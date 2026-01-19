もっと 天まで届け！ヒロインメイクの超・耐久カールマスカラが、耐久性をさらにアップしてリニューアル！ブランド最高峰のにじみにくさ、カールキープ力を誇るマスカラとして新登場

株式会社伊勢半


ヒロインメイク　ロングＵＰマスカラ　スーパーＷＰ　Ｎ


全３色　　６ｇ　　各\１，２００（税込\１，３２０）


ヒロインメイク　ボリュームＵＰマスカラ　スーパーＷＰ　Ｎ


全１色　　６ｇ　　\１，２００（税込\１，３２０）


２０２６年３月９日（月）



ヒロインメイクの大人気ウォータープルーフマスカラがリニューアル！


『ロングUPマスカラ　スーパーWP N』は新色のグレーブラックも仲間入り。


ブランド史上最高のにじみにくさとカールキープ力に進化し、美しく、存在感のあるまつ毛を長時間キープします。



【商品特長】


ヒロインメイク　ロングＵＰマスカラ　スーパーＷＰ　Ｎ


全３色　６ｇ　各\１，２００（税込\１，３２０）


２０２６年３月９日（月）



■長時間にじまない※１！スーパー級※２ウォータープルーフ処方


涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。従来品よりも耐久力がさらにアップしています。


※１ キスミー　ヒロインメイク　ロングＵＰマスカラ　スーパーＷＰ比較


※２　ヒロインメイク マスカラ内で。



■全方位美しい！きれいにセパレートした超・ロングUPまつ毛に


ロングＥＸファイバー配合。塗り重ねるほどに長く伸び、美しいセパレートしたロングまつ毛に。



■２種の新配合パウダーで密着性となめらかさが進化！


新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。


従来と異なる２種のパウダーで、さらに自然で存在感のあるまつ毛に仕上げます。



■夜までにじまず、１日中※３カールキープ＆形状持続　30時間耐久データ取得済み！


カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。


３０時間耐久テストデータ取得済み。従来品よりもさらににじみにくく、きれいな仕上がりが続きます。


※３　日中の活動時間



■ダマなく仕上げる！セパレートカーブブラシ


まつ毛をとかしながら塗り重ねしやすい、目の形に沿ったカーブブラシ。







■メイクしながらトリートメント！植物由来のまつ毛美容液成分配合


ツバキオイル・アルガンオイル ・野バラオイル※４・アーモンドオイル・アミノ酸※５・グレープシードオイル・シアバター（まつ毛保護成分）配合。


※４　カニナバラ果実油


※５　アルギニン　



■動物由来原料フリー



■タルクフリー




【商品特長】


ヒロインメイク　ボリュームＵＰマスカラ　スーパーＷＰ　Ｎ


全１色　６ｇ　各\１，２００（税込\１，３２０）


２０２６年３月９日（月）



■長時間にじまない※１！スーパー級※２ウォータープルーフ処方


涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。従来品よりも耐久力がさらにアップしています。


※１ キスミー　ヒロインメイク　ボリュームＵＰマスカラ　スーパーＷＰ比較


※２　ヒロインメイク マスカラ内で。



■ぎっしり増毛感！美しい濃密ボリュームまつ毛に


塗りやすさＵＰ！まぶたにつきにくく調整しやすい新テクスチャーで、束感もセパレートも思いのままに仕上がります。


ヒロインメイク内 WPマスカラ No.1のボリュームまつ毛に。



■２種の新配合パウダーで密着性となめらかさが進化！


新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。


従来と異なる２種のパウダーで、さらに自然で存在感のあるまつ毛に仕上げます。



■夜までにじまず、１日中※３カールキープ＆形状持続　30時間耐久データ取得済み！


カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。


３０時間耐久テストデータ取得済み。従来品よりもさらににじみにくく、きれいな仕上がりが続きます。


※３　日中の活動時間



■たっぷり液を抱える！ワイドカーブブラシ


幅広形状が液をたっぷり抱え込み、まつ毛にしっかり絡ませるブラシ。


従来品よりも、さらにダマなく均等に塗布できるように進化！







■メイクしながらトリートメント！植物由来のまつ毛美容液成分配合


ツバキオイル・アルガンオイル ・野バラオイル※４・アーモンドオイル・アミノ酸※５・グレープシードオイル・シアバター（まつ毛保護成分）配合。


※４　カニナバラ果実油


※５　アルギニン　



■動物由来原料フリー



■タルクフリー