【90年代映画特集号リトルプレス刊行記念！】 下北沢・本屋B&Bにて、トークイベントの実施決定！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映企画「Filmarks 90’s」の特別企画＜30th×3＞として、1996年公開で30周年を迎える『トレインスポッティング』『ファーゴ』『ユージュアル・サスペクツ』の全国連続リバイバル上映が決定。この度、90年代映画を特集したリトルプレス『90’s MOVIE BOOK』の刊行を記念し、2月7日（土）に、トークイベントを東京・下北沢の本屋B&Bにて開催します。

当日は、移動映画館「キノ・イグルー」主宰の有坂塁氏をゲストに迎え、Filmarksプロデューサーの渡辺順也とともに、90年代の映画や当時のミニシアター文化、書籍でも取り上げている、これからリバイバル上映される『トレインスポッティング』などの映画について語ります。また、会場へのご来場が難しい方に向けて、オンライン配信での参加も可能です。ぜひご一緒にお楽しみください。

開催情報

■イベント名：90年代映画特集号リトルプレス『90's MOVIE BOOK』刊行記念！下北沢・本屋B&Bトークイベント

■日程：2026年2月7日（土）19:00 ～ （90分予定）

■場所：本屋B&B＋オンライン配信

（世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F）

https://bookandbeer.com/

■定員：30名（先着順）

■入場料：

【来店参加（数量限定・1ドリンク付き＋書籍『90's MOVIE BOOK』）】1,850円（税込）

※本イベントは店舗を開店したまま行います。

【配信参加】1,100円（税込）

※zoomのウェビナー機能を使用します。

※1ヶ月の見逃し配信あり

【書籍つき配信参加】2,090円（税込）

※zoomのウェビナー機能を使用します。

※1ヶ月の見逃し配信あり

※リトルプレス『90's MOVIE BOOK』付き（イベント後発送）

■参加申込み

・事前チケット購入（オンライン）：2026年1月19日（月）正午12:00

詳細を見る :https://bb260207a.peatix.com

■主催：Filmarks

登壇者

有坂 塁（キノ・イグルー）

2003年、中学校の同級生・渡辺順也と共に移動映画館「キノ・イグルー」を設立。東京を拠点に全国各地のカフェ、書店、パン屋、酒蔵、美術館、無人島など、様々な空間で世界の映画を上映している。また、映画カウンセリング「あなたのために映画をえらびます」や“映画パンフレット愛好家“としても活動中。

Instagram：@kinoiglu

渡辺 順也

Filmarksプロデューサー。現在は、映画館でのリバイバル上映企画をプロデュース。『サマーウォーズ』記念日上映、スタジオジブリ『海がきこえる』初の全国リバイバル上映、90年代の名作シリーズ「Filmarks90’s」（フィルマークス ナインティーズ）として『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』ほか、『バトル・ロワイアル』25周年記念リバイバルなど、邦画・洋画・アニメの名作を全国の映画館で上映することを日々企画中。

本屋B&B

「これからの本屋」をコンセプトに、ブック・ディレクターの内沼晋太郎氏と協業で、東京・下北沢に開店した新しいスタイルの書店。新刊書、雑貨、本棚を中心とした北欧ヴィンテージ家具を取り扱い、店内では生ビールなどドリンクも楽しめる。年始など一部を除き、毎日刊行イベントを開催。店名は『Books & Beer』を省略したもの。

公式サイト：https://bookandbeer.com/

リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報

「30th×3」に合わせた1990年代の映画特集号。2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめたリトルプレス。

・価格：990円（税込）

・発売：2026年1月30日

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラスト：朝野ペコ

Filmarks 90's 特別企画＜30th×3＞公開情報

上映作品

『トレインスポッティング』2026年1月30日（金）より2週間限定公開

『ファーゴ』2026年2月13日（金）より2週間限定公開

『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日（金）より2週間限定公開

Filmarksリバイバルとは

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)