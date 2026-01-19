S.T. Dupont¡Ê¥¨¥¹¡¦¥Æー¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥·¥¬ー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡É¥Õ¥¨¥ó¥Æ¡É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Î¾¥á¥¾¥ó¤¬¸Ø¤ë¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡Ê¿¦¿Íµ»¡Ë¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
S.T. DUPONT ¡ß FUENTE
¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤Ï¡¢1912Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤Ç¥¢¥ë¥È¥¥ー¥í¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â²ÈÂ²·Ð±Ä¤ò´Ó¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥·¥¬ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥«¥ë¥í¥¹ ¡È¥«¥ë¥êー¥È¡É ¥Õ¥¨¥ó¥