTuberによるプロモーションは、今回が初めての取り組みです。

本製品は、FPS向けの軽量ゲーミングマウスで、ゲーミングデバイスと親和性の高いVTuberとして渋谷ハル氏の起用を決定しました。

「渋谷ハル×ELECOM ゲーミングマウスVM800」編

プロモーションでは、渋谷ハル氏がPCゲームでVM800を使用している姿と、渋谷ハル氏がVM800を持っている姿の特別撮り下ろしビジュアルを公開。これらは渋谷ハル氏のXアカウントにて発表いただきました

渋谷ハル氏による投稿：https://x.com/ShibuyaHAL/status/2003037191715655696?s=20

ワイヤレスゲーミングマウス「VM800シリーズ」とは

ハイクラス・ゲーミングデバイス「ELECOM GAMING V custom」シリーズ史上最高の反応速度を誇る、世界で初めて※「Ultra-Wideband」と高速通信（True 8K）を搭載したワイヤレスゲーミングマウスです。

※ゲーミングマウス（製品）/True 8K/Ultra Wide Band（UWB）/エルゴノミクスマウスに関する市場調査「世界初」検証調査（(株)未来トレンド研究機構 調べ）：2025年8月7日時点

製品特設ページ：https://www.elecom.co.jp/pickup/v-custom/products/mouse/vm800/

渋谷ハルプロフィール

VTuber最協決定戦主催。史上初のVTuberレッドブル・プレイヤー。

APEX LEGENDSの配信及び動画投稿をメインに、活動しているVTuber。過去に競技シーンでも活躍しており、APEX LEGENDSの世界大会への出場権利も獲得している。

Xアカウント：https://x.com/ShibuyaHAL

YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@ShibuyaHAL

