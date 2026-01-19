NTTdocomoスマートフォン専用サービス【しゃべってキャラ】に、新バージョン「アクビガール　リス」が登場！

株式会社タツノコプロ

アクビガール　リスバージョンのしゃべってキャラが登場しました！




『タツノコ★キャラクターズ』にて配信中です。


『しゃべってdキャラとり放題』『マチキャラspとり放題』『マチキャラとり放題forスゴ得』でも順次配信いたします。




リスの姿に変身したアクビちゃんもキュートです♪



※docomo　スマートフォン端末のみのサービスです。



しゃべってキャラとは？(http://shabechara.jp/pip/499483/index.html/)



＜アクセス方法＞


■タツノコ★キャラクターズ(http://tatsunokosp.jp/)


docomoスマートフォン


［dメニュー］→［メニューリスト］→［きせかえ/待受画面］→［きせかえ/待受/マチキャラ］→［マチキャラ/しゃべってキャラ]



▼後日配信予定です！お楽しみに♪



■しゃべってdキャラとり放題(http://shabechara.jp/)


docomoスマートフォン


［dメニュー］→［メニューリスト］→［きせかえ/待受画面］→［きせかえ/待受/マチキャラ］→［マチキャラ/しゃべってキャラ]



■マチウケキャラspとり放題(http://sp.machichara.jp/)


docomoスマートフォン


［dメニュー］→［メニューリスト］→［きせかえ/待受画面］→［きせかえ/待受/マチキャラ］→［マチキャラ/しゃべってキャラ]



■マチ★キャラとり放題 for スゴ得(https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/cpsite.html?id=01cpn043001)


docomoスマートフォン


［dメニュー］→［スゴ得コンテンツ］→［カテゴリ］→［きせかえ/マチキャラ］