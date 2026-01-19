冬の乾燥シーズンに、多忙な声優・木村昴さんの“のど”をみんなで守りたい！あなたのリポストで「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を本人に差し入れ「#きむすばののどを守りたい」応援キャンペーン開始

森永乳業株式会社

森永乳業は、X（旧Twitter）上でのファンの応援が“そのまま差し入れ”として本人に届く参加型キャンペーン「#きむすばののどを守りたい」を、2026年1月19日（月）より開始いたします。

本キャンペーンは、森永乳業の機能性表示食品「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を通じて、声を使う仕事に欠かせない“のどを乾燥からケアする（※1）”ことの大切さについて、ファンと一緒に考えることを目的としたSNS連動型の応援企画です。

指定のキャンペーン投稿がリポストされるごとに、その数に応じた本数の「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」が木村昴さんへ実際に差し入れされ、ファン一人ひとりの応援の気持ちが“見える形”で本人に届く仕組みとなっています。

空気が乾燥しやすい季節は、のどの不快感を感じやすい時期でもあります。「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」は、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能と、空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能が報告されているラクトフェリンを機能性関与成分とした、機能性表示食品です。



森永乳業は、声のプロフェッショナルだけでなく、日常生活の中でのどを大切にしたいすべての人へ、本キャンペーンを通じて、“のどを乾燥からケアする（※1）”という健康習慣を、より多くの方に提案していきます。

■キャンペーン概要

・キャンペーン名： 「#きむすばののどを守りたい」キャンペーン

・実施期間： 2026年1月19日（月）11:00 ～1月22日（木）16:59

・参加方法： １. 森永乳業公式Xアカウント（＠morinaga_milk_）をフォロー

２. 対象投稿をリポスト

・内容： リポスト数に応じて木村昴さんへ「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を差し入れ。

さらに、差し入れ（リポスト）した方の中から、抽選で5名様に

「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を12本(１ケース)プレゼント

■ファンの熱い声が寄せられた「のどを守る」応援企画

本企画のきっかけは、森永乳業公式Xアカウント「＠もーりー」による「ラクトフェリンで、声優さんの“のど”を守りたい」という何気ない呼びかけ投稿でした。するとSNS上には、推し声優ののどを守ってほしい、という形でさまざまな方のお名前が寄せられ、盛りあがりました。

社内で検討を重ね、アニメ・舞台・バラエティと多方面で活躍し、日々声を使い続けている声優・木村昴さんをサポートすることに決定しました。ファンの想いと、“のどを乾燥からケアする（※1）”という商品特徴が重なり合い、今回の「#きむすばののどを守りたい」キャンペーンが実現しました。

■リポスト数が“差し入れ本数”に。参加するほど応援が届く仕組み

本キャンペーンでは、森永乳業公式Xアカウントから投稿される対象ポストをリポストすることで、応援に参加できます。

リポスト数が増えるほど、木村昴さんへ届けられる「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」の差し入れ本数も増えていく仕組みで、ファンの行動一つひとつが直接応援につながります。

さらに、キャンペーン期間中にリポストしてくれた方の中から抽選で5名様に「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」12本(1ケース)をプレゼント。応援する楽しさとともに、身近に“のどを乾燥からケア”する機会を提供します。

■木村昴さん コメント

【プロフィール】

6月29日生まれ、ドイツ出身。アトミックモンキー所属。

14 歳の時に『ドラえもん』の剛田武（ジャイアン）役に抜擢され、 声優デビュー。

声優としての主な出演作に『ONE PIECE』（フランキー役）、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』（山田一郎役）、『呪術廻戦』（東堂葵役）などがある。

映画『ブラック・ショーマン』（柏木広大役）、ドラマ『良いこと悪いこと』（宇都見啓役）に出演する他、「おはスタ」にてメイン MCを担当するなど、声優・タレント・俳優とマルチに活躍している。

「応援してくれて、本当にありがとうございます！リポストがそのまま差し入れになるって聞いたときは、正直『そんなことある!?』って思いました（笑）。

でも、みなさん一人ひとりの応援が形になって届くのは、すごく嬉しいですし、力をもらえます。

声を使う仕事をしていると、特にこの時期はのどの調子に気をつかうことが多いので、こうして一緒に“のどを守ろう”って言ってもらえるのが心強いですね。

僕ののどを応援してくれる企画ではありますが、ぜひこの機会に、みなさん自身ものどを大切にしてもらえたらと思っています。この冬は、たくさんの『ありがとう！』の気持ちを受け取りながら、のどをケアしつつ、元気に声を届けていきます。一緒に冬を乗り切りましょう！」

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1386-d671491e7f53bd4bb360da926f9a3a16.pdf

■商品概要

10月7日（火）に全国で新発売した「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」は、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されている「ラクトフェリン」を機能性関与成分としました。約93％（※2）の方がおいしいと評価しており、毎日続けやすい味わいです。

１.乾燥が気になる季節にフィットする「免疫機能の維持」と「のどの乾燥感軽減」のWヘルスクレーム！

ラクトフェリンは、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の「免疫機能の維持に役立つ機能」や、日本初（※3）となる「健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能」があることが報告されています。

当社はラクトフェリンに関する論文数、製造量が世界No.1（※4）のトップメーカーとして、1960年代初頭から60年以上にわたり、ラクトフェリンの研究を続けています。

２.スッキリした味わいで毎日続けやすい！

発売前の風味評価では93％（※2）の方が「おいしい」と高評価！

実際にお客さまからは「免疫だけじゃなくて、のどにいいんだ！」「さっぱりしていて続けやすい！」「乾燥が気になるから買ってみる！」などの嬉しいお声もいただいております。

※1ラクトフェリン200の届出表示： 本品に含まれるラクトフェリンは、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されています。

※2当社調べ。2024年3月（ｎ＝60）

※3のどの乾燥感軽減の機能性についてパッケージ上で表示した飲料。（先行技術調査およびMintel GNPDを活用した森永乳業調べ 2025年4月）

※4論文数：(株)ナレッジワイヤ調べ、2025年9月時点（PubMed・医中誌WEBにて企業による研究論文数で世界一）

製造量：Absolute Reports 社 2024 年版 当社の子会社、MILEI GmbH（ミライ社）の製造量シェア