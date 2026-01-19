TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』より、「火消番付」をイメージしたアパレル、浮世絵風の絵馬アートなど粋な新作グッズが登場！

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2026年1月19日（月）よりTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のグッズを販売開始いたします。





アパレルや絵馬風アートなど全5アイテムをラインナップ。



●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』火消し パーカー／Tシャツ

胸元は火消しの纏（まとい）と「ぼろ鳶組」千社札風のワンポイント。背面には「火消番付」をイメージした「ぼろ鳶組」メンバーの名前を大胆にプリント。


◆販売価格：


・パーカー：7,480円（税込）


・Tシャツ：3,300円（税込）


◆サイズ展開：


▽パーカー


・Sサイズ（約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm）


・Mサイズ（約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm）


・Lサイズ（約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm）


▽Tシャツ


・Sサイズ ：約身丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


・Mサイズ ：約身丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


・Lサイズ ：約身丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


◆製品素材：綿100%





●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』両面プリントポーチ

外側には火消しの纏（まとい）と「ぼろ鳶組」の文字を千社札風や角文字でデザイン。内側は「松永 源吾」が羽織っている半纏の裏地デザインである「鳳凰」をプリント。


販売価格：1,980円（税込）


本体サイズ：約H14cm × W18cm


製品素材：ポリエステル





●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』湯呑み

「ぼろ鳶組」メンバーの名前を“火消番付”をイメージして大胆にデザイン。火消しの纏（まとい）と「ぼろ鳶組」の文字もあしらいました。


販売価格：2,420円（税込）


本体サイズ：約直径71mm×H96mm（容量：約250ml）


製品素材：ストーンウェア





●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』絵馬風アート（全5種）

木板に「松永 源吾」、「鳥越 新之助」、「寅次郎」、「彦弥」、「加持 星十郎」を浮世絵風のタッチで全面プリント。和風の背景と迫力あるポーズが相まって、存在感のあるデザインに仕上がりました。


販売価格：2,750円（税込）


本体サイズ：W175mm × H115mm × D8.5mm


製品素材：木材、ナイロン、真鍮、鉄





(C)今村翔吾/祥伝社/ぼろ鳶組一同





▼販売概要


・予約販売開始 : 2026年1月19日（月）18:00～


・商品お届け時期 : 2026年3月中旬以降順次発送開始予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com






▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。





公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914