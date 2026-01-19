¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤ÈW¼ç±é±Ç²èÆüËÜ¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëº£ÏÃÂê¤Î¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤¬»þÂå·à½é½Ð±é½é¼ç±é¤ÇÄ©¤ó¤À´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞµÜÄî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»Ë·à¡ÖÐ²»á²¦¹¡¡×½÷À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢öLaLa TV2·î12Æü(ÌÚ)12»þÊüÁ÷³«»Ï
À¤³¦¤ÎºÇ¿·¡¦Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢¿©¡¦Î¹¡¦²»³Ú¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½÷À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢öLaLa TV¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¡¢¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡¢¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥¯¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯Â¾¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤¿¡¢µðÈñ¤òÅê¤¸ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¡ÖÐ²»á²¦¹¡¡Ê¤¦¤·¤ª¤¦¤³¤¦¡Ë¡×¤ò¡¢2·î12Æü(ÌÚ)12»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÐ²»á²¦¹¡¡×
(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.
´Á¡Ò¤«¤ó¡Ó¤ä°ÛÌ±Â²¤òÁê¼ê¤Ë·ãÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¹ñÅÚ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¹â¶çÎï¡Ò¥³¥°¥ê¥ç¡Ó¤ÎÂè9Âå²¦¥³¡¦¥Ê¥ó¥à¡Ê¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡Ë¤¬µÞÀÂ¤¹¤ë¡£´Á¤«¤éÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢µ¢´Ô¤·¤¿Ä¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£ »Ò¤¬¤ª¤é¤ºÌ£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤²¦ÈÞ¥¦¡¦¥Ò¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇÑ°Ì¤µ¤ì¡¢°ìÂ²¤È¤â¤É¤âµÜÄî¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ À¸¤»Ä¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë²¦¤ÎÄï¤Î1¿Í¤òÍÊÎ©¤··ëº§¤¹¤ëÕ¸Õ¿º§¡Ò¥Á¥£¥¹¥Û¥ó¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£·èÃÇ¤·¤¿¥¦¡¦¥Ò¤Ï¡¢²¦¤Î»à¤òÉú¤»¤¿¤Þ¤ÞÆâÌ©¤ËµÜÄî¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Âè3²¦»Ò¥³¡¦¥Ð¥ë¥®¡Ê¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ ¤·¤«¤·¸Ê¤ÎÌî¿´¤Î¤¿¤á¤Ë²¦ÈÞ¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¤¿¤¤Äï²¦»Ò¤¿¤Á¤ä5¤Ä¤ÎÉôÂ²¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄÉ·â¤ò³«»Ï¡£ ¥¦¡¦¥Ò¤ÏÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾ë¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«―― ¡ª¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤¬ÃÎÎ¬¤ÈµÝ¤Ç¼«¤éÀï¤¦¡¢ÁïÌÀ¤ÇÍ¦´º¤Ê²¦ÈÞ¤òÇ®±é¡ª
¼ÂÎÏÇÉ¡õ¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿ー¤Î¹ë²Ú¶¥±é¿Ø¤¬²¦ÈÞÄÉ·â¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡ª
(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.
»þÂå·à½é½Ð±é¤«¤Ä½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¡£ ÍýÃÎÅª¤ÊÆ·¤ò»ý¤Äµ¤¹â¤¯Èþ¤·¤¤²¦ÈÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÝ¤ò¼ê¤Ë³»»Ñ¤ÇÀï¤¦ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£²¦ÈÞ¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÌÌ¡¹¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¬·ë½¸¡£ Í¥¤ì¤¿µ¡ÃÎ¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò¸«¤»¤ë²¦¤Î»²ËÅ¤Ë¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡£ ²¦ÈÞ¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¦¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÌî¿´Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¼ÂÎÏÇÉ¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡£ Îä¹óÈó¾ð¤ÊÂè£³²¦»Ò¤ËÊ±¤·²¦°ÌÁè¤¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥¯¡£ ²¦¤ò»Ù¤¨¤ëÍê¤â¤·¤¤Ãé¿Ã¤Ë¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¹â¶çÎïÂè9Âå²¦¤ò¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬Ç®±é¡ª ²¦ÈÞ¤È2¿Í¤¤ê¤Î»þ¤Ï½¾Íè¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÏÌÔ¡¹¤·¤¤´ã¸÷¤ÇÅ¨¤ò°µÅÝ¡¢µÜÄî¤Ç¤Ï°Ò¸·¤È¥«¥ê¥¹¥Þ°î¤ì¤ë²¦¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀ¤È±éµ»ÎÏ¤¬ßê¤á¤¯ÇÐÍ¥¿Ø¤¬´ÆÆÄ¤ÈÆþÇ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¤Ò¤È¥¯¥»¤â¤Õ¤¿¥¯¥»¤â¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£ ²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬¤É¤ó¤Ê»×ÏÇ¤ò»ý¤Á¡¢²¦ÈÞ¤ÎÅ¨¤â¤·¤¯¤ÏÌ£Êý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¯ÌÌÇò¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¹ÌòÊÁ¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î±éµ»ÂÐ·è¤ÏÉ¬¸«¡ª
Í¿¤¨¤é¤ì¤¿±¿Ì¿¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï24»þ´Ö¡ª
»Ë¼Â¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ»ê¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤Ë¾º²Ú
(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.
