TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』より、「火消番付」をイメージしたアパレル、浮世絵風の絵馬アートなど粋な新作グッズが登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2026年1月19日（月）よりTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のグッズを販売開始いたします。
アパレルや絵馬風アートなど全5アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)
▼商品一覧
●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』火消し パーカー／Tシャツ
胸元は火消しの纏（まとい）と「ぼろ鳶組」千社札風のワンポイント。背面には「火消番付」をイメージした「ぼろ鳶組」メンバーの名前を大胆にプリント。
◆販売価格：
・パーカー：7,480円（税込）
・Tシャツ：3,300円（税込）
◆サイズ展開：
▽パーカー
・Sサイズ（約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm）
・Mサイズ（約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm）
・Lサイズ（約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm）
▽Tシャツ
・Sサイズ ：約身丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm
・Mサイズ ：約身丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm
・Lサイズ ：約身丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm
◆製品素材：綿100%
●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』両面プリントポーチ
外側には火消しの纏（まとい）と「ぼろ鳶組」の文字を千社札風や角文字でデザイン。内側は「松永 源吾」が羽織っている半纏の裏地デザインである「鳳凰」をプリント。
販売価格：1,980円（税込）
本体サイズ：約H14cm × W18cm
製品素材：ポリエステル
●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』湯呑み
「ぼろ鳶組」メンバーの名前を“火消番付”をイメージして大胆にデザイン。火消しの纏（まとい）と「ぼろ鳶組」の文字もあしらいました。
販売価格：2,420円（税込）
本体サイズ：約直径71mm×H96mm（容量：約250ml）
製品素材：ストーンウェア
●TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』絵馬風アート（全5種）
木板に「松永 源吾」、「鳥越 新之助」、「寅次郎」、「彦弥」、「加持 星十郎」を浮世絵風のタッチで全面プリント。和風の背景と迫力あるポーズが相まって、存在感のあるデザインに仕上がりました。
販売価格：2,750円（税込）
本体サイズ：W175mm × H115mm × D8.5mm
製品素材：木材、ナイロン、真鍮、鉄
(C)今村翔吾/祥伝社/ぼろ鳶組一同
▼販売概要
・予約販売開始 : 2026年1月19日（月）18:00～
・商品お届け時期 : 2026年3月中旬以降順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914