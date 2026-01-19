Conton Candy、the shes gone、yutoriなど18組が出演！E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT『OSU ENCOUNTER』出演アーティスト＆タイムテーブル公開！

株式会社ZIP-FM

邦楽ニューカマーをいち早く紹介しているZIP-FMのラジオ番組『FIND OUT』と、名古屋・大須にある老舗ライブハウス『E.L.L.』がタッグを組み、サーキットイベント E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT『OSU ENCOUNTER 2026』を開催します。

2年連続出演のyutori、らそんぶる、メとメをはじめ、本イベントが名古屋での初ライブとなるLuov、FUJIBASE、昨年オープニングアクトを担当した至福ぽんちょ、ヤサシクアレ、オーディションでオープニングアクトを勝ち取ったroi bobなど、全18組が出演。

2月11日(水祝)、E.L.L.3会場（「Electric Lady Land」「ell.FITS ALL」「ell.SIZE」）に集結します。

OSU ENCOUNTER 2026 出演アーティスト 全18組

そして、1月18日(日)にはタイムテーブルも発表しました。

当日は、MCとして登場するFIND OUTナビゲーターの 白井奈津 とラジオならではの企画も予定しています。

さらに今後は、出演アーティストからのコメント動画やグッズ展開など、追加情報も順次公開予定です。

■E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT OSU ENCOUNTER 2026 開催概要

【日程】 2026年2月11日(水・祝)

【時間】 OPEN 13:45／START 14:15

【出演】 おとなりにぎんが計画 / omeme tenten / Conton Candy / the shes gone / 至福ぽんちょ / 終活クラブ / スーパー登山部 / 飛行楽園 / ビレッジマンズストア / FUJIBASE / ミーマイナー / メとメ / ヤサシクアレ / yutori / らそんぶる / リアクション ザ ブッタ / Luov / roi bob（O.A.）

【ＭＣ】 白井奈津(https://zip-fm.co.jp/navigators/0092017c-6def-4a48-8ad9-42faaa4fed21)

【オフィシャルサイト】 https://zip-fm.co.jp/news/a9cfe9a5-08ad-4592-bc4b-29045540f8fa

【公式X】 @OSU_ENCOUNTER(https://x.com/OSU_ENCOUNTER)

【チケット】 前売 4,000円 ／ 当日 4,800円（税込 ／ ドリンク代別）

イープラスにて一般発売中 >> https://eplus.jp/sf/detail/4458370001-P0030001

■過去開催情報

【OSU ENCOUNTER 2024】

○タイムテーブル(https://x.com/findout778/status/1743997355131891904?s=20)

○開催の様子（写真）

<１>(https://www.instagram.com/p/C2PMrNexswV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) <２>(https://www.instagram.com/p/C2UxTWPR0wu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) <３>(https://www.instagram.com/p/C2Uxb12RG3Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) <４>(https://www.instagram.com/p/C2NF-92RL6S/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

【OSU ENCOUNTER 2025】

○タイムテーブル(https://www.instagram.com/p/DGX6k8UpRLa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

○開催の様子（写真）

<１>(https://www.instagram.com/p/DGpwuq_Sund/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) <２>(https://www.instagram.com/p/DGqWhbnPdwL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) <３>(https://www.instagram.com/p/DGriB5uBxQi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■主催

【Electric Lady Land】

HP：http://www.ell.co.jp/

X：https://x.com/ell_fits_size

【ZIP-FM『FIND OUT』】

Website：https://zip-fm.co.jp/programs/e97dd662-97bd-471f-9446-aed95aea5d4c

放送日時：毎週日曜 21:00～23:00

X：https://x.com/findout778

Instagram：https://www.instagram.com/findout778/