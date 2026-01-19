面白くて、ためになる。唯一無二の新感覚・ハッキング指南書が発売！『サイバー忍者入門 忍者・スパイ・軍隊・ハッカーに学ぶ フルスタック・ハッキング』　特別抜粋版PDFも無料提供

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『サイバー忍者入門 忍者・スパイ・軍隊・ハッカーに学ぶ フルスタック・ハッキング』（IPUSIRON／著）を2026年1月19日に発売します。本書は、歴史的な忍術や諜報術と現代のサイバー攻撃手法を融合させ、あらゆる手段を総動員して対象を攻略する「サイバー忍者」としての思考と技術を解説した1冊です。

あらゆるセキュリティに精通する新時代のハッカー「サイバー忍者」を目指せ

近年ニュースでも報じられることが増えているサイバー攻撃被害。そのような中で情報セキュリティの重要性はますます高まっています。一方で、セキュリティインシデントの事例には、コンピューター上の脆弱性を突くだけではなく人的要因が絡むケースも多くみられます。また、たとえ情報セキュリティ対策が十分であっても、物理的な侵入を許してしまえば、それらの多くは無効化されてしまいます。

総合的なセキュリティが求められる時代に必要なのは、多角的な視点からリスクを捉えて対策を講じる「フルスタックなハッカー」の視点です。



本書は、情報・物理的・人的の観点から総合的にセキュリティを研究し、多くの著作を執筆してきた著者が、サイバーセキュリティの魅力をあらゆるセキュリティに精通する新時代のハッカー「サイバー忍者」というユニークなコンセプトを通じて伝える1冊です。

忍具や忍術、スパイの道具や諜報術、軍の装備や戦術、ハッカーのツールや攻撃手法などを関連づけながら学んでいきます。そうすることで、サイバーセキュリティ、ソーシャルエンジニアリング、物理的セキュリティを総合的に習得することができます。

セキュリティエンジニアの方々には忍者や忍術の奥深さに触れていただき、同時に忍者ファンの方々にはセキュリティの世界に興味を持っていただくことを目指しています。面白くて、ためになる。唯一無二の新感覚・ハッキング指南書です。

試し読み特別抜粋版PDFの無料提供を開始！

本書の試し読み用の特別抜粋版PDFの無料提供も開始しました。翔泳社Webサイト内でダウンロードすることができます。詳細は下記をご確認ください。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187983

また、本書は、翔泳社創業40周年記念刊行の第2作目として刊行します。翔泳社40周年コンテンツについては特設サイトをご確認ください。

翔泳社40周年特設サイト：https://www.shoeisha.co.jp/40th

■書籍概要

『サイバー忍者入門 忍者・スパイ・軍隊・ハッカーに学ぶ フルスタック・ハッキング』

著者：IPUSIRON

発売日：2026年1月19日

定価：3,850円（本体3,500円＋税10%）

仕様：A5・368ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187983

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop:https://www.seshop.com/product/detail/26829

・Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4798187984

■目次と内容

- 序章- 知の章～「サイバー忍者」概略忍者やスパイ、諜報機関の実情。そしてホワイトハッカーの条件とは。- 道具の章～サイバー忍者の忍具かつて実在した忍具から、スパイの七つ道具、現代版の忍具であるハッキングツールやデバイスについて。- 術の章～サイバー忍術の基本型古来の忍術から現代のテクノロジーとインテリジェンスについて。- 現世の章～サイバー忍術の応用型ディープウェブやロボットなど最新技術をサイバー忍者として応用するには。

■著者プロフィール

IPUSIRON（イプシロン）

1979年福島県相馬市生まれ。相馬市在住。

2001 年に『ハッカーの教科書』（データハウス）を上梓。情報・物理的・人的の観点から総合的にセキュリティを研究しつつ、執筆を中心に活動中。20年以上の執筆を継続し、30冊以上に関わる。

主な著書に『ハッキング・ラボのつくりかた 完全版』『暗号技術のすべて』（翔泳社）、『ホワイトハッカ

ーの教科書』（C&R 研究所）などがある。近年は執筆の幅を広げ、同人誌として『シーザー暗号の解読法』『生成AI で作るセキュリティツール100』などを刊行。共著には『「技術書」の読書術』（翔泳社）、『WizardBible 事件から考えるサイバーセキュリティ』（PEAKS）がある。また、翻訳に『Python でいかにして暗号を破るか 古典暗号解読プログラムを自作する本』（ソシム）と『暗号解読 実践ガイド』（マイナビ出版）、監訳に『安全な暗号をどう実装するか』（マイナビ出版）がある。

現在は執筆活動のほか、さまざまな分野で活動中。ゆるいハッキング大会で登壇、千葉県立柏の葉高校の夏期セミナーで講演。英語版『Caesar Cipher Breaking -A Concise Edition』をリリース。

一般社団法人サイバーリスクディフェンダー理事。

日々の活動はXに投稿していますので、気軽にフォローしてください。

【X】@ipusiron

【Blog】Security Akademeia（https://akademeia.info/）

【BOOTH】HACK（https://hack.booth.pm）