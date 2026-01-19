一夜限りのスペシャルコラボMOVE ON SATURDAY LIVELIVEチケットが当たるキャンペーン開催！

株式会社アッツ

「歳をとるって進化だ」をコンセプトにCBDスキンケアCANNA(カンナ)を展開する株式会社アッツ（所在地：大阪市北区、代表取締役：山崎 晶久）は、MOVE ON SATURDAY LIVEとのスペシャルキャンペーンを、2026年1月19日（月）より期間限定で展開いたします。公式Instagramをフォロー＆コメントでペアチケットが当たる他限定オリジナルポーチなどが当たります。

■プレゼント内容

A 賞：チケットセット(MOVE ON SATURDAY LIVEペアチケット＋CANNAオリジナルセット)

B 賞：CANNAオリジナルセット

※CANNA オリジナルセットはロゴ入りノベルティポーチとサンプルセットです。

■キャンペーン期間

申込期間 ：1月19日(月)～1月29日(木)

当選発表 ：1月30日(金)

応募方法 ：公式Instagramをフォロー→キャンペーンの投稿にコメント

アカウント ：https://www.instagram.com/canna_official.jp/

■協賛の背景

“誰でも使える”から“誰でも応援できる”ブランドへ

CANNAのスキンケア商品は、年齢や性別を問わず、肌質ではなく生き方に寄り添う設計で開発されています。阪神タイガースとの協賛を通じて、これまでスキンケアに接点がなかった方にも「自分を労わる」きっかけを届けられると信じています。

◆株式会社アッツについて◆

「あっ！と驚くものを世界に」を企業理念に、生活をより豊かにする商品の企画・開発を行う企業です。 次世代の美容クリーム「CANNA」などのスキンケア商品を展開し、自社ECサイトを通じて販売しています。便利でユニークなアイテムを世界に届けることを目指し、日々商品開発に取り組んでいます。＜公式サイト＞https://canna-ac.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アッツ 広報担当：水谷

Tel：06-6809-3084

E-Mail：koho@kotona-pr.com