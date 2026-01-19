アクアパーク川越 出張展 ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル

株式会社KADOKAWA


株式会社 KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、埼玉県所沢市の複合文化施設「ところざわサクラタウン」　ジャパンパビリオン　ホールBにて、「アクアパーク川越 出張展　　ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル　～カメ・ヘビ・トカゲ等は虫類・両生類・魚類らが集結～」イベントを、2026年2月11日（水・祝）、14日（土）～15日（日）、21日（土）～23日（月・祝）の全6日間実施します。



　本イベントは、カメ・ヘビ・トカゲといった、は虫類・両生類・魚類などと触れ合える、家族向け体験イベントです。


2025年4月にオープンした「アクアパーク川越」とコラボして実施します。



【内容】


１.　動物とのふれあい体験

リクガメ、トカゲ(フトアゴやサバンナモニターなど)の餌やり体験、コールダック(あひる)をだっこできるふれあいを中心に、は虫類・両生類・魚類・鳥類などの珍しい動物が集結。金魚すくいや、ボールパイソンといった珍しい動物とのふれあい体験もあり。

ふれあいには、チケットが必要となります。
入場時にチケット3枚をお渡ししますが、その後の追加チケットは、会場内の販売スペースで購入可能です。このチケットを使って、スペース内の様々なふれあい体験や餌やり体験に参加できます。

【追加チケット料金】
2枚：500円(税込)
5枚：1,000円(税込)
12枚：2,000円(税込)

※チケットはすべて当日限り有効です。
※は虫類・両生類については、個体の体調や負担を考慮し、毎日同じ個体が登場するとは限らず、状況を見ながら展示内容を入れ替えています




▲リクガメ餌やり(チケット1枚)






▲コールダック(チケット1枚で餌やり、3枚で写真撮影できる抱っこ[スタッフ同伴、時間指定あり])






▲サバンナモニター餌やり(チケット1枚)






▲フトアゴ餌やり(トカゲ)(チケット1枚)






▲金魚すくい(チケット1枚で遊ぶだけ、2枚で1匹のみ持ち帰り可能)






▲ボールパイソン手乗せ体験(チケット2枚)





２.　八丈島の天然海水を水槽で再現

八丈島から直接輸送した天然海水を使用し、海藻帯や、ナンヨウハギなどの人気海水魚を展示。本物の黒潮水系の生き物をそのままの生態で体験できる。




※写真はイメージです






▲ナンヨウハギ





３.　外来種捕獲YouTuberが採取した外来種生物を水槽展示

YouTuber あらかわチャンネル が捕獲した外来種生物の生態紹介パネルとともに、身近な外来生物問題を解説。


４.　は虫類の生息環境を再現した展示空間

は虫類などの生息環境を再現した飼育展示空間「ビバリウム」、流木を使ってガラス容器の中に陸上の自然環境を再現する「熱帯雨林テラリウム」ほか、動物たちを生きている環境も含めて展示。




▲ビバリウム(写真はイメージです)






▲テラリウム(写真はイメージです)





５.　図鑑の試読

角川の集める図鑑GET!シリーズ「は虫類・両生類」「魚」「危険生物」「深海」を試読できるスペースを用意。




６. ワークショップ　　※別途有料

【オリジナル図鑑作成】　


オリジナル「図鑑」が作れるお仕事体験が、ページ数も増えてパワーアップして開催。完成した図鑑は世界にひとつだけ。「編集者」になった気分で、君だけのオリジナル図鑑を作ってみよう！


※事前予約推奨。詳細は、下記アドレスを参照。


https://livepocket.jp/e/oshigoto002_zukan







【キャンドルワークショップ】


会場内で、オリジナルキャンドル作りが体験できる「キャンドルワークショップ」を開催。グラスの中に色鮮やかな砂を敷き詰めて、ガラス細工を配置すれば、世界にひとつだけのキャンドルが完成します。ガラス細工はカエルやカメ、カクレクマノミやヒヨコなどのほか、「すみっコぐらし」のキャラクターなど、様々な種類をご用意。ロウにあたる透明ジェルはスタッフが扱いますので、安全にご参加頂けます。イベントの思い出に、自分だけのキャンドルを作ってみよう！



★制作時間


約20分～(お渡しは制作終了から約40分後)


