山崎夢羽 「LIVE TOUR -夢-」を恵比寿で開催！＆記念オンラインガチャ実施決定！！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2025年10月にソロとして再始動をした山崎夢羽が、2026年1月14日(水)に3rd Digital Single「我愛你」をリリースし、1月17日(土)に恵比寿・The Garden Hallで「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」を開催、そしてライブ開催を記念してオンラインガチャの実施が決定したことをお知らせします。

1月17日(土)に行われた「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」は恵比寿・The Garden Hallにて1部・2部の2部構成となり、1月14日(水)に3rd Digital Singleとしてリリースされた「我愛你」をはじめ、事前にファンの皆様からリクエストしていただいた楽曲など全12曲を披露。

一部ではギター・キーボードでのアコースティックバンド編成による生演奏での歌唱や、さらにはまだ制作途中であるタイトル未定の新曲を発表し、会場を沸かせました。1月25日(日)には大阪・Music Club JANUSでの公演も予定しており、こちらもさらなる盛り上がりが期待されます。

▼「山崎夢羽LIVE TOUR -夢-」オフィシャルライブレポート全文はこちら

山崎夢羽Official Site：https://yamazakiyuhane.fanpla.jp/news/detail/66311

また、本公演を記念し、ANYLANDオンラインガチャによる「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢- 記念オンラインガチャ」を1月22日(木)より実施いたします。1月17日(土)に行われた公演内のライブ写真を使用した、ここでしか手に入らない豪華グッズを数種類用意したハズレ無しのオンラインガチャを、ぜひお楽しみください。

【山崎夢羽 LIVE TOUR -夢- 記念オンラインガチャ】

<賞品ラインナップ>

A 賞：直筆サイン入りライブ写真ビックアクスタ＜全1種＞

B 賞：直筆サイン入りチェキ

C 賞：ビックアクスタ＜全1種＞

D 賞：ライブ写真フォトカード＜全4種＞

E 賞：ライブ写真デジタル画像＜全8種＞

10連特典：デジタルメッセージ&デジタルサイン入りライブ写真ポストカード＜2種＞

Wチャンス：名前呼びライブ来場ありがとうメッセージ動画

※配送予定：4月上旬

▼ガチャ価格

1 回 770 円(税込)

10回 7,700円(税込)

※決済方法はクレジットカード・PayPay決済がお選びいただけます。

▼開催期間

1月22日(木)18:00～1月31日(土)23:59

▼送料・手数料について

一律880円（税込）

※商品のお引換え1回ごとに送料・手数料がかかります。

期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引換えになると送料がお得になります。

※景品引換対応期間は、購入日翌日から15日以内となります。

※配送先住所変更可能期間は2/15(日)23:59までとなります。

ANYLANDオンラインガチャ

https://gacha.anyland.jp/store/lottery/yuhane2601

【山崎夢羽ライブ・リリース情報】

◼︎ 「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」開催

2026年1月25日(日）

場所：大阪・Music Club JANUS

【1部】OPEN : 13:15 START : 14:00 / 特典会：15:00~16:45

【2部】OPEN : 17:15 START : 18:00 / 特典会：19:00~20:45

※1部、2部で演出内容が一部異なる予定です。

※開始時刻・終了時刻は予定です。多少前後する場合がございます。

・チケット料金：

一般チケット：6,600円 (税込) / 特典会チケット：2,200円（税込）

・チケット受付

イープラスにて販売中

https://eplus.jp/yamazakiyuhane/

◼2026年1月14日 release 3rd Digital Single「我愛你」

各音楽サブスクリプションサービスで配信中。

https://orcd.co/yamazakiyuhane_woaini

山崎夢羽として3枚目となるデジタルシングル「我愛你」。

中華飯店の看板娘に恋をした主人公が、恋の衝撃と空腹のダブルパンチに振り回されていくラブコメソング。恋の電流に撃ち抜かれてあくせくする様子を、電気モチーフと中国語フレーズを織り交ぜチャイナロックサウンドで表現した楽曲となっている。

◼︎山崎夢羽 -Profile-

2002年11月5日生まれ。愛知県出身。

ハロー！プロジェクト「BEYOOOOONDS」の元メンバーであり、2024年6月に卒業を発表。

2025年10月22日（水）に1st Digital Single「きらめきDaydream」をリリースし、ソロアーティストとして再始動した。

▼山崎夢羽オフィシャルサイト

https://yamazakiyuhane.fanpla.jp

▼山崎夢羽SNS情報

X：https://x.com/yuhane_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@yamazaki_yuhane

Instagram：https://www.instagram.com/_yuhane1105_/

YouTube：https://www.youtube.com/@yuhane_1105

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/