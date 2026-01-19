一般社団法人ベストオブミス金のシャチホコもびっくりの龍振袖

名古屋嬢文化を振袖に──「振袖gram 名古屋店」2026年1月20日グランドオープン“名古屋嬢に特化した”振袖レンタル専門店が誕生

ゆうちゃみ（龍モデル振袖）

2026年1月20日（火）、

全国で人気の振袖レンタルブランド 「#振袖gram（ふりそでぐらむ）」 は、

**愛知県名古屋市に「振袖gram 名古屋店」**をグランドオープンいたします。

名古屋店の最大の特徴は、

**“名古屋嬢文化に特化した振袖レンタル専門店”**という、これまでにない新しいコンセプト。

豪華・華やか・写真映え──

名古屋ならではの美意識を徹底的に研究し、

成人式を「一生で一番、盛れる日」にするための振袖体験を提供します。

■ なぜ「名古屋嬢 × 振袖」なのか？

名古屋は、

・ 派手さと上品さを両立させる独自の美意識

・ 成人式へのこだわりが全国でもトップクラス

・ 写真・SNSで“主役感”を大切にする文化

を持つ、全国でも珍しいエリアです。

振袖gramは、

「東京トレンド」でも「京都の伝統」でもなく、

**“名古屋で一番似合う振袖”**をゼロから再設計。

・ 金彩・刺繍・グラデーションを大胆に使った振袖

・ 白・黒・赤・ゴールドを基調にした名古屋嬢配色

・ 盛り髪・ネイル・小物までトータル提案

“名古屋嬢のための成人式スタイル”を完成させました。

女優の安斉星来さんモデルの虎柄振袖

■ 振袖gram系列の中でも“名古屋嬢特化型”の戦略店舗

振袖gram 名古屋店は、

全国に展開する振袖gram系列の中でも、

名古屋嬢文化に特化して企画・設計された特別なコンセプト店舗です。

振袖gramではこれまで、

各地域の成人式文化やトレンドを分析しながら店舗展開を行ってきましたが、

名古屋店はその中でも例外的に、

・デザイン選定

・色使い

・スタイリング提案

・ビジュアル設計

すべてを**「名古屋嬢」という美意識に一点集中**させた、

シリーズ屈指の“尖った”店舗として位置づけられています。

■ 全国共通ではない「名古屋専用ラインナップ」

名古屋店で展開される振袖の多くは、

他の振袖gram店舗では取り扱いのない

名古屋店専用・名古屋嬢向けセレクト。

・ 豪華さ

・ 存在感

・ 主役感

・ 写真映え

を最優先に設計し、

「全国標準」では物足りない名古屋の成人式ニーズに応えます。

■ “名古屋で一番盛れる振袖店”を目指して

振袖gram 名古屋店は、

振袖gramブランドの中でも

最も“華”と“攻め”を意識した挑戦的店舗として、

・成人式当日の視線

・会場での存在感

・SNSでの拡散力

までを計算した振袖体験を提供。

「名古屋嬢の成人式は、ここまでやる」

そう言い切れる一着と一日を創り上げます。

ミスユニバーシティ２０２５グランプリ 飯田樺楽（いいだ かぐら）#振袖gram オリジナル振袖

■ 振袖gram 名古屋店の3つの特徴１. 名古屋嬢に特化したオリジナル振袖を多数展開

名古屋店では、

他県では取り扱わない名古屋限定オリジナル振袖を多数ラインナップ。

・圧倒的な柄量と輝き

・写真映えを計算した色使い

・「かわいい」だけじゃない「強さ」と「華」

成人式会場でも一目でわかる存在感を演出します。

２. 成人式・前撮り・SNSまでを意識した“映え設計”

振袖選びだけで終わらないのが振袖gram。

・ 前撮り撮影（スタジオ・ロケーション）

・ ヘアメイク・小物コーディネート

・ Instagram・SNSでの見え方まで計算

「20歳の今」を最高のビジュアルで残すことにこだわります。

３. レンタルだから叶う“ハイグレード×適正価格”

「派手＝高い」というイメージを覆すのも名古屋店の特徴。

・ フルセットレンタル

・ 前撮り込みプラン

・ 明瞭価格で追加料金なし

名古屋嬢クオリティを、現実的な価格で提供します。

■ 世界基準の“美”を知る会社が手がける振袖ブランド

「振袖gram」を運営するのは、

ミス・ユニバース・ジャパンをはじめとする国内外のビューティーページェントを運営・プロデュースしてきた企業です。

世界的な美の基準を持つミス・ユニバース・ジャパンの運営を通じて、

・女性の魅力を最大限に引き出すスタイリング

・ステージ・撮影・審査に耐えうるビジュアル設計

・“一瞬で印象に残る”美の表現

を長年追求してきました。

そのノウハウを、

**「20歳の人生で一度きりの成人式」**に落とし込んだのが

振袖レンタルブランド 「#振袖gram」 です。

■ 名古屋嬢 × 世界基準の美という新提案

振袖gram 名古屋店では、

名古屋嬢ならではの華やかさ・存在感に、

**ミス・ユニバース・ジャパン運営で培った“世界基準の美意識”**を融合。

・ 立ち姿・歩き姿まで美しく見える振袖設計

・ 顔立ち・骨格を意識したヘアメイク提案

・ 写真・映像で“主役”として映えるトータルコーディネート

単なる衣装レンタルではなく、

「一人ひとりを主役として完成させるプロデュース型振袖店」

それが振袖gram 名古屋店です。

ミスユニバースジャパン日本代表 橋本佳央理

■ メディア向け注目ポイント（取材テーマ例）

・なぜ今「名古屋嬢 × 振袖」なのか？

・全国チェーンが“地域文化特化”に舵を切った理由

・名古屋の成人式トレンドの変化

・実際の振袖・ヘアメイク・前撮りのビジュアル取材

📸 振袖・モデル撮影のビジュアル提供可能

📹 店舗・スタイリングの取材対応可能

・ミス・ユニバース・ジャパン運営会社が振袖業界に参入した理由

・“世界基準の美”を成人式にどう落とし込んでいるのか

・名古屋嬢文化とグローバルビューティーの融合

■ 店舗概要

店舗名：振袖gram 名古屋店

グランドオープン日：2026年1月20日（火）

所在地：愛知県名古屋市（※詳細は別途）

取扱内容：

・振袖レンタル

・前撮り撮影

・成人式当日支度

・オリジナル振袖展示

■ 今後の展望

振袖gramは今後、

「全国一律の振袖」ではなく、

**“地域文化に寄り添った振袖スタイル”**を各地で展開予定。

名古屋店はその象徴となる旗艦店舗として、

新しい成人式文化を名古屋から全国へ発信していきます。

■ 取材・お問い合わせ先

振袖gram 広報担当

（取材・画像提供・モデル手配可能）

https://www.furisode-gram.net/nagoya/15467/（公式プレスリリース）

――――――――――――――――――――

【本件に関するお問い合わせ先】

#振袖gram 編集部

――――――――――――――――――――



#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号

名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

https://www.furisode-gram.net/nagoya/

以下店舗一覧

#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/



#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

https://www.furisode-gram.net/higashi-sapporo/yasui/



#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

https://www.furisode-gram.net



#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

https://www.furisode-gram.net/saitamaken/



#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号

名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

https://www.furisode-gram.net/nagoya/



#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

https://www.furisode-gram.net/okinawaken



#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

https://jmca-okinawa.com