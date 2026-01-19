京都外国語大学で「TEDxKUFS」を1月31日（土）に開催決定！京都から世界へ「価値あるアイデア」を発信

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学（京都市右京区、学長：小野隆啓）は、2026年1月31日（土）、世界的なアイデア共有コミュニティTEDの精神を受け継ぐ独立型イベント「TEDxKUFS（テデックス・カフス）」を開催いたします。

今回のTEDxKUFSは、「Venture（ベンチャー）」をテーマとして掲げて、開催されます。

本イベントでは、「私たちはどのように変化するのか」「文化をどのように理解するのか」「どのように意味のあるつながりを築くのか」といった問いを探究する、多様な声が集まります。

学生、卒業生、そして若いクリエイターたちが、自身の経験や社会課題、そして変化し続ける世界から得た視点をもとに、アイデアを共有します。トークのテーマは、起業やアイデンティティから、伝統、言語、そして社会を形づくる“目に見えないルール”にまで広がります。

参加申込はこちらから :https://luma.com/xq0f42fj

■ 開催の背景と目的

本学は「PAX MUNDI PER LINGUAS-言語を通して世界の平和を-」を建学の精神に掲げています。今回のTEDxKUFSでは、言語の壁を超えた「アイデア」の力を信じ、起業家精神、文化的多様性の尊重、そして人間味のある繋がりを再定義します。

■ 登壇スピーカーの紹介

松田 彩音 氏（言語学習YouTuber）

言語学習に情熱を注ぐYouTuber。自身のチャンネルでは、英語学習に関するコンテンツを中心に、自らの上達と成長のプロセスから得た実用的な洞察を発信しています。視聴者が恐怖や自己疑念ではなく、好奇心と自信、そしてワクワクした気持ちを持って言語学習や国際経験に向き合えるよう後押ししています。

ヒノ ラリッサ カオリ 氏（Immi Lab ディレクター兼サポート事業責任者）

ブラジルにルーツを持ち、日本の滋賀県で育ち、自身のバックグラウンドと経験から、文化的アイデンティティや異文化理解に深い関心を持つようになりました。多文化共生社会において「違いを認める」真の尊重について提言します。「みんな同じ」と決めつけるのではなく、「私たちは違う」という事実を受け入れることの重要性を彼女は強調します。

前川 裕奈 氏（社会起業家・kelluna.代表）

セルフラブ（自己愛）を促進し、外見に関する社会的規範に挑戦するアパレルブランド「kelluna.」の創設者。起業家になる前は、JICA（国際協力機構）や外務省などの機関で国際協力のキャリアを積んでいました。スリランカでの任務中、現地との深い繋がりを築くと同時に、後に彼女の活動の核となる重大な社会問題「ルッキズム（外見至上主義）」を強く意識するようになります。トークでは、社会変革への決意をいかにして起業という形に昇華させたのか、その道のりを語ります。

橋本 愛美 氏（京都外国語大学 国際貢献学部グローバルスタディーズ学科 学生）

「優しさ」といった特性は、本当にその人の本質なのか、それとも社会的な場に合わせて演じている役割に過ぎないのかを問いかけます。自身の内面的な旅を通じ、社会的役割を超えた「真正性（オーセンティシティ）」を追求する価値を問いかけます。

【開催概要】

イベント名： TEDxKUFS

日時： 2026年1月31日（土）13：45～17：30（受付13：30～）

会場： 京都外国語大学（京都府京都市右京区西院笠目町6）

公式サイト： https://www.ted.com/tedx/events/65231

オーガナイザー：Phong Dang（国際貢献学部グローバルスタディーズ学科 学生）

共同オーガナイザー：Angus McGregor（国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 准教授）

チケットは当日会場にてご購入ください。

学生：500円 ／ 一般：1,000円

※学生の方は、当日必ず学生証をご持参ください。

【TEDxについて】 「価値あるアイデアを広める」というTEDの精神のもと、世界各地で独立して運営されるプログラムです。