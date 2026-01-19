ボーイズグループEVNNE ファンミーティングイベント日本公演 映像を新たに編集したCSチャンネル日テレプラス特別版 2月28日(土)19時から独占・テレビ初放送！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、7人組ボーイズグループEVNNE （イブン）のファンミーティングイベント『2025-2026 EVNNE FANMEETING 'OUR EVNNEing'』の公演の模様を、2月28日（土）19時から独占・テレビ初放送することが決定しました。

23年9月にデビューして以降グローバルに活躍する7人組ボーイズグループのEVNNE（イブン）。

24年には韓国の国際音楽賞での受賞、25年8月発売の楽曲「How Can I Do」では音楽番組2冠を達成。日本においてもコンサートやファンミーティングイベント、音楽フェスの出演など積極的に活動しています。

そんなEVNNEの2025年の活動を締めくくるイベントとなる『2025-2026 EVNNE FANMEETING ‘OUR EVNNEing’』の中から、25年12月29日に横浜BUNTAIで行われた日本最終公演の模様をお届けします。

◆見どころ

25年12月から26年1月にかけて行われた大阪、横浜、そして韓国・ソウルの３都市の公演の中から日本最終公演となった12月29日横浜BUNTAI公演の模様をお届け。

デビューからの代表曲を網羅しこれまでのEVNNEの活躍を感じるライブステージだけでなく、メンバーとファンが信頼しあって一緒に楽しんで過ごしたコーナーまで、EVNNEの魅力があふれるステージを一瞬も見逃せません。

そして日テレプラスの放送では当日行われたライブ配信とは違う映像を新たに編集しこの放送でしか見られない表情やカメラアングルが楽しめるオリジナルの内容となっています。会場のファンとメンバー7人がこの時この場所を愛おしく、そして惜しみながら一緒に過ごした時間をたっぷりとお届けします。

永久保存版としてぜひ録画もしてご覧ください。

*一部、別日の公演の模様が含まれる場合があります

◆プレゼントキャンペーン情報

日テレプラスでの放送を記念して、EVNNEメンバーのサイン入りポラロイドがあたるプレゼントキャンペーンを実施します。

応募受付期間：26年2月28日（土）～3月15日（日）23:59まで 予定

賞品：抽選で7名様にEVNNEメンバーによる直筆サイン入りポラロイドをプレゼント

*応募条件など詳細は日テレプラスのホームページ、SNSで後日発表予定。

◆出演 EVNNE （イブン）

“Evening’s Newest Etoiles”

夜空に新たに浮かぶ星。“夜空に新たに浮かぶ星たちのように、最も高い場所で明るく光り、すべての人の視線を引く”という意気込みが込められている。

オーディション番組「BOYS PLANET」に出演した7人で構成され、2023年9月19日にデビュー。

メンバー

KEITA

ケイタ

PARK HANBIN

パク・ハンビン

LEE JEONGHYEON

イ・ジョンヒョン

YOO SEUNGEON

ユ・スンオン

JI YUNSEO

チ・ユンソ

MUN JUNGHYUN

ムン・ジョンヒョン

PARK JIHOO

パク・ジフ

◆放送情報

日テレプラス 独占・テレビ初放送

EVNNE『2025-2026 EVNNE FANMEETING ‘OUR EVNNEing’』

放送日時：2026年 2月28日（土）19:00放送予定

番組ページURL：https://www.nitteleplus.com/program/evnne_fanmeeting_2025-2026/

配信：スカパー同時配信、1週間の見逃し配信も予定

