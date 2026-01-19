【新登場】カッサータ専門店 This is CASSATA. から、バレンタイン・ホワイトデー限定のアソートBOX『Sweet Selection』が発売！

株式会社Sweets HD

This is CHIFFON CAKE.が展開するカッサータ専門店「This is CASSATA.」では、イタリア発祥のアイスチーズケーキ“カッサータ”を、日常の贅沢として気軽に楽しんでいただけるよう、香ばしいサブレでサンドした“カッサータサンド”を展開しております。

この度、バレンタイン・ホワイトデーのギフトシーズンに向けて、特別なアソートBOX『Sweet Selection』＜スイートセレクション＞を期間限定でご用意しました。

今回のセットでは、この時季にこそ味わっていただきたい濃厚な「チョコレート」、コク深い「ピスタチオ」、爽やかな「プレーン」の3種のフレーバーを詰め合わせています。





チョコレートは、静かな夜に少しずつ。ピスタチオは、ワインや深煎りのコーヒーと合わせて。プレーンは、最後に残しておきたい、やさしい味わいです。

味わいの違いを話しながら楽しめる3種アソートは、バレンタインに恋人と過ごす、ささやかな時間に寄り添います。



冬の静かな夜を、少し特別にしてくれるデザートとして、大切な方へのギフトに、そして自分へのご褒美にもおすすめです。

『Sweet Selection』＜スイートセレクション＞

こだわりの厳選素材を組み合わせ、重厚な味わいと軽やかな食感のコントラストを追求した3つのフレーバーを詰め合わせました。

カッサータサンド・チョコレート

ハイカカオチョコレートを北海道産クリームチーズに混ぜ込んだビターで奥行きのある味わい。なめらかな口どけの中に、チョコレートダイスとピスタチオのザクザク食感がアクセント。

カッサータサンド・ピスタチオ

「ナッツの女王」ピスタチオを贅沢に使用。芳醇な香りとコクに、いちごの酸味をアクセントに添えました。リッチな味わいをお楽しみいただけます。

カッサータサンド・プレーン

北海道産チーズと九州産生クリームをベースに、国産レモンピールと香ばしいナッツを閉じ込めました。ラズベリーの赤とピスタチオの緑が映える華やかな見た目と、素材の良さが際立つ爽やかな風味が魅力です。

＜商品情報＞

商品名：『Sweet Selection』

販売価格：\3,200 (税込）

サイズ・容量：

＜CASSATA Sand chocolate＞約40g × 2個

＜CASSATA Sand pistachio＞約42g × 2個

＜CASSATA Sand plain＞約42g × 2個

賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上。

※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/v9KAyy

バレンタインカード登場

当店では通常デザインのメッセージカードの他に、バレンタインデザインのメッセージカードをご用意しております。

バレンタインデザインのメッセージカードの同封をご希望の方は、ご購入画面のメッセージ入力フォームに【バレンタインカード希望】とご希望のメッセージをご記載ください。

大切な方へのバレンタインデーの贈り物と一緒にぜひご利用ください。

イタリアンチーズケーキ”カッサータ”専門店 This is CASSATA.

”カッサータ”とは、イタリア シチリア発祥のチーズケーキ。

クリームチーズをベースにナッツやドライフルーツを混ぜ込んで冷やし固めたスイーツです。

パティシエ達がこれまで培ってきた知識と経験を活かし、日本人の味覚に合うこだわりのカッサータを作りました。冷凍・半解凍・全解凍と温度変化により3つの全てで美味しく召し上がっていただけるカッサータをお楽しみください。