¹â¶çÎï½é´ü¤òµ¤¹»ËÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢²¦¤ÎÄï¤Èº§°ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÕ¸Õ¿º§¤Ï¹â¶çÎï¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢»°¹ñ»Ëµ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè9Âå²¦¡¦¸Î¹ñÀî¡Ò¥³¥°¥¯¥Á¥ç¥ó¡Ó²¦¡¢¥³¡¦¥Ê¥ó¥à¤Ï¡¢Àï¾ì¤Ç¤Ï¼«¤é·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¾¡Íø¤¹¤ëÍ¦ÌÔ²Ì´º¤Ê²¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤«¤Ä¸øÊ¿¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿Åý¼£¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÂ²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÁê¥¦¥ë¡¦¥Ñ¥½¤Î¤â¤ÈÆâÀ¯²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²¦¤ò¼º¤¤¡¢À¤·Ñ¤®¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤²¦ÈÞ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¡¢Èà½÷¤¬µçÃÏ¤«¤é·ÁÀªµÕÅ¾¤ò¿Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¹Í°Æ¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢²¦¤Î»à¤òÉú¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ò·ï¤È24»þ´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡¢¶»¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹¤ËËÜºî¤Ç¤Ï²¦ÈÞ¤È²¦¤Îå«¤â¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯Î¬·ëº§¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ü¤·¤ß¤¢¤¦°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£ ²¦ÈÞ¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎµÕ½±·â¤Ë¸þ¤«¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ¤òÇØÉé¤¦½ÉÌ¿¤òÊ¬¤±¹ç¤¦É×ÉØ¤Î°¦¤ª¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤Æ¤â¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µðÈñ¤òÅê¤¸¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî
(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.
ËÜºî¤ÏTVING¤¬½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿ËÜ³Ê»þÂå·à¡£ÇüÂç¤ÊÀ©ºîÈñ¤Î¤â¤È¡¢°ìÎ®¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÇÐÍ¥¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤À¤±¤¢¤ê¡¢Âè1ÏÃËÁÆ¬¤«¤é°µ´¬¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤¬Å¸³«¡£ ¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¼«¤éÅ¨¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ßÌÔ¡¹¤·¤¯·õ¤ò¿¶¤ë¤¦¡¢°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£ ¹Âç¤ÊÀï¾ì¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢²¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¥ªー¥é¤Ï°ìÁØµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¦ÈÞ¤òÄÉ·â¤¹¤ë²¦»Ò¤äÉôÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤òºî¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë°áÁõ¤äÀïÆ®½Ñ¤òÍÑ°Õ¡£ ÍÍ¡¹¤ÊÅ¨¤È¤Î¹¶ËÉ¥·ー¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿½¡Ò¤µ¤ë¡Ó¤Î¹ï¡¢ÆÓ¡Ò¤È¤ê¡Ó¤Î¹ï¡Ä¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤òÃÎ¤é¤»¤ë±ÇÁü¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤â¶ÛÇ÷´¶¤òÀú¤ë¡£ ÂçÃÀ¤«¤ÄºÙ¤«¤¤±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÖÐ²»á²¦¹¡¡×CS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î12Æü(ÌÚ)¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ(·î)～(¶â) 12:00～¡¿22:00～
½Ð±é¡§
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¡Ö¥Úー¥Ñー¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¡§Åý°ìÄÌ²ß¤òÃ¥¤¨¡×
¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡Ø°¿ÍÅÁ¡Ù
¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡ÖÏ»Î¶¤¬Èô¤Ö¡×
¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥¯¡ÖÌë¤òÊâ¤¯»Î¡Ò¥½¥ó¥Ó¡Ó¡×
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー～Destiny Lovers～¡×
´Ú¹ñ/2024Ç¯/Á´8ÏÃ/HD/¥¹¥Æ¥ì¥ª/¡ÚPG12¡ÛÁêÅöºîÉÊ
¢£½÷À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢öLaLa TV
LaLa TV¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡£À¤³¦¤ÎºÇ¿·¡¦Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢¿©¡¦Î¹¡¦²»³Ú¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãLaLa TV¸ø¼°£×£å£â¥µ¥¤¥È¡ähttps://www.discoveryjapan.jp/lalatv/
¢£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ÊNasdaq:WBD¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òËä¤á¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²æ¡¹¤¬À©ºî¤·ÇÛµë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï 220 °Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢50 °Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー»±²¼¤Î¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢discovery+¡¢CNN¡¢DC¡¢Eurosport¡¢HBO¡¢HBO Max¡¢HGTV¡¢Food Network¡¢OWN Investigation Discovery¡¢TLC¡¢Magnolia Network¡¢TNT¡¢TBS¡¢truTV¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢Science Channel¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥²ー¥à¥¹¡¢¥Ë¥åー¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢MONDO TV¡¢Î¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥àー¥Óー¥×¥é¥¹¡¢LaLa TV¡¢Adult Swim¡¢¥¿ー¥Êー¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±Ç²è¡¢Discovery en Español¡¢ Hogar de HGTV Â¾ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.wbd.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£