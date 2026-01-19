FANDAM AGENT、「渋谷ハル×ELECOM ゲーミングマウスVM800」のタイアップ広告を企画・プロデュース
株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下Minto）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT」は、エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）の「渋谷ハル×ELECOM ゲーミングマウスVM800」のタイアップ広告を企画・プロデュースいたしました。
エレコム株式会社初のVTuberとのSNSプロモーション施策。
ゲーミングマウスで渋谷ハル氏とコラボ
FANDAM AGENTは、エレコム株式会社の「ELECOM ワイヤレスゲーミングマウスVM800」のプロモーション施策として、「渋谷ハル×ELECOM ゲーミングマウスVM800」のタイアップ広告を企画・プロデュースいたしました。
エレコム株式会社として、VTuberをアサインしたSNSプロモーションは初めての取り組みです。
本商品はFPSにおすすめのゲーミングマウスであるため、
商品と親和性の高いVTuberとしてNeo-Porte所属の渋谷ハル氏を起用。渋谷ハル氏がPCゲームでVM800を使用している姿、及び渋谷ハル氏がVM800を持っている姿の特別撮り下ろしビジュアルを、渋谷ハル氏のXアカウントにて公開いたしました。
本広告のクリエイティブ制作は、株式会社フーモアが担当しています。
公開情報
渋谷ハル氏Xアカウント：https://x.com/ShibuyaHAL/status/2003037191715655696?s=20
クリエイター情報渋谷ハル
VTuber最協決定戦主催。
史上初のVTuberレッドブル・プレイヤー。
APEX LEGENDSの配信及び動画投稿をメインに、活動しているVTuber。過去に競技シーンでも活躍しており、APEX LEGENDSの世界大会への出場権利も獲得している。
Xアカウント：https://x.com/ShibuyaHAL
Youtubeアカウント：www.youtube.com/@ShibuyaHAL(https://www.youtube.com/@ShibuyaHAL)
「FANDOM AGENT」について
「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。
- 企画力
IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。
- オタク力
多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。
- ネットワーク
主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。
IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。
【「FANDOM AGENT」へのお問い合わせ】
https://fandomagent.minto-inc.jp/contact
株式会社Mintoについて
Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。
会社概要
会社名：株式会社Minto
設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）
所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F
資本金：1億円
役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博
HP： https://minto-inc.jp/
お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/