※最終受付　15時予定


※混雑状況によって前後します
※完成までお待ちいただく間に会場外へ出られる場合は、再入場の際に受付で「引換証」をご提示ください



★料金


1,980円(税込)～
※別途、「ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル」の入場料が必要です



★参加受付


当日、会場にて受け付けます
※対象年齢：3歳以上
※イベントは予告なく内容が変更・中止となる場合がございます。












館内テナントコラボ

武蔵野坐令和神社


開催期間中、記念朱印を頒布。


初穂料


1,000円







KadoCafe


開催期間中、コラボラテ3種を販売。


商品名


水と大地のびっくりアニマルコラボラテ


価格


ラテ or ココア(HOTのみ)　800円(税込)


ノベルティ


オリジナルステッカー6種
※商品1点ご購入ごとにランダムで1枚配布予定



▲【選べるラテアート】左から、アヒル、カメレオン、レオパードゲッコー

HADO ARENA


体験コンテンツ「HADOモンスターバトル」の割引サービス(1プレイ800円→500円)を実施します。
https://hado-official.com/contents/hado-monster-battle/


キャッシュバックキャンペーン


ダ・ヴィンチストア


書籍『角川の集める図鑑ＧＥＴ！ 』シリーズ全般を、ところざわサクラタウン2階の書店「ダ・ヴィンチストア」で購入された方に、500円をイベント会場受付で払い戻します。
※小学生以下のみ対象、1冊につき1名限定。ダ・ヴィンチストアでの購入レシートをご持参ください。
※2026年2月11日(水祝)、14日(土)・15日(日)、21日(土)～23日(月祝)の期間、ダ・ヴィンチストアで購入したレシートのみ有効。



ダ・ヴィンチストア営業時間


土日祝：10:00～20:00


■開催概要


イベント名称：アクアパーク川越 出張展　　


ふれあいパーク★水と大地のびっくりアニマル


～カメ・ヘビ・トカゲ等は虫類・両生類・魚類らが集結～


期間：2026年 2 月 11日（水・祝）、14日（土）～15日（日）、21日（土）～23日（月・祝）　


※土日祝日のみ全6日間営業


開催時間：10:00～16:00（最終入場15:30）


会場：ところざわサクラタウン　ジャパンパビリオン ホールB


（埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3）


主催：株式会社 KADOKAWA　　


運営：Gaia Japan株式会社　


協力：角川の集める図鑑GET !編集部


後援：所沢市




■入場料（税込) ：


4歳～小学生　　800円　　中学生以上　　1,500円　　※3歳以下無料



■チケット販売サイトhttps://livepocket.jp/e/uk2xt


※入場者全員に、アクアパーク川越の「非売品 特別入場券」をプレゼント
※動物とのふれあいには、別途チケットが必要となります。入場時にチケット3枚をお渡ししますが、その後の追加分については別途有料販売となります。
2枚：500円(税込)、5枚：1,000円(税込)、12枚：2,000円(税込)　



■注意


※は虫類・両生類については、個体の体調や負担を考慮し、毎日同じ個体が登場するとは限らず、状況を見ながら展示内容を入れ替えています



■運営会社詳細


・企業名　Gaia Japan株式会社


・所在地　〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-11-8 HAMAYA BLD.5階　TEL049-277-6028


・代表　黒田宇　


・設立　2024年4月　・資本金　10万円


・事業概要


1.アクアリウム事業　　2.エキゾチックアニマル展示ふれあい事業


3.飲食事業　　4.リフォーム仲介事業・許認可


【第一種動物取扱業登録証】


登録年月日：令和7年2月18日 有効期限：令和12年2月17日


販売第0378号動物取扱責任者　原敬士 保管第0379号動物取扱責任者　原敬士


展示第0380号動物取扱責任者　原敬士


・施設運営アクアパーク川越　(2025年4月OPEN)　


https://gaia-ent.co.jp/　







ところざわサクラタウン


〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3アクセス：JR 武蔵野線 東所沢駅より徒歩約 10 分


公式サイト： https://tokorozawa-sakuratown.com/(https://tokorozawa-sakuratown.com/)



■「ところざわサクラタウン」について


2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。


また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。


https://tokorozawa-sakuratown.com/



■株式会社KADOKAWAについて


出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出した IPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。


https://group.kadokawa.co.jp/