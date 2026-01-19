サッカーとトライアスロンが融合した、マルチスポーツ体験イベントを開催

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、株式会社鹿島アントラーズFC様および公益社団法人トライアスロンジャパン様と協働し、サッカーとトライアスロンを組み合わせたマルチスポーツ体験イベント「SCOPE with KASHIMA ANTLERS」を、2026年1月12日（月・祝）につくばアカデミーセンター（茨城県つくば市）にて開催しました。

本イベントは、小学1年生から6年生までの子どもたちを対象に、スポーツを通じて「挑戦する楽しさ」「体を動かす喜び」「未来の可能性に気づくきっかけ」を提供することを目的として企画され、当日は参加者27名とその保護者の皆さまにご参加いただきました。

プロフェッショナルから学ぶ“本物の体験”

当日は、鹿島アントラーズOBで2002FIFAワールドカップ日本／韓国大会日本代表の鈴木隆行氏と、東京2020オリンピック・パリ2024オリンピックのトライアスロン競技に出場した高橋侑子氏をゲストに迎え、サッカーおよびデュアスロン（バイク・ラン）の体験教室を実施しました。

子どもたちは、トップアスリートから直接指導を受けながら、サッカーの基礎動作や、走る・自転車に乗るといったトライアスロン競技の動きを体験。競技の枠を越えた「マルチスポーツ」に挑戦することで、楽しみながら全身を使った運動に取り組みました。

また、サッカーとトライアスロンを融合させたオリジナルのミニゲーム「サッカー×トライアスロン！？」では、リフティングした後に自転車に乗り、最後にランといった新たな挑戦に子どもたちも奮闘しながら、一生懸命ゴールを目指す姿が見られ、会場は大きな盛り上がりを見せました。

スポーツとオーラルケアの大切さを学ぶ

イベント後半には、「鹿島アントラーズオーラルケアドクター」を務める山本千博氏によるオーラルケアセミナーを実施しました。

成長期の子どもたちにとって重要な「歯と口の健康」とスポーツパフォーマンスとの関係について、子どもにも分かりやすい言葉とイラストで解説。保護者の皆さまにとっても、日常生活やスポーツ活動にすぐに活かせる学びの時間となりました。

参加者の声（一部）

・「プロの選手から直接教えてもらえて、とても楽しかった」 ・「サッカー以外のスポーツも体験できて、新しい発見があった」 ・「子どもが“また挑戦したい”と言っていて、参加して良かった」「歯医者にいくのが嫌いだったけど、行こうと思った」「歯を大事にしてスポーツをもっと頑張りたい」

「SCOPE」に込めた想い

「SCOPE（Sports and Children Opportunity Program for Empowerment）」は、“未来をひらくチカラを、スポーツから”をコンセプトに、子どもたちがスポーツと出会い、挑戦し、自分の可能性に気づくきっかけを提供する取り組みです。

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」というビジョンのもと、歯科医療領域における事業に加え、スポーツを通じて人々の心と身体の健康、そして“生きがい”を支える活動にも積極的に取り組んでいます。

本イベントを通じて得た経験が、子どもたち一人ひとりの未来につながることを願い、今後もSCOPEの活動を継続してまいります。



イベント概要

イベント名：SCOPE with KASHIMA ANTLERS

日時：2026年1月12日（月・祝）9:00～13:00

会場：つくばアカデミーセンター（茨城県つくば市）

共催：株式会社鹿島アントラーズFC、公益社団法人トライアスロンジャパン

協力：株式会社SCOグループ

ゲスト：鈴木隆行氏（鹿島アントラーズOB／元日本代表）、高橋侑子氏（元トライアスロン選手／オリンピアン）、山本千博先生（鹿島アントラーズオーラルケアドクター）

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/

