シュー・カイ、ジュン(SEVENTEEN)ら出演の中国バラエティ！「密室大脱出～特別捜査チーム～」1月25日(日)より日本初放送！CS衛星劇場

CS放送「衛星劇場」では、中国バラエティ「密室大脱出～特別捜査チーム～」を1月25日(日)より日本初放送します。

韓国のバラエティ「大脱出」をリメイクした体験型脱出ゲーム。タレントたちが没入感の高い巨大セットの中で協力して謎解きを行う、スリル満点の脱出ゲームバラエティです。「瓔珞＜エイラク＞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」 「招揺」などに出演する人気俳優シュー・カイが全話出演し、14～18話のゲストでSEVENTEENのジュンが登場します。

さらに、2月5日(木)からはシュー・カイ出演の中国ドラマ「子夜帰」の日本初放送もスタートしますので、あわせてお楽しみください！

密室大脱出～特別捜査チーム～

★CS衛星劇場にて、 1月25日(日)日本初放送スタート！

毎週(日)深夜0:00～他 ※2話連続放送

2024年/中国/全35話

人気俳優シュー・カイがメインとして全話出演！ゲストにジュン（SEVENTEEN）も登場！

韓国の人気バラエティ「大脱出」をリメイクした制作費３億円以上の巨大セットで行われる体験型脱出ゲーム！

番組に集められたタレントたちが、没入感の高い巨大セットの中で協力して謎解きを行う、スリル満点の脱出ゲームバラエティ。約4話～5話で一つの謎解きが完結し、本シーズンでは6種類のストーリー&ロケ地で脱出ゲームが行われる。ハラハラドキドキの世界観を演出するため、ドラマのワンシーンさながらに、役者・子役なども多用し、脱出ゲームのクリアだけでなく、各ストーリーの謎も紐解いていく…。中国で人気の脱出系バラエティ。

※ジュン（SEVENTEEN）は14～18話に出演

１.オリエンテーション(#1～#3)

２.集合住宅の謎(#4～#8)

[出演]シュー・カイ、ダー・チャンウェイ、ジョウ・ビーチャン、ポン・ユーチャン、チェン・チョーユアン、チャン・グオウェイ

３.監禁工場(#9～#13)

[出演]シュー・カイ、ダー・チャンウェイ、ジョウ・ビーチャン、チェン・チョーユアン、ビクター・マー

４.山猫の書生(#14～#18)

[出演]シュー・カイ、ダー・チャンウェイ、ジョウ・ビーチャン、ポン・ユーチャン、ジュン（SEVENTEEN）、ウー・ジンイエン

５.戦慄の遊園地(#19～#23)

[出演]シュー・カイ、ダー・チャンウェイ、ジョウ・ビーチャン、リン・イー、ホー・ジョン、ホアン・シュエン

６.世にも奇妙な駅(#24～#28)

[出演]シュー・カイ、ダー・チャンウェイ、ジョウ・ビーチャン、チェン・チョーユアン、チャン・ヨウハオ

７.学園に潜む影(#29～#32)

８.アフターパーティー(#33～#35)

[出演]シュー・カイ、ダー・チャンウェイ、ジョウ・ビーチャン、ヤン・ミー、ホー・ジョン、ジャスティン、チャン・ボーヘン

(C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

子夜帰

(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

★CS衛星劇場にて、 2月5日(木)午後9:00日本初放送スタート！

2025年/中国/全38話

[監督]ルー・ハオジージー

[脚本]リウ・ユエ、スン・リン

[出演]シュー・カイ、ティエン・シーウェイ 他

