【90年代映画特集号リトルプレス刊行記念！】 下北沢・本屋B&Bにて、トークイベントの実施決定！
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映企画「Filmarks 90’s」の特別企画＜30th×3＞として、1996年公開で30周年を迎える『トレインスポッティング』『ファーゴ』『ユージュアル・サスペクツ』の全国連続リバイバル上映が決定。この度、90年代映画を特集したリトルプレス『90’s MOVIE BOOK』の刊行を記念し、2月7日（土）に、トークイベントを東京・下北沢の本屋B&Bにて開催します。
当日は、移動映画館「キノ・イグルー」主宰の有坂塁氏をゲストに迎え、Filmarksプロデューサーの渡辺順也とともに、90年代の映画や当時のミニシアター文化、書籍でも取り上げている、これからリバイバル上映される『トレインスポッティング』などの映画について語ります。また、会場へのご来場が難しい方に向けて、オンライン配信での参加も可能です。ぜひご一緒にお楽しみください。
開催情報
■イベント名：90年代映画特集号リトルプレス『90's MOVIE BOOK』刊行記念！下北沢・本屋B&Bトークイベント
■日程：2026年2月7日（土）19:00 ～ （90分予定）
■場所：本屋B&B＋オンライン配信
（世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F）
https://bookandbeer.com/
■定員：30名（先着順）
■入場料：
【来店参加（数量限定・1ドリンク付き＋書籍『90's MOVIE BOOK』）】1,850円（税込）
※本イベントは店舗を開店したまま行います。
【配信参加】1,100円（税込）
※zoomのウェビナー機能を使用します。
※1ヶ月の見逃し配信あり
【書籍つき配信参加】2,090円（税込）
※zoomのウェビナー機能を使用します。
※1ヶ月の見逃し配信あり
※リトルプレス『90's MOVIE BOOK』付き（イベント後発送）
■参加申込み
・事前チケット購入（オンライン）：2026年1月19日（月）正午12:00
詳細を見る :
https://bb260207a.peatix.com
■主催：Filmarks
登壇者
有坂 塁（キノ・イグルー）
2003年、中学校の同級生・渡辺順也と共に移動映画館「キノ・イグルー」を設立。東京を拠点に全国各地のカフェ、書店、パン屋、酒蔵、美術館、無人島など、様々な空間で世界の映画を上映している。また、映画カウンセリング「あなたのために映画をえらびます」や“映画パンフレット愛好家“としても活動中。
Instagram：@kinoiglu
渡辺 順也
Filmarksプロデューサー。現在は、映画館でのリバイバル上映企画をプロデュース。『サマーウォーズ』記念日上映、スタジオジブリ『海がきこえる』初の全国リバイバル上映、90年代の名作シリーズ「Filmarks90’s」（フィルマークス ナインティーズ）として『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』ほか、『バトル・ロワイアル』25周年記念リバイバルなど、邦画・洋画・アニメの名作を全国の映画館で上映することを日々企画中。
本屋B&B
「これからの本屋」をコンセプトに、ブック・ディレクターの内沼晋太郎氏と協業で、東京・下北沢に開店した新しいスタイルの書店。新刊書、雑貨、本棚を中心とした北欧ヴィンテージ家具を取り扱い、店内では生ビールなどドリンクも楽しめる。年始など一部を除き、毎日刊行イベントを開催。店名は『Books & Beer』を省略したもの。
公式サイト：https://bookandbeer.com/
リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報
「30th×3」に合わせた1990年代の映画特集号。2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめたリトルプレス。
・価格：990円（税込）
・発売：2026年1月30日
・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc
・イラスト：朝野ペコ
Filmarks 90's 特別企画＜30th×3＞公開情報
上映作品
『トレインスポッティング』2026年1月30日（金）より2週間限定公開
『ファーゴ』2026年2月13日（金）より2週間限定公開
『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日（金）より2週間限定公開
Filmarksリバイバルとは
Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。
X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）
Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）
オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)