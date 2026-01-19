『HONEY∞PARADE GAMES コミックマーケット107 事後通販』ゲーマーズオンラインショップにて開催中！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年1月19日(月) より「HONEY∞PARADE GAMES」 コミックマーケット107 事後通販を開催したことをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/corner/cc/honeyparade_c107/cd/1217/https://www.gamers.co.jp/corner/cc/honeyparade_c107/cd/1217/

ー 開催概要 ー

受注期間：2026年1月19日(月) 12:00～2月2日(月) 23:59

お届け予定日：2026年3月下旬

※受注期間中であっても、上限数に達し次第受付を終了する場合があります。

ー 販売商品 ー

ドルフィンウェーブ

【グッズ-セット商品】ドルウェブセット C107

6,000円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】メインビジュアルアクリルスタンド 入華

2,000円(税込)

【グッズ-クリアファイル】A4クリアファイル2枚セット 入華&鴇

【グッズ-クリアファイル】A4クリアファイル2枚セット 颯＆エレン

【グッズ-クリアファイル】A4クリアファイル2枚セット 氷織＆シュネー

各 1,100円(税込)

【グッズ-ポスター】A3耐水ポスター アイネス（C105カバービジュアル）

【グッズ-ポスター】A3耐水ポスター ヘリー（C106カバービジュアル）

各 1,100円(税込)

【グッズ-タペストリー】B2タペストリー 紫苑

4,500円(税込)

【グッズ-カレンダー】卓上カレンダー 2026年ver.（ドルウェブ）

2,200円(税込)

【グッズ-バッチ】ピンバッジ フェニ夫

880円(税込)

【グッズ-バッチ】 缶バッジ2個セット ランダム

800円(税込)

【グッズ-バッチ】 缶バッジ15個セット A

【グッズ-バッチ】 缶バッジ15個セット B

各6,000円(税込)

AセットBセット

シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK

【グッズ-セット商品】閃乱カグラセット C107

6,000円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】バニーBIGアクリルスタンド 雪泉

【グッズ-スタンドポップ】バニーBIGアクリルスタンド 雪不帰

各 3,900円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】メインビジュアルアクリルスタンド 鴇

2,000円(税込)

【グッズ-クリアファイル】A4クリアファイル2枚セット 雪泉雪不帰&夕焼夜叉

【グッズ-クリアファイル】A4クリアファイル2枚セット 麗王豹姫&ゾディアック

各 1,100円(税込)

【グッズ-ポスター】A3耐水ポスター 斑鳩（C105カバービジュアル）

【グッズ-ポスター】A3耐水ポスター 四季（C106カバービジュアル）

各 1,100円(税込)

【グッズ-ポスター】いっしょにお風呂に入ろうA2クリアポスター 雪泉

2,200円(税込)

【グッズ-カレンダー】卓上カレンダー 2026年ver.（シノマス）

2,200円(税込)

【グッズ-マグネット】アクリルマグネット

ランダム（単品） 800円(税込) / コンプリートセット 6,400円(税込)

その他過去のイベントで販売された一部商品の再販も行います！

【権利表記】(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

