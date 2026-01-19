『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）と東武動物公園（東武レジャー企画(株) 埼玉県宮代町 社長：石附栄一）は、この度、2026年3月14日(土)～6月14日(日)の期間、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園を開催いたします。

2026年3月14日(土)より東武動物公園にて『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園の開催が決定いたしました。本イベントではイラストレーターの「安曇アキタケ」さんによる、「アニマルモチーフ衣装」をコンセプトにした新規描き起こしを使用したグッズを多数ご用意いたしました。

期間中、新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布などを予定しております。

※コラボイベントの詳細や追加情報は後日発表いたします。

※オリジナルグッズ販売について

混雑緩和ならびに安全確保のため、ショップへのご入場を制限させていただく場合がございます。

詳細は決まり次第、後日ご案内いたします。何卒ご理解・ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園

開催期間：2026年3月14日(土)～6月14日(日)

開催場所：東武動物公園

▼『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園特設サイト

https://www.tobuzoo.com/event/9976.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※動物の描写は実物とは異なる場合がございます。

※イラストの動物は実際にご覧いただけない場合がございます。

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

―――――――――――――――

【東武動物公園に関するお問い合わせ】

東武レジャー企画株式会社 東武動物公園

住所： 〒345-0831 埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110番地

電話： 0480-93-1200

Fax： 0480-92-2694

Web： https://www.tobuzoo.com

担当： 広報室：熊谷・白石・森山

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： info@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.