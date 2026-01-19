VTuber¥°¥ëー¥×¡Ø¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡Ù¤Î¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¤¬¥Ç¥Ó¥åー2¼þÇ¯¡ª ËÜ¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥°¥Ã¥º²½¤·¤¿¡Ö¤Ý¤×¤é―¤È¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒviviON¡Ê°Ê²¼viviON¡¢½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÌÀÀÐ¹Ìºî¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ø¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡Ù¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¡¦¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¤Î¥Ç¥Ó¥åー2¼þÇ¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È¡×Âè2ÃÆ¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î19Æü(·î)¡¡12»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
viviON BLUEÆâ¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://vivionblue.com/collections/aogiri_popurarts
¡Ö¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÈ¯´ø¤·¡¢¼«ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡Ø¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÉÁ¤¯¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È¡×Âè°ìÃÆ¤ËÂ³¤¡¢ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¡ÖAlice in Music land¡×¤Î¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMV¤È¤½¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.youtube.com/watch?v=YyKGT0REBgg
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤éËÜ¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¢»³¹õ²»¸¼¡¢½Õ±«Îï½÷¡¢Ë¨¼Â¡¢¤¦¤ë¸×¤¬ー¤ë¤¬ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥¥åー¥È¤Ë¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÏÆ°²èÆâ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦ÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾¥á¥ó¥Ðー¤ò±þ±ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ó
¡¦¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È Alice ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡¡ÀÇ¹þ3,850±ß
¡¦¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È Alice ver. ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¡ÀÇ¹þ2,200±ß
¡¦¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È Alice ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡ÀÇ¹þ880±ß
¡¦¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¤Ý¤×¤éー¤È Alice ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡ÀÇ¹þ550±ß
¤Ê¤ª¡¢Æó¼¡¸µ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥¹¥È¥¢¡ØviviON BLUE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¤Î2¼þÇ¯¥°¥Ã¥º¤âÆ±»þ¤Ë¼õÃíÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤Ý¤×¤é¤Î³¨¤¬ºÆ¤Ó¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤ä¤Ã¤¿ーー¡ª¡ªº£²ó¤Î³¨¤âÂè°ìÃÆÆ±ÍÍÆ°²è¤Ç»È¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó³§ÍÍ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à1¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤È¤Ï
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë³èÆ°¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¤Î¤Ù400Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú³èÆ°¤â²ÃÂ®¤·¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥ÉÆâ¥ìー¥Ù¥ë"EVIL LINE RECORDS"¤è¤ê2025Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£5¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.aogirihighschool.com/
½êÂ°VTuber¡§²»Îîº²»Ò¡¢ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¢»³¹õ²»¸¼¡¢·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¢ÀéÂå±ºÄ³Èþ¡¢²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¢¥¨¥È¥é¡¢½Õ±«Îï½÷¡¢¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¡¢Ë¨¼Â¡¢·îÉë¤ð¤Ö¤¡¢¤¦¤ë¸×¤¬ー¤ë¡¢È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê¡¡(2026Ç¯1·î»þÅÀ)
¢£¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒviviON¡Û
¥æー¥¶ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢Áí¹çÆó¼¡¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒviviON¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
https://vivion.jp/recruit/