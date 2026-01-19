NTTdocomoスマートフォン専用サービス【しゃべってキャラ】に、新バージョン「アクビガール リス」が登場！
株式会社タツノコプロ
アクビガール リスバージョンのしゃべってキャラが登場しました！
『タツノコ★キャラクターズ』にて配信中です。
『しゃべってdキャラとり放題』『マチキャラspとり放題』『マチキャラとり放題forスゴ得』でも順次配信いたします。
リスの姿に変身したアクビちゃんもキュートです♪
※docomo スマートフォン端末のみのサービスです。
しゃべってキャラとは？(http://shabechara.jp/pip/499483/index.html/)
＜アクセス方法＞
■タツノコ★キャラクターズ(http://tatsunokosp.jp/)
docomoスマートフォン
［dメニュー］→［メニューリスト］→［きせかえ/待受画面］→［きせかえ/待受/マチキャラ］→［マチキャラ/しゃべってキャラ]
▼後日配信予定です！お楽しみに♪
■しゃべってdキャラとり放題(http://shabechara.jp/)
docomoスマートフォン
■マチウケキャラspとり放題(http://sp.machichara.jp/)
docomoスマートフォン
■マチ★キャラとり放題 for スゴ得(https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/cpsite.html?id=01cpn043001)
docomoスマートフォン
［dメニュー］→［スゴ得コンテンツ］→［カテゴリ］→［きせかえ/マチキャラ］