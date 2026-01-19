もっと 天まで届け！ヒロインメイクの超・耐久カールマスカラが、耐久性をさらにアップしてリニューアル！ブランド最高峰のにじみにくさ、カールキープ力を誇るマスカラとして新登場

株式会社伊勢半

ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ

全３色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）

ヒロインメイク ボリュームＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ

全１色 ６ｇ \１，２００（税込\１，３２０）

２０２６年３月９日（月）

ヒロインメイクの大人気ウォータープルーフマスカラがリニューアル！

『ロングUPマスカラ スーパーWP N』は新色のグレーブラックも仲間入り。

ブランド史上最高のにじみにくさとカールキープ力に進化し、美しく、存在感のあるまつ毛を長時間キープします。

【商品特長】

ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ

全３色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）

２０２６年３月９日（月）

■長時間にじまない※１！スーパー級※２ウォータープルーフ処方

涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。従来品よりも耐久力がさらにアップしています。

※１ キスミー ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ比較

※２ ヒロインメイク マスカラ内で。

■全方位美しい！きれいにセパレートした超・ロングUPまつ毛に

ロングＥＸファイバー配合。塗り重ねるほどに長く伸び、美しいセパレートしたロングまつ毛に。

■２種の新配合パウダーで密着性となめらかさが進化！

新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。

従来と異なる２種のパウダーで、さらに自然で存在感のあるまつ毛に仕上げます。

■夜までにじまず、１日中※３カールキープ＆形状持続 30時間耐久データ取得済み！

カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。

３０時間耐久テストデータ取得済み。従来品よりもさらににじみにくく、きれいな仕上がりが続きます。

※３ 日中の活動時間

■ダマなく仕上げる！セパレートカーブブラシ

まつ毛をとかしながら塗り重ねしやすい、目の形に沿ったカーブブラシ。

■メイクしながらトリートメント！植物由来のまつ毛美容液成分配合

ツバキオイル・アルガンオイル ・野バラオイル※４・アーモンドオイル・アミノ酸※５・グレープシードオイル・シアバター（まつ毛保護成分）配合。

※４ カニナバラ果実油

※５ アルギニン

■動物由来原料フリー

■タルクフリー

【商品特長】

ヒロインメイク ボリュームＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ

全１色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）

２０２６年３月９日（月）

■長時間にじまない※１！スーパー級※２ウォータープルーフ処方

涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。従来品よりも耐久力がさらにアップしています。

※１ キスミー ヒロインメイク ボリュームＵＰマスカラ スーパーＷＰ比較

※２ ヒロインメイク マスカラ内で。

■ぎっしり増毛感！美しい濃密ボリュームまつ毛に

塗りやすさＵＰ！まぶたにつきにくく調整しやすい新テクスチャーで、束感もセパレートも思いのままに仕上がります。

ヒロインメイク内 WPマスカラ No.1のボリュームまつ毛に。

■２種の新配合パウダーで密着性となめらかさが進化！

新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。

従来と異なる２種のパウダーで、さらに自然で存在感のあるまつ毛に仕上げます。

■夜までにじまず、１日中※３カールキープ＆形状持続 30時間耐久データ取得済み！

カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。

３０時間耐久テストデータ取得済み。従来品よりもさらににじみにくく、きれいな仕上がりが続きます。

※３ 日中の活動時間

■たっぷり液を抱える！ワイドカーブブラシ

幅広形状が液をたっぷり抱え込み、まつ毛にしっかり絡ませるブラシ。

従来品よりも、さらにダマなく均等に塗布できるように進化！

■メイクしながらトリートメント！植物由来のまつ毛美容液成分配合

ツバキオイル・アルガンオイル ・野バラオイル※４・アーモンドオイル・アミノ酸※５・グレープシードオイル・シアバター（まつ毛保護成分）配合。

※４ カニナバラ果実油

※５ アルギニン

■動物由来原料フリー

■タルクフリー