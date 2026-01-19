¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« Magia Exedra¡Ù¡¢¤ª¤ê¤³¡ù¥Þ¥®¥« ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー³«ºÅ¡ª¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¡ú5Àõ¸Å¾®»å ¼ÂÁõ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò ´ä¾åÆØ¹¨ °Ê²¼¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« Magia Exedra¡Ù¡ÊMagia Exedra:¥Þ¥®¥¢¥¨¥¯¥»¥É¥é¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø[¿·Ìó]ËâË¡¾¯½÷¤ª¤ê¤³¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù½é¤È¤Ê¤ë¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯Êª¸ì ¤¤¤Ä¤«Æü¾ï¤Ëµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¡ú5¥¥ª¥¯ [Å·æÆ¤±¤ë¸ì¤êÉô]Àõ¸Å¾®»å¡ÊCV ÌÀºäÁïÈþ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ê¤³¡ù¥Þ¥®¥«¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯Êª¸ì ¤¤¤Ä¤«Æü¾ï¤Ëµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×³«ºÅ¡ª
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12»þ¤è¤ê¡¢¡Ø[¿·Ìó]ËâË¡¾¯½÷¤ª¤ê¤³¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯Êª¸ì ¤¤¤Ä¤«Æü¾ï¤Ëµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥¹¥Èー¥êー¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÆü¾ï¤À¤Ã¤¿¡×¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡þ¤¢¤é¤¹¤¸----------------------------------------------------»Ð¡¦¾®´¬¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤Ã¤¿Àõ¸Å¾®»å¤ÏÈþ¹ñ¿¥è½»Ò¤Î¹Ô¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¦ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤¿Åú¤¨¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¾®´¬¤ÈÆ±¤¸¤¯¿¥è½»Ò¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É÷¸«Ìî»Ô¤ÎËâË¡¾¯½÷¤¿¤Á¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä----------------------------------------------------¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡§2026/01/19 (·î) 12:00～2026/02/02 (·î) 11:59
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÀõ¸Å¾®»å¡×¿·¡ú5¥¥ª¥¯¼ÂÁõ¡ª
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12»þ¤è¤ê¡¢¿·¡ú5¥¥ª¥¯ [Å·æÆ¤±¤ë¸ì¤êÉô]Àõ¸Å¾®»å ¤¬¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥²ー¥¸ÉÕ¤¥¬¥Á¥ã¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Ï¢ÌÜ¤Ï¡ú4°Ê¾å¤Î¥¥ª¥¯¤¬³ÎÄê¤Ç½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¡§2026/01/19 (·î) 12:00～2026/02/02 (·î) 11:59¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Å·æÆ¤±¤ë¸ì¤êÉô]Àõ¸Å¾®»å ¼ÂÁõPVYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=tlS3GTPF8ok
Àõ¸Å¾®»å ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¤Ç¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¤ä¥×¥ê¥º¥à¥ªー¥Ö¡¢¥Þ¥®¥«¥¹¥Èー¥ó¤òGET¡ª
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯Êª¸ì ¤¤¤Ä¤«Æü¾ï¤Ëµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ò´¹½ê¤Ï¡Ö¥Þ¥®¥«¥¹¥Èー¥ó¡×¤ä¡Ö¥ªー¥×¥ó¥ô¥§¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥É¥í¥Ã¥×¡×¡¢ËâÎÏ²òÊü¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥³¥¢¡×¤ä¤³¤³¤í¤Î´ïLv.¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤Îº½¡×¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Îµ§¤ê¡¢»ä¤Îµ§¤ê¡×¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¸ò´¹½ê¤Ë¤ª¤ê¤³¡ù¥Þ¥®¥«¤ÎÇØ·ÊÁÇºàÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¸ò´¹½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ê¤³¡ù¥Þ¥®¥«¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë2DÇØ·Ê¤ò¸ò´¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ç¤Î»£±Æ¤ä¡¢¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ËÀßÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÚVS ¿Ë¤ÎËâ½÷¡Û³«»Ï¡ª
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÚVS ¿Ë¤ÎËâ½÷¡Û¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ü¥¹¤Î¥é¥ó¥¯¤òÁªÂò¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£Êó½·¤È¤·¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¾½²Ö¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥×¥ê¥º¥à¥ªー¥Ö¡¢¡ú5¥¥ª¥¯³ÎÄê¥Þ¥®¥¢¥ー¤Î¤«¤±¤é¡¢¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¡§2026/01/19 (·î) 12:00～2026/02/02 (·î) 11:59
App Store/ Google Play/Steam¤Ç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¸½ºß¡¢App Store,Google Play,Steam¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¹¥È¥¢URL¡ÛApp Store /Google Play¡§https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam¡§https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« Magia Exedra¡×³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« Magia Exedra¡×¡¦´ë²è¡¦ÇÛ¿®¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦³«È¯¡§¥Ý¥±¥é¥Ü¡¦f4samurai¡¦±¿±Ä¡§¥Ý¥±¥é¥Ü¡¦3·î27Æü iOS/androidÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡¦7·î17Æü SteamÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.madoka-exedra.com¡¦¸ø¼°WEB SHOP¡¡https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com¡¦¸ø¼°X¡¡https://twitter.com/madoka_exedra¡¡¡Ê¡÷madoka_exedra¡Ë¡¦¸ø¼°Discord¡¡https://discord.gg/K96EtM7ukW¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/@madoka_exedra¡¦¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#¤Þ¤É¥É¥é¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡¡©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project¡¡(Ã»½Ì) ©2024 MQ/A,MEP