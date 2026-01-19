「知床ねむろバードウォッチングモニターツアー＆セミナー」を実施します！

北海道

令和６年10月に、台湾野鳥保育協会と根室管内１市４町が加盟する根室管内市町会（根室町村会）とで、野鳥に関する観光・保護・教育等に関する協定を締結しておりますが、根室振興局ではその活動を支援し、台湾と根室地域の観光交流をさらに活性化させることを目的として、台湾野鳥保育協会の前事務局長である李碰宏氏をお招きし、有識者の立場で根室管内のバードウォッチングコンテンツを体験してもらい、台湾の野鳥愛好家に向けたPR方法や受入態勢整備などについてお話しいただきます。

実施期間：令和８年（2026年）１月19日（月）～１月22日（木）

招 聘 者 ：李碰宏氏（ Smart Eco Society 副理事長、台湾野鳥保育協会前事務局長）

内 容 等 ：根室地域の冬のバードウォッチングコンテンツをガイド付きで体験します。

【セミナー開催について】

ツアーの最後に、「台湾観光客誘致と根室地域の野鳥観光推進」を主なテーマに、李碰宏氏に講演をしていただき、今回のツアー内容を踏まえた提言、参加者との質疑応答を内容としたセミナーを開催します。

日 時：令和８年１月21日（水）15時00分～16時30分

場 所：中標津町総合文化会館（しるべっと） 2 階視聴覚室

主 催：根室振興局商工労働観光課

（受託事業者：株式会社北海道インフォメーションセンター）

内 容：１. 李碰宏氏による講演

２. 招聘ツアーの感想共有及び参加者との意見交換

参加者：市町・観光協会職員、ガイド、観光振興に携わる民間事業者（関係者のみ、一般参加不可）