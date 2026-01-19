第10回アース・スター ノベル大賞開催のお知らせ

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）は同社が刊行するノベルレーベル【アース・スターノベル】と【アース・スター ルナ】による、株式会社ヒナプロジェクトが運営する『小説家になろう』との共同企画「第10回アース・スター ノベル大賞」の開催を特設サイトにて本日発表いたしました。

初めて参加される方も、過去に応募された方も奮ってご参加下さい。

▼第10回アース・スター ノベル大賞 特設サイトはこちら

https://earthstar-novel.com/esn-award/aw-10/

◆開催スケジュール

各賞のご紹介（アース・スター ノベル部門・アース・スター ルナ部門）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/614_1_cd6392980f622d119dfc614267921e48.jpg?v=202601191221 ]

第10回目となる「アース・スター ノベル大賞」ではグランプリ・金賞・銀賞・奨励賞・コミカライズ賞の ”5種類の賞” をご用意しております。

アース・スターノベル大賞への【力作のご応募】お待ちしております！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/614_2_796d848db3b22e768b393aceafd64817.jpg?v=202601191221 ]

※ 1作品に限らずグランプリをはじめとする各賞に相応しいと判断した作品が多数あれば、複数授賞させていただきます。

応募方法

『小説家になろう』に投稿している作品（完結・未完は問いません）において作品キーワードに「ＥＳＮ大賞１０」というキーワードを設定して頂くと、応募が完了いたします。

※指定のキーワード 「ＥＳＮ」の表記は全角英数大文字でお願いいたします。

※指定のキーワード 「１０」の表記は全角数字でお願いいたします。

※複数応募も可能です。ただし、応募作品すべてに「ＥＳＮ大賞１０」キーワードを設定してください。

応募資格

初めて小説を書く方からプロの作家様、どなたでもご参加いただけます。

他社様に応募中の作品の同時応募も受け付けております。

※キーワードを設定しご応募頂いた時点でアース・スター エンターテイメントに出版優先権が発生いたします。なお、コンテストから落選となった時点で出版優先権は作者様にご返却いたします。

応募規定・注意事項・FAQなど

詳細は特設サイト（ https://earthstar-novel.com/esn-award/aw-10/ ）をご覧ください。

過去受賞作品のご紹介

