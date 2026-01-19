もっと 天まで届け！ヒロインメイクの超・耐久カールマスカラが、耐久性をさらにアップしてリニューアル！ブランド最高峰のにじみにくさ、カールキープ力を誇るマスカラとして新登場
ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ
全３色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）
ヒロインメイク ボリュームＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ
全１色 ６ｇ \１，２００（税込\１，３２０）
２０２６年３月９日（月）
ヒロインメイクの大人気ウォータープルーフマスカラがリニューアル！
『ロングUPマスカラ スーパーWP N』は新色のグレーブラックも仲間入り。
ブランド史上最高のにじみにくさとカールキープ力に進化し、美しく、存在感のあるまつ毛を長時間キープします。
【商品特長】
ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ
全３色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）
２０２６年３月９日（月）
■長時間にじまない※１！スーパー級※２ウォータープルーフ処方
涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。従来品よりも耐久力がさらにアップしています。
※１ キスミー ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ比較
※２ ヒロインメイク マスカラ内で。
■全方位美しい！きれいにセパレートした超・ロングUPまつ毛に
ロングＥＸファイバー配合。塗り重ねるほどに長く伸び、美しいセパレートしたロングまつ毛に。
■２種の新配合パウダーで密着性となめらかさが進化！
新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。
従来と異なる２種のパウダーで、さらに自然で存在感のあるまつ毛に仕上げます。
■夜までにじまず、１日中※３カールキープ＆形状持続 30時間耐久データ取得済み！
カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。
３０時間耐久テストデータ取得済み。従来品よりもさらににじみにくく、きれいな仕上がりが続きます。
※３ 日中の活動時間
■ダマなく仕上げる！セパレートカーブブラシ
まつ毛をとかしながら塗り重ねしやすい、目の形に沿ったカーブブラシ。
■メイクしながらトリートメント！植物由来のまつ毛美容液成分配合
ツバキオイル・アルガンオイル ・野バラオイル※４・アーモンドオイル・アミノ酸※５・グレープシードオイル・シアバター（まつ毛保護成分）配合。
※４ カニナバラ果実油
※５ アルギニン
■動物由来原料フリー
■タルクフリー
【商品特長】
ヒロインメイク ボリュームＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ
全１色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）
２０２６年３月９日（月）
■長時間にじまない※１！スーパー級※２ウォータープルーフ処方
涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。従来品よりも耐久力がさらにアップしています。
※１ キスミー ヒロインメイク ボリュームＵＰマスカラ スーパーＷＰ比較
※２ ヒロインメイク マスカラ内で。
■ぎっしり増毛感！美しい濃密ボリュームまつ毛に
塗りやすさＵＰ！まぶたにつきにくく調整しやすい新テクスチャーで、束感もセパレートも思いのままに仕上がります。
ヒロインメイク内 WPマスカラ No.1のボリュームまつ毛に。
■２種の新配合パウダーで密着性となめらかさが進化！
新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。
従来と異なる２種のパウダーで、さらに自然で存在感のあるまつ毛に仕上げます。
■夜までにじまず、１日中※３カールキープ＆形状持続 30時間耐久データ取得済み！
カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。
３０時間耐久テストデータ取得済み。従来品よりもさらににじみにくく、きれいな仕上がりが続きます。
※３ 日中の活動時間
■たっぷり液を抱える！ワイドカーブブラシ
幅広形状が液をたっぷり抱え込み、まつ毛にしっかり絡ませるブラシ。
従来品よりも、さらにダマなく均等に塗布できるように進化！
■メイクしながらトリートメント！植物由来のまつ毛美容液成分配合
ツバキオイル・アルガンオイル ・野バラオイル※４・アーモンドオイル・アミノ酸※５・グレープシードオイル・シアバター（まつ毛保護成分）配合。
※４ カニナバラ果実油
※５ アルギニン
■動物由来原料フリー
■タルクフリー