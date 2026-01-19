yutoriが展開するストリートブランド『9090girl』サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とのコラボレーションコレクションを発売

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社YZ（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：舩橋 誠）が展開するストリートブランド『9090girl（ナインティナインティガール）』は、株式会社サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とのコラボレーションコレクションを発表いたします。

本コラボレーションでは、ハローキティに、9090girlならではの解釈でギャルカルチャーを落とし込み、小麦肌を表現したビジュアルとして登場。9090girlらしいギャルスタイルのハローキティのデザインに仕上げました。アイテムラインナップは、9090girlでも高い人気を誇る「90 Logo セットアップ」をはじめ、Cap、Bag、Mirror、keychain（ぬいぐるみ）など全10品番を展開いたします。

9090girlの「00年代の平成ギャルのリバイバル」というブランドコンセプトをハローキティの世界観を掛け合わせたコレクションとなっております。





【販売日】

・9090girl 原宿旗艦店 先行販売中

・公式オンラインストア 2026年1月23日（金）より販売開始

・9090girl 取扱店舗 2026年1月24日（土）より販売開始

【取扱店舗】

店舗販売日 : 2026年1月24日

9090girl取扱い各店舗









■ 9090 girl（NINETY NINETY GIRL）

「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトに、ファッションを通じて自由奔放で自分らしさを大切にした2000年代の平成ギャルマインドを提案していくブランド。00年代特有のポップでエネルギッシュな魅力をベースにしつつ、現代のトレンドやムードを掛け合わせたデザインを展開する。

Instagram：https://www.instagram.com/9090girl__/

■ 9090（NINETY NINETY）

「Revival of Culture」をコンセプトに、90年代～00年代のユースカルチャーにインスピレーションを受けたデザインやアイテムを展開する古着MIXなストリートブランド。

2018年の設立以来SNSを中心にブランド運営をしていたが、2023年には原宿のフラグシップストアを中心に、大阪や名古屋にも店舗を拡大。過去にはAAPEやumbro、ポケモンなど数多くのコラボレーションを仕掛けている。

Instagram：https://www.instagram.com/9090s_/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は290万人（2025年12月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で57店舗（2025年12月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo