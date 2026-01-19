株式会社KADOKAWA

株式会社 KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、埼玉県所沢市の複合文化施設「ところざわサクラタウン」 ジャパンパビリオン ホールBにて、「アクアパーク川越 出張展 ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル ～カメ・ヘビ・トカゲ等は虫類・両生類・魚類らが集結～」イベントを、2026年2月11日（水・祝）、14日（土）～15日（日）、21日（土）～23日（月・祝）の全6日間実施します。

本イベントは、カメ・ヘビ・トカゲといった、は虫類・両生類・魚類などと触れ合える、家族向け体験イベントです。

2025年4月にオープンした「アクアパーク川越」とコラボして実施します。

【内容】

１. 動物とのふれあい体験

リクガメ、トカゲ(フトアゴやサバンナモニターなど)の餌やり体験、コールダック(あひる)をだっこできるふれあいを中心に、は虫類・両生類・魚類・鳥類などの珍しい動物が集結。金魚すくいや、ボールパイソンといった珍しい動物とのふれあい体験もあり。



ふれあいには、チケットが必要となります。

入場時にチケット3枚をお渡ししますが、その後の追加チケットは、会場内の販売スペースで購入可能です。このチケットを使って、スペース内の様々なふれあい体験や餌やり体験に参加できます。



【追加チケット料金】

2枚：500円(税込)

5枚：1,000円(税込)

12枚：2,000円(税込)



※チケットはすべて当日限り有効です。

※は虫類・両生類については、個体の体調や負担を考慮し、毎日同じ個体が登場するとは限らず、状況を見ながら展示内容を入れ替えています

▲リクガメ餌やり(チケット1枚)

▲コールダック(チケット1枚で餌やり、3枚で写真撮影できる抱っこ[スタッフ同伴、時間指定あり])

▲サバンナモニター餌やり(チケット1枚)

▲フトアゴ餌やり(トカゲ)(チケット1枚)

▲金魚すくい(チケット1枚で遊ぶだけ、2枚で1匹のみ持ち帰り可能)

▲ボールパイソン手乗せ体験(チケット2枚)

２. 八丈島の天然海水を水槽で再現

八丈島から直接輸送した天然海水を使用し、海藻帯や、ナンヨウハギなどの人気海水魚を展示。本物の黒潮水系の生き物をそのままの生態で体験できる。

※写真はイメージです

▲ナンヨウハギ

３. 外来種捕獲YouTuberが採取した外来種生物を水槽展示

YouTuber あらかわチャンネル が捕獲した外来種生物の生態紹介パネルとともに、身近な外来生物問題を解説。

４. は虫類の生息環境を再現した展示空間

は虫類などの生息環境を再現した飼育展示空間「ビバリウム」、流木を使ってガラス容器の中に陸上の自然環境を再現する「熱帯雨林テラリウム」ほか、動物たちを生きている環境も含めて展示。

▲ビバリウム(写真はイメージです)

▲テラリウム(写真はイメージです)

５. 図鑑の試読

角川の集める図鑑GET!シリーズ「は虫類・両生類」「魚」「危険生物」「深海」を試読できるスペースを用意。

６. ワークショップ ※別途有料

【オリジナル図鑑作成】

オリジナル「図鑑」が作れるお仕事体験が、ページ数も増えてパワーアップして開催。完成した図鑑は世界にひとつだけ。「編集者」になった気分で、君だけのオリジナル図鑑を作ってみよう！

※事前予約推奨。詳細は、下記アドレスを参照。

https://livepocket.jp/e/oshigoto002_zukan

【キャンドルワークショップ】

会場内で、オリジナルキャンドル作りが体験できる「キャンドルワークショップ」を開催。グラスの中に色鮮やかな砂を敷き詰めて、ガラス細工を配置すれば、世界にひとつだけのキャンドルが完成します。ガラス細工はカエルやカメ、カクレクマノミやヒヨコなどのほか、「すみっコぐらし」のキャラクターなど、様々な種類をご用意。ロウにあたる透明ジェルはスタッフが扱いますので、安全にご参加頂けます。イベントの思い出に、自分だけのキャンドルを作ってみよう！

