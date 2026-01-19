【埼玉】全国190店舗超！眉毛まつ毛パーマサロン『ロレインブロウ上尾店』が開店

株式会社ロレインブロウ

株式会社ロレインブロウ (所在地：大阪府大阪市、代表取締役：東 将大）が運営する、まつ毛パーマ × 眉毛サロン『ロレインブロウ』が、上尾店（https://lorraine-brow.co.jp/salon/ageo/）を新たに開店することをお知らせいたします。

また同店では、一緒に働いてくれるアイリストを募集中です！（https://lorraine-brow.co.jp/job_offer/ageo/）

【ロレインブロウとは】

まつ毛パーマと眉毛の施術に特化した、美しさをサポートするアイラッシュサロンです。

『日々のメイクをもっと楽しく、もっと簡単に。』

最先端のアイブロウ技術を駆使し、お客様に心からご満足いただけるサービスをご提供しています。

お客様がサロンを訪れた瞬間から、心身共にリラックスできる空間を目指し、お客様の美と幸せを追求します。

【ロレインブロウの特徴】

◆理想の目元を実現する技術力

お客様の好みや、希望を叶えることはもちろん、「似合わせる」ことにも自信があります。まだまだ、アイブロウサロンははじめて、というお客様もたくさんいらっしゃいます。どのような目元が良いのかわからない、という方も安心してご来店ください。プロのアイリストが、一人一人に合わせてご提案、そして丁寧かつ高い技術力で満足いただける目元を実現いたします。

◆最適な方法での施術

ロレインブロウでは、お客様のまつ毛や眉毛の状態をしっかりとチェックし、最適な施術方法をご提案しています。自まつ毛や眉毛の状態に合わせて、施術を行うことで、自然で美しい仕上がりを実現します。

◆癒しの空間

ご来店いただいたお客様には、心からリラックスしていただきたい。そう考えています。施術を受けている間、心地良い時間を過ごせるよう、清潔で快適な空間にこだわりました。

◆働きやすさがより良いサービスにつながる

ロレインブロウでは、スタッフに働きやすいと感じてもらえる店舗づくりを心掛けています。離職率の高い美容業界ですが、安心して長く勤められる職場でありたい、そしてそれが、提供する技術力やサービスの良さにもつながると考えています。

ロレインブロウは、お客様だけでなく、スタッフの満足度も向上できるよう取り組んで参ります。

【店舗詳細】ロレインブロウ 上尾店

住所：〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町10-2 サンロイヤル106号室

営業時間：11:00～20:30 (最終受付19:00)

定休日：不定休

店舗ページ：https://lorraine-brow.co.jp/salon/ageo/

求人ページ：https://lorraine-brow.co.jp/job_offer/ageo/

◆全国店舗でアイリスト募集中！

※2026年1月時点（今後、店舗が増える可能性があります）

【北海道地方】

札幌大通り店

函館店

旭川店

千歳店

【東北地方】

青森店

弘前店

八戸店

盛岡店

横手店

仙台長町店

仙台駅東口店

フォレオせんだい宮の杜店

郡山駅前大通店

福島西店

白河店

【北陸】

山形東原町店

山形天童店

富山店

【関東】

ー東京ー23区内

渋谷店

二子玉川店

池袋店

新宿本店

新宿東口店

自由が丘店

恵比寿店

成増店

目黒店

蒲田西口店

銀座店

門前仲町店

西葛西店

練馬店

三軒茶屋店

中目黒店

ー東京ー23区外

八王子店

府中店

立川店

吉祥寺店

三鷹駅前店

多摩センター店

町田店

仙川店

調布店

東村山店

ー神奈川ー

武蔵小杉店

溝の口店

横浜関内店

川崎店

藤沢店

茅ヶ崎店

横浜店

本厚木店

センター南店

二俣川店

上大岡駅前店

小田原店

横浜青葉台店

ー千葉ー

柏東口店

船橋店

成田店

千葉駅店

流山おおたかの森店

木更津店

ー埼玉ー

川越店

草加店

新越谷店

大宮店

春日部店

熊谷店

入間店

浦和店

川口店

上尾店

ー群馬ー

高崎店

群馬伊勢崎店

群馬太田店

ー栃木ー

小山店

宇都宮店

ー茨城ー

水戸店

つくば店

赤塚店

ひたちなか店

【東海・中部地方】

新潟店

長岡店

甲府昭和店

長野駅前店

上田原店

松本店

塩尻店

岐阜駅前店

静岡店

掛川店

沼津店

浜松店

大垣店

金沢店

福井店

ー愛知ー

一宮店

名古屋栄店

名古屋駅前店

金山店

藤が丘店

岡崎店

豊田店

豊橋店

大須観音店

稲沢店

【近畿地方】

ー大阪ー

梅田茶屋町店

梅田芝田店

枚方店

上本町店

天王寺店

難波店

鳳店

住道店

近鉄八尾店

高槻店

江坂店

豊中店

茨木市駅前店

ー兵庫ー

元町店

姫路店

明石店

伊丹店

神戸岡本店

川西能勢店

東加古川店

三田店

ー京都ー

京都駅前店

松井山手店

ー奈良ー

近鉄奈良店

奈良大和西大寺店

大和八木店

ー和歌山ー

JR和歌山駅前店

和歌山市駅前店

ー滋賀ー

南草津店

大津膳所駅前店

近江八幡店

南彦根駅前店

ー三重ー

近鉄四日市店

桑名店

【中国・四国地方】

高松店

松山店

松山天山店

徳島沖浜店

徳島藍住店

広島店

福山店

呉店

岡山駅前店

鳥取店

米子店

松江店

出雲店

下関店

香川丸亀店

高知店

倉敷店

【九州地方】

薬院店

小倉店

博多店

久留米店

熊本店

光の森店

大分店

佐賀店

宮崎店

南宮崎店

鹿児島天文館店

鹿児島宇宿店

霧島国分店

長崎店

那覇店

泡瀬店

【連絡先】

株式会社ロレインブロウ

代表取締役：東 将大

事業内容：美容サロンの運営、コンサルティング、フランチャイズ

WEB：https://lorraine-brow.co.jp