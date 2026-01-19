AIが“ドキュメント業務の担当者”になる - crossnote、AIエージェント機能を実装

アップデイティット株式会社

分厚い仕様書や定期報告書、マニュアルなどのドキュメントを効率的に作成・メンテナンスできる crossnote は、このたび「AIエージェント機能」を実装しました。これにより、ユーザーが自然言語で依頼するだけで、AIが crossnote 上のドキュメント運用を支援できるようになります。

crossnoteは複数人でドキュメントを効率的に作成・メンテナンスするための仕組みです。WikiやMarkdownなどと異なり、Wordと同様な「見たまま」の操作性を実現しています。

一方で、ドキュメント業務には次のような“手間”が残り続けます。

- どこを直すべきかの洗い出しが大変（影響範囲の特定、表記ゆれ、等）- 関係箇所をあちこち修正してミスや齟齬が起きる- 変更点の要約、差分説明、関係者への共有に時間がかかる- 「このルールで直して」「いつもの形式でまとめて」といった定型作業が多い

今回実装したAIエージェント機能は、こうした課題に対して、AIが“ドキュメント業務の担当者”として支援することを目指したものです。ユーザーの指示に基づき、ドキュメントの検索、参照、要約、更新案の作成、差分の整理、レビュー観点の提示などを行い、作業時間と手戻りを削減します。

■ AIエージェント機能でできること（例）

- 更新作業の支援：指定箇所の修正案作成、関連箇所の修正候補リストアップ- 差分・履歴の活用：変更点の要約、版間の変更内容整理、説明文の作成- 整合性チェック：用語・表記ゆれ、参照先の不整合、記述矛盾の検出支援- 定型成果物の作成：定期報告用の要約、変更申請用の説明、レビュー用の論点整理- 検索の高度化：目的に沿った候補提示（「この条件に当てはまる記述を探して」等）

■ 活用シーン（例）

【仕様書・設計書の運用】- 変更要求から影響範囲（関連章・関連文書）の候補を自動抽出- 変更理由と対応内容を要約して、承認・共有向けの文章を作成- 類似製品・類似章の記述を参照し、差分を整理して更新案を作成

【品質・不具合対応】- 不具合報告の内容から関連する仕様記述の候補を提示- 再発防止策の観点整理（レビュー項目案の生成）- 対応履歴の要約と報告文作成

【法規制・規格対応／監査対応】- 新規要件に対する既存文書の該当箇所抽出とチェック支援- 監査で問われやすいポイントの整理、説明資料の下書き作成

■crossnoteの導入実績

以下のような業種のお客様がご利用になられています。

■私たちはお客様の声を製品に反映していきます

- 自動車メーカー- 製薬企業 / CRO（医薬品開発受託機関）- 半導体メーカー- 生命保険会社 / 資産運用会社- 大手飲料メーカー

crossnoteはお客様の声で作られています。プラグイン構造により、AIインテグレーションも容易です。ドキュメンテーションでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

crossnote