★制作時間

約20分～(お渡しは制作終了から約40分後)

※最終受付 15時予定

※混雑状況によって前後します

※完成までお待ちいただく間に会場外へ出られる場合は、再入場の際に受付で「引換証」をご提示ください

★料金

1,980円(税込)～

※別途、「ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル」の入場料が必要です

★参加受付

当日、会場にて受け付けます

※対象年齢：3歳以上

※イベントは予告なく内容が変更・中止となる場合がございます。

館内テナントコラボ

武蔵野坐令和神社

開催期間中、記念朱印を頒布。

初穂料

1,000円

KadoCafe

開催期間中、コラボラテ3種を販売。

商品名

水と大地のびっくりアニマルコラボラテ

価格

ラテ or ココア(HOTのみ) 800円(税込)

ノベルティ

オリジナルステッカー6種

※商品1点ご購入ごとにランダムで1枚配布予定

HADO ARENA

▲【選べるラテアート】左から、アヒル、カメレオン、レオパードゲッコー

体験コンテンツ「HADOモンスターバトル」の割引サービス(1プレイ800円→500円)を実施します。

https://hado-official.com/contents/hado-monster-battle/

キャッシュバックキャンペーン

ダ・ヴィンチストア

書籍『角川の集める図鑑ＧＥＴ！ 』シリーズ全般を、ところざわサクラタウン2階の書店「ダ・ヴィンチストア」で購入された方に、500円をイベント会場受付で払い戻します。

※小学生以下のみ対象、1冊につき1名限定。ダ・ヴィンチストアでの購入レシートをご持参ください。

※2026年2月11日(水祝)、14日(土)・15日(日)、21日(土)～23日(月祝)の期間、ダ・ヴィンチストアで購入したレシートのみ有効。

ダ・ヴィンチストア営業時間

土日祝：10:00～20:00

■開催概要

イベント名称：アクアパーク川越 出張展

ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル

～カメ・ヘビ・トカゲ等は虫類・両生類・魚類らが集結～

期間：2026年 2 月 11日（水・祝）、14日（土）～15日（日）、21日（土）～23日（月・祝）

※土日祝日のみ全6日間営業

開催時間：10:00～16:00（最終入場15:30）

会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールB

（埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3）

主催：株式会社 KADOKAWA

運営：Gaia Japan株式会社

協力：角川の集める図鑑GET !編集部

後援：所沢市

■入場料（税込) ：

4歳～小学生 800円 中学生以上 1,500円 ※3歳以下無料

■チケット販売サイトhttps://livepocket.jp/e/uk2xt

※入場者全員に、アクアパーク川越の「非売品 特別入場券」をプレゼント

※動物とのふれあいには、別途チケットが必要となります。入場時にチケット3枚をお渡ししますが、その後の追加分については別途有料販売となります。

2枚：500円(税込)、5枚：1,000円(税込)、12枚：2,000円(税込)

■注意

※は虫類・両生類については、個体の体調や負担を考慮し、毎日同じ個体が登場するとは限らず、状況を見ながら展示内容を入れ替えています

■運営会社詳細

・企業名 Gaia Japan株式会社

・所在地 〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-11-8 HAMAYA BLD.5階 TEL049-277-6028

・代表 黒田宇

・設立 2024年4月 ・資本金 10万円

・事業概要

1.アクアリウム事業 2.エキゾチックアニマル展示ふれあい事業

3.飲食事業 4.リフォーム仲介事業・許認可

【第一種動物取扱業登録証】

登録年月日：令和7年2月18日 有効期限：令和12年2月17日

販売第0378号動物取扱責任者 原敬士 保管第0379号動物取扱責任者 原敬士

展示第0380号動物取扱責任者 原敬士

・施設運営アクアパーク川越 (2025年4月OPEN)

https://gaia-ent.co.jp/

ところざわサクラタウン

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3アクセス：JR 武蔵野線 東所沢駅より徒歩約 10 分

公式サイト： https://tokorozawa-sakuratown.com/(https://tokorozawa-sakuratown.com/)

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。

また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出した IPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/