「AVIREX」のアイコニックな″VARSITYジャケット”をモチーフにした「AVIREX」×「SUBU」のスペシャルコラボレーションサンダルが登場！

「AVIREX（アヴィレックス」（株式会社TSI　東京都港区赤坂　代表取締役社長 CEO 下地 毅）のアイコニックな“VARSITYジャケット”のアーカイブピースから、"WILD BEAR"と"THE KINGS"のグラフィックをセレクトし、ブランドの歴史とスピリットを落とし込んだ、「SUBU（スブ）」との特別なコラボレーションサンダルが誕生しました。


「SUBU」は、”冬に履くサンダル”というコンセプトを持つ日本発のサンダルブランドで、


ダウンジャケットのような保温性素材と起毛インソール、4層構造のインソールによる快適な履き心地とフィット感で高い支持を得ています。



コラボレーションモデルは、1月24日（土）より一部、AVIREX直営店および公式オンラインサイトにて発売を開始します。









　 　


【発売日】


2026年1月24日(土)～


【取扱店舗】


AVIREX 渋谷、AVIREX 原宿、AVIREX新宿、AVIREX 仙台、AVIREX 名古屋栄、AVIREX 心斎橋、AVIREX 広島、AVIREX Mix.tokyo、AVIREX ZOZOTOWN











SUBU（スブ）


誰も知らない冬のサンダル ～UNEXPECTED WINTER SANDALS～


寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬サンダル。"リラックスしている時こそ豊かな時間を過ごせる"をアイデンティティに独自の素材を採用し、人々の心地よい生活を提案します。


https://www.subu2016.com/










AVIREX（アヴィレックス）は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。


【AVIREXオフィシャルサイト】　https://avirex-usa.com


【AVIREX Instagram】　https://www.instagram.com/avirex_jp/


【Youtube】https://www.youtube.com/c/AVIREXTV





