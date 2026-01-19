「米中日のフィジカルAI・ヒューマノイド最前線」と題して、富士通株式会社 チーフデジタルエコノミスト 金 堅敏氏によるセミナーを2026年2月20日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

米中日のフィジカルAI・ヒューマノイド最前線

～米中の先行事例が示す次世代の競争軸と日本企業の選択～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26113

[講 師]

富士通株式会社 チーフデジタルエコノミスト 金 堅敏 氏

[日 時]

２０２６年２月２０日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

近年、ロボット技術は急速な進化を遂げ、移動性と操作性を兼ね備えた人間型のヒューマノイドロボットへの関心が世界的に高まっています。現時点では、AIモデルや半導体で優位に立つ米国と、量産力と市場形成で先行する中国が、製品化と実証の両面で一歩リードしています。

本講演では、ヒューマノイド産業の最新動向を俯瞰し、先行事例を中心に開発・商業化戦略とエンボディドAIの進化、そして今後の競争軸を整理します。あわせて、産業界にとっての示唆と将来ビジョンを簡潔に提示します。

１．フィジカルAI時代の幕開け

・概念整理：Physical AI・Embodied AI・Humanoid

・ヒューマノイドの潜在市場、主要ユースケース、実用化への課題

２．グローバル先行事例：米中ヒューマノイドの実像

・グローバルヒューマノイドの開発・リリース状況

・米中ヒューマノイドのケーススタディ：戦略実態・特長・出荷状況・示唆

３．日本の産業・企業への示唆

・ヒューマノイドをめぐる現状、課題、潜在的可能性

・日本産業界への示唆とビジョン

４．質疑応答／名刺交換

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

