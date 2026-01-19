エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、デジタル社会における新しい保険サービスの構築に向けて戦略的パートナーシップを締結している株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：遠山拓馬）と連携し、保険見直し本舗で生命保険のご契約をいただいた方向けに、保険金の請求漏れを防ぐ「保険金請求サポートサービス」を2026年1月19日（月）より開始いたしました。

本サービスの目的

・残されたご家族から保険金が請求されないまま終わってしまうリスクを減らす・ご家族の事務的負担を軽減する・保険をきっかけに、各世代にとって、自然に始められる情報整理・終活の入り口を提供する

保険金の請求をめぐる社会的な背景

生命保険において、ご契約者さまが亡くなった後、本来受け取れるはずの保険金が請求されないまま終わってしまうケースは珍しくありません。保険金は、請求がなければ支払われません。保険金が受け取られないまま請求期限を迎えてしまう「請求漏れ」は、保険業界全体が取組むべき共通課題となっています。＜「請求漏れ」が発生する主な要因＞・契約者が、受取人に契約内容を伝えておらず、亡くなった後も保険契約自体に誰も気付かない・ご家族が保険証券を見つけることができず、請求先が分からない・複雑な書類の処理をはじめとした、各種手続きがハードルとなり請求機会を逃すこうした課題を受け、近年は保険業界においても、請求を「待つ」前提から、「支える・促す」仕組みへの転換が進み始めています。たとえば、大手生命保険会社では、マイナンバーカードの失効情報を活用して死亡を検知し、受取人に対して保険金請求を促す取り組みが始まっています。また、オンライン生命保険会社では、医療情報などを活用し、保険金の支払い可能性があるタイミングで能動的に案内する仕組みの検討も進められています。

SouSouが提供するソリューション

終活アプリ「SouSou」は、以下の3つの特徴を軸に、保険金請求を含むエンディングにまつわる社会課題の解決を目指しています。1. 本人確認を前提とした情報管理マイナンバーカードを活用した本人確認により、「誰の情報か」が明確な状態で、保険に関する情報を整理・管理できます。2. デジタルによる逝去判定ご逝去をデジタル上で検知・判定することで、保険請求が必要となるタイミングを適切に捉えることが可能になります。3. 外部サービスとの連携保険見直し本舗をはじめとする外部サービスと連携することで、生前の備えが、実際の請求やサポートにつながる終活インフラを構築しています。今回の株式会社保険見直し本舗との連携は、これらの仕組みを活用し、「保険金の請求漏れ防止」を実現する具体的なユースケースです。

「保険金請求サポートサービス」の詳細

保険見直し本舗で生命保険をご契約いただいた上で、「SouSou」内で連携の意思表示をいただいた場合に、ご契約者様のご逝去情報が保険見直し本舗に連携され、保険金受取人様への請求のお手続きをご案内いたします。＜保険金請求の流れ＞1.「SouSou」上でご逝去をデジタル判定2.「SouSou」から保険見直し本舗へ逝去情報を連携3.受取人さまからのお申し出を待たず、保険見直し本舗から保険金の請求手続きをご案内※本サービスの利用により自動的に保険金の支払いが行われることはございません。

保険を、「終活」全体に目をむけられる自然なきっかけに

本サービスは、特定の年代に限らず、それぞれのライフステージに応じて無理なく「終活」に向き合えるきっかけとなることを目指しています。40代と60代では、「終活」に対する意識は全く別のステージにありますが、どちらも保険をきっかけに「SouSou」を始めていただくことで、他にも残しておいた方がよい情報に自然と気づける窓口となることを目指しています。また、保険金は、単なる「お金」ではなく、ご家族を想う「気持ち」を形にしたものです。その想いを確実に受け継ぐためにも、「終活」の一環としてぜひ「保険金請求サポートサービス」をご活用ください。

今後の展望

当社は今後も、保険・金融領域をはじめとした幅広い関連サービス事業者との連携を広げ、ユーザーにとっても、事業者にとっても有益な終活インフラの構築を進めてまいります。終活を「分かりにくい」「後回しにされがち」なものから、安心して、自然に備えられる社会の仕組みへ。「SouSou」は、残す人と残される人の想いを、確実につなぐサービスを展開していきます。

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「①本人性/真正性の担保」・「②逝去判定のデジタル化」・「③外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう 担当：島矢E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com

https://sousou-official.com/contact/