¡Ú½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥ÜÄ´¤Ù¡ÛÃ¦¡¦¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¡ª¡©3Ëü¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤Î¼ñÌ£¡×18Áª¡ª
¥Æ¥£ー¥ó¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òwith t¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¾ë·¼ÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¡ÖºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯¿®¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯·ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸3Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¼ñÌ£ÂçÄ´ºº¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎZÀ¤Âå¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿À¸¤ÎÀ¼¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡Ö¼êºî¶È¡×¤ä¡Ö¼«¸Ê¸¦ïÓ¡×¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡¢2026Ç¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ñÌ£¤Î·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÎáÏÂJK¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈè¤ì¡×¤È¡ÖÊ¿À®¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤ÎÍ»¹ç
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¼ê¿¨¤ê¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¡×¤ËË×Æþ¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
- Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ßÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Ö¥·ー¥ëÄ¢¡×¤ä¡Ö¥Óー¥ººî¤ê¡×¤Ï¡¢Ê¿À®ÆÃÍ¤Î¡Ö½¸¤á¤ë¡¦ºî¤ë¡¦¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¡×´¶³Ð¤ÎºÆÍè¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ê¤òÆ°¤«¤··Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹»ÑÀª¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¾ÃÈñ¡×¤«¤é¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¤Ø¡ÖÊÙ¶¯¡×¤ä¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¡×¤¬¼ñÌ£¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Î®¹Ô¤òÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ä¡È¹¥¤¡É¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¡£SNS¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤òËá¤¯»þ´Ö¤òË¤«¤µ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â¡¢¹¥¤¤ÎÄÉµá¤â¡£¡× º£¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¡ÖÂÎ¸³¡¦¼«¸ÊÅê»ñ·¿¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡Ö¸«¤ë¡×¤À¤±¡£ÎáÏÂJK¤¿¤Á¤Î¡ÈºÇ½Ü¼ñÌ£¡É¥ê¥¹¥È
½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¤ÎInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ²ó¼ý¤·¤¿²óÅú¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤«¤é¡¢¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë³èÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¹àÌÜ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡Û- ¥·ー¥ëÄ¢ / ¥³¥éー¥¸¥å
- ÊÔ¤ßÊª / ¥ì¥¸¥ó¤Ç¾®Êªºî¤ê / ¥Óー¥º¥ー¥Û¥ë¥Àーºî¤ê
- ¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×ºî¤ê / ¤ª²Û»Òºî¤ê
- ³¨¤òÉÁ¤¯
¡ÒÇØ·Ê¹Í»¡¡Ó
- ¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´°À®¤µ¤»¤ëÃ£À®´¶¤äË×Æ¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤ë
- ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡Ö¹¥¤¡×¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¡¢¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¤
- ¥·ー¥ëÄ¢¤Ê¤É¤ÏÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö½¸¤á¤ë¡¦»Ä¤¹¡×³Ú¤·¤µ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÃÈñ¤¬Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û- ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã½¸¤á / ¥«¥á¥é / ²»³Ú¤òÄ°¤¯
- »¶Êâ / ÆÉ½ñ / ³Ú´ï¤òÃÆ¤¯
- ¥À¥ó¥¹ / ¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï
¡ÒÇØ·Ê¹Í»¡¡Ó
- »¶Êâ¤ä²»³Ú´Õ¾Þ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬ÉÔÍ×¤Çµ¤·Ú¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë
- ¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ¬¤äµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
- ¥«¥á¥é¤ä¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã½¸¤á¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤ä²Ä°¦¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ
- ¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë
¡Ú¥»¥ë¥Õ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Û- ÊÙ¶¯ / »ñ³Ê¤ò¼è¤ë
¡ÒÇØ·Ê¹Í»¡¡Ó
- ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹ÔÆ°¤ò¡¢Á°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê
- ¾ðÊó¼ý½¸¤¬ÍÆ°×¤Ê´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¡×¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
- ÊÙ¶¯¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¡¢µÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¼ñÌ£¡É¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ººÌ¾¡§ 3Ëü¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤Î¼ñÌ£Ä´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
- Ä´ºº¼êË¡¡§ ¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¥¹¥Èー¥êー¥º¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº¼Â»Ü´ë¶È¡§ ³ô¼°²ñ¼Òwith t¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡Ù
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ Á´¹ñ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸3Ëü¿Í
※引用時のお願い
本調査分析を転載ご利用いただく場合は、出典元として下記のような記載お願いいたします。 （例：「『女子高生ラボ』による調査」「『女子高生ラボ』調べ」など）
¢£¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¡ÖºÇ½Ü¥È¥ì¥ó¥É¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥×¥¹¡Ê¥Ò¥ó¥È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸Ìó500Ì¾¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¼ý½¸¡¦È¯¿®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤¬´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸µ¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡É¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸«¤ÆSNS¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´ë¶È¤Ï¡¢SNS¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¸¦µæ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¡£
¢ã¤´Äó¶¡²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÎã¢ä
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î»ý¤Ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿»Üºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊÆß·¤ê¤¢»á¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢ZÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ëSNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è
- Á´¹ñ500Ì¾¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢¿·¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó²þÁ±»Ù±ç
- ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊÆß·¤ê¤¢»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤PR»Üºö¤Î¤´Äó°Æ
- µ®¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¡¦¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡etc...
¢ã³èÍÑ»öÎã¢ä
- ¸ÄÊÌ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÆÆâ¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢DL¡¦»ÈÍÑ¤ò°ÍÍê
- »ÈÍÑ¸å¤Ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊó½·¤äÆÃÅµ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ý¥³¥ß¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼ý½¸
- ½¸¤Þ¤Ã¤¿À¼¤ò¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤äUI/UX²þÁ±¤Ë³èÍÑ
- ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿PR¤Î´ë²è¡¦Å¸³«¡¡etc¡Ä
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òwith t
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-2¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥ª½ÂÃ«¡¡2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜ¾ë·¼ÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://with-t.co.jp/
