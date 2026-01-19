一般社団法人メタシアター後援『ましろ小劇場 脚本のつどい』開催

一般社団法人メタシアター

この度、一般社団法人メタシアターが後援する『ましろ小劇場 脚本のつどい』の開催をお知らせします。

ましろ小劇場 脚本の集い

開催概要

2025.1.20（火）/ 1.28（水）

10:00～24:00

会場：ましろ小劇場（VRChat）

無料 途中入退場OK

本企画は、VR演劇で上演された脚本を劇場内に展示し、脚本を手に取りながら交流ができる場を提供するイベントです。オリジナル作品が数多く上演されているVR演劇において、脚本および脚本家はその根幹でありながら表に出る機会が少なく、他の脚本家との意見交換や、観客目線での率直な意見を得る機会が少ない状況にあります。





本イベントでは”脚本”そのものに焦点を当て、「脚本家／脚本を書きたい人」「演劇関係者」「観客」が横断的に交流し、新しい視点で意見交換を行える場の創出を目指します。

企画内容

１. 脚本展示

劇場客席エリアに、VR空間内で読める脚本を展示いたします。

参加者の皆さまは、イベント中は自由に脚本を手に取り、会場内のお好きな場所で読むことができます。脚本と合わせて作品紹介や作者コメントを併記しており、その背景についてもあわせて知ることができます。

２. 交流会

開催日の22時より、『ましろ小劇場／白紙座』観劇用グループのインスタンスにて全参加者でのオープンな交流会を行います。

入口にはタグマーカーを設置いたします。お互いの属性（一般／演劇関係者／脚本家）や目的（読みたい／話したい）がわかるように、任意のタグをお着けください。

３. 上演会

会場内にビデオプレイヤーを設置し、VR演劇のアーカイブを上演します。上演スケジュールにつきましては、追って公開いたします。

参加方法

※ 参加にはVRChatのアカウントが必要となります。

以下リンク先より『ましろ小劇場／白紙座』グループへ参加申請をお送りください。

https://vrchat.com/home/group/grp_1de91226-a1f7-424a-a87f-f4e6bfc3b678

主催者コメント

めどう

バーチャル劇場「ましろ小劇場」主宰のめどうと申します。

バーチャル空間で演劇を作られている方、公演を楽しみにご来場いただいている方、そしてこれから足を運んでくださるかもしれない方が、「脚本」を通じて、普段とちょっと異なる視点からの意見交換や交流ができる場になれば幸いです。どなたさまも、どうぞお気軽にお越しください。

黒井有利

バーチャル演劇研究会の黒井有利です。私はVR演劇で初めて自作脚本を上演しました。独学のため、今も脚本を書く中で悩んだり、他の人の考えを知りたいと思うことが多くあります。この場がそんな悩みや書く上での工夫などを共有し、脚本家同士や役者・演出家などとも言葉を交わせるような交流のきっかけになれば嬉しいです。

そして、この展示を見て「脚本を書いてみたい」と思う人が増えたら、とても素敵だと思っています。

せたあさみ

このようなイベントが開けること自体に、VR演劇という文化の広がりを感じます。VR演劇は、これまで演劇に触れてこなかった人でも「やりたい！」と思えば飛び込めるということが魅力のひとつだと思っています。私自身、お芝居の経験はあったものの、脚本については完全に独学でした。それでも一回最後まで書ききってみる！そして上演してみる！それができるのがVR演劇です。本イベントを通じて、たくさんの作品に出会えるのを、そして今後もたくさんの作品が生み出されるのを楽しみにしています。

出展者（敬称略・順不同）

麻島葵（VR劇団moment）／あやたか（VR劇団moment）／Akimazuri（FREEDOM演劇団）／ぬこぽつ（一般社団法人メタシアター）／ノロメカ（劇個みのはな）／-でるふ-（SEISO NO OWARI｜劇団セイオワ）／ピーゴリ（SEISO NO OWARI｜劇団セイオワ）／U太（VRのエンクラ）／yamagoo／板付いたつき（VR劇団 纏愚連-TenGuRen-）／あくと（VR劇団 纏愚連-TenGuRen-）／雅にゃこ（雅縁寝子座）／魔女ヒナミィ／執事けけ（劇団テアドルチェ）／沈黙静寂（A-Literary Works.）／むぎせんにん（晴れときどき猫団）／名護千鶴／maropi（maropi工房）／Nobart（コネクトクルー）／千梨（晴れときどき猫団）／蒼樹リト（VRインプロユニット インフィニティ）／唐 辛子／ジェームズ・シェパード（VR劇団はなたば）／ふわらゆら（VR劇団ユアクト）／けてるりん（劇団あのこ）／己調／めどう（ましろ小劇場）／黒井有利（バーチャル演劇研究会）／せたあさみ（maropi工房）／草野冴月（演劇ユニットHORIZON）

ましろ小劇場

ましろ小劇場は、VR演劇のためにバーチャル空間（VRChat）に建てられた小さな劇場です。

『バーチャルの演劇をリアルと並ぶ選択肢にする』ことを目標に、公演の企画・製作やワークショップ等の開催、他団体の支援等を行っております。

クレジット

主催

ましろ小劇場

企画

めどう（ましろ小劇場）

黒井有利（バーチャル演劇研究会）

せたあさみ（maropi工房）

後援

一般社団法人メタシアター

お問い合わせ先

【ましろ小劇場／白紙座】Xアカウント

（DMにてご連絡ください）

https://x.com/hakushiza

メール

hakushiza@gmail.com

【ましろ小劇場】公式Discordサーバー

（【🎟️申請・問合せ窓口】チャンネルよりお問い合わせください）

https://discord.gg/yU2Es38sVX