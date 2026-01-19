「米中日のフィジカルAI・ヒューマノイド最前線」と題して、富士通株式会社 チーフデジタルエコノミスト 金 堅敏氏によるセミナーを2026年2月20日(金)に開催!!

米中日のフィジカルAI・ヒューマノイド最前線


～米中の先行事例が示す次世代の競争軸と日本企業の選択～


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26113



[講　師]


富士通株式会社　チーフデジタルエコノミスト　金　堅敏　氏



[日　時]


２０２６年２月２０日（金）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


近年、ロボット技術は急速な進化を遂げ、移動性と操作性を兼ね備えた人間型のヒューマノイドロボットへの関心が世界的に高まっています。現時点では、AIモデルや半導体で優位に立つ米国と、量産力と市場形成で先行する中国が、製品化と実証の両面で一歩リードしています。


本講演では、ヒューマノイド産業の最新動向を俯瞰し、先行事例を中心に開発・商業化戦略とエンボディドAIの進化、そして今後の競争軸を整理します。あわせて、産業界にとっての示唆と将来ビジョンを簡潔に提示します。



１．フィジカルAI時代の幕開け


　・概念整理：Physical AI・Embodied AI・Humanoid


　・ヒューマノイドの潜在市場、主要ユースケース、実用化への課題


２．グローバル先行事例：米中ヒューマノイドの実像


　・グローバルヒューマノイドの開発・リリース状況


　・米中ヒューマノイドのケーススタディ：戦略実態・特長・出荷状況・示唆


３．日本の産業・企業への示唆


　・ヒューマノイドをめぐる現状、課題、潜在的可能性


　・日本産業界への示唆とビジョン


４．質疑応答／名刺交換





