天皇杯4連覇を目指す神奈川VANGUARDS1月25日のホーム最終戦に向けて岩崎学園の学生がチームの一員として活躍中

学校法人岩崎学園（横浜市神奈川区）は、天皇杯4連覇を目指す車いすバスケットボールチーム「神奈川VANGUARDS」と連携し、学生がチーム運営や強化の現場に実務として参画する産学連携を展開しています。この取り組みでは、学生がチームスタッフの一員として活動し、現場での経験を積んでいます。

連携3年目を迎える今シーズンは、学生マネージャーの参画やスポーツアナリティクスによる分析支援、YouTube・SNSコンテンツの企画・制作など、複数の分野で学生の専門性を活かした取り組みが進んでいます。

また、2026年1月25日（日）に開催される神奈川VANGUARDSのホームゲームでも、岩崎学園の専門学生が試合運営・サポートスタッフとして試合を支えます。

天皇杯4連覇を目指すシーズン、1月25日に迎えるホーム戦

神奈川VANGUARDSは現在、車いすバスケットボールのリーグ戦「WB SUPER LEAGUE 2025-26」に参戦し、リーグ2連覇、天皇杯4連覇に向けてシーズンを戦っています。

2026年1月25日（日）には、世田谷区立総合運動場体育館にて、今シーズン最後のホームゲームである神奈川VANGUARDS対NO EXCUSE戦が開催されます。

試合概要

名称：SETAGAYA SPORTS フェスティバル～THE LEGACY～

WB SUPER LEAGUE 25-26 「神奈川VANGUARDS vs NO EXCUSE」

日時：2026年1月25日（日）15：00 TIPOFF（13：30開場）

会場：世田谷区立総合運動場体育館（東京都世田谷区大蔵4-6-1）

主催：WB SUPER LEAGUE実行委員会／神奈川VANGUARDS／(公財)世田谷区スポーツ振興財団

共催：世田谷区

協力：ヒビノ株式会社、株式会社サンロッカーズ

【神奈川VANGUARDSについて】

神奈川VANGUARDSは、1973年に創立されたパラ神奈川SCを前身とする車いすバスケットボールチームです。「神奈川から世界へ」を合言葉に、世界レベルの競技力を備えたチームづくりと、車いすバスケットボール界の発展を目指した活動を行っています。

運営団体：一般社団法人パラ神奈川SC（東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2Ｆ）

代表：西村 元樹

ホームページ：https://parakanagawasc.net/

Instagram：https://www.instagram.com/kanagawa.vanguards/

X：https://x.com/VANGUARDS_K

本イベントや本学園の取り組みに関する取材・ご質問は、下記までお気軽にお問い合わせください。

【本件のご取材に関する お問い合わせ】

学校法人岩崎学園 マーケティング教育事業創造本部 クリエイティブグループ/045-311-5562

村田 hmurata@iwasaki.ac.jp / 070-1003-5013

1927年創立。

IT、ファッション、デザイン、スポーツ、保育、リハビリテーション、医療事務、看護の専門学校教育を中心に、情報セキュリティの人材育成を担う大学院大学、ＮＰＯ支援や博物館など地域振興事業や、再就職支援、子育て支援事業をおこなう。



●教育事業

・大学院教育、専門学校教育

（情報セキュリティ大学院大学、横浜ｆカレッジ、情報科学専門学校、横浜スポーツ＆医療ウェルネス専門学校、横浜デジタルアーツ専門学校、横浜リハビリテーション専門学校、横浜保育福祉専門学校、横浜実践看護専門学校）



・幼児教育

（岩崎学園東戸塚保育園、岩崎学園新横浜保育園、岩崎学園新横浜第二保育園、岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大地]・[大空]、岩崎学園新横浜放課後児童クラブ、岩崎学園附属幼稚園、岩崎学園附属磯子幼稚園）



・文化事業

岩崎博物館（ゲーテ座記念）、特定非営利活動法人ＮＰＯ情報セキュリティフォーラム



・生涯教育

生涯学習センター、再就職支援訓練



・学生・児童数：5,117名(2025年5月1日時点)

・教職員数 ：711名（2025年5月時点）

・学園本部 ：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17相鉄岩崎学園ビル

・HP ：https://www.iwasaki.ac.jp/index.html

https://prtimes.jp/a/?f=d44572-75-47dfa41ecbef6b61a085ae793365fbb9.pdf