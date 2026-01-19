集英社「ＪＵＭＰキャラクターＲＥＭＩＸ」シリーズに『ゴールデンカムイ』（野田サトル・著）の人気キャラが登場！ 『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』が1月19日（月）に発売！

株式会社集英社

「ＪＵＭＰキャラクターＲＥＭＩＸ」とは、『「マンガで読む」究極の”ソロ“キャラクターブック！』をコンセプトに、集英社のマンガ作品の登場人物一人ひとりに焦点を当て、エピソードを厳選して１冊にまとめるスペシャルセレクションシリーズ。その最新作として、『ゴールデンカムイ』の主人公・杉元佐一にフォーカスした『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』を、1月19日（月）に発売いたしました。

『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』カバー （c）野田サトル／集英社

本書は、『ゴールデンカムイ』の全エピソードから、不死身の杉元の生き様を描くエピソードを厳選して収録。さらに幕間には、物語を紡ぐ「金塊争奪戦追跡録」と、杉元がアシ(リ)パ※から学んだ知識などを紹介する「北の大地の生き方ガイド」を掲載。日露戦争から帰還した"不死身の杉元”がいかに北の大地を歩み、相棒と共に金塊争奪戦に挑み、そして生き抜いたかを堪能できる１冊となっています。※「アシ(リ)パ」の「(リ)」は下付きのリです。

『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』中面 （c）野田サトル／集英社『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』中面 （c）野田サトル／集英社『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』中面 （c）野田サトル／集英社『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』中面 （c）野田サトル／集英社『杉元佐一』に続き、2月19日（木）には『尾形百之助』、3月18日（水）には『鶴見篤四郎』が登場予定！

本シリーズでは、『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 尾形百之助』を2月19日（木）に、『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 鶴見篤四郎』を2月18日（水）に発売予定。３冊すべて、野田サトル氏の描き下ろしイラストがカバーを飾り、またそのイラストを使用した綴じ込み両面ポスターが付きます。

『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス』各表紙 （c）野田サトル／集英社『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』 両面ポスター （c）野田サトル／集英社『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』 両面ポスター （c）野田サトル／集英社

“キャラクター”に特化した特別感あふれる装丁のもと、各巻500ページを超える大ボリューム。杉元・尾形・鶴見の生き様を詰め込んだ“黄金級”の本シリーズにぜひご注目ください。

さらに、各巻のデジタル版も各電子書店にて配信予定！

さらに、それぞれのデジタル版も各電子書店にて配信します。『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』は2月10日（火）に配信開始。以降、『尾形百之助』と『鶴見篤四郎』もデジタル版の配信を予定しています。



※YouTube上のヤンジャン漫画TV【集英社ヤングジャンプ公式】にて、

『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス』の告知動画（ https://www.youtube.com/watch?v=bbMkJY0p7Ew(https://www.youtube.com/watch?v=bbMkJY0p7Ew) )を公開中です。



■書誌情報

書名：『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』

著者：野田サトル

発売日：1月19日（月）

定価：1,650円（10％税込）

判型：Ｂ６判／532ページ

ISBN：978-4-08-894115-8

デジタル版配信日:2月10日（火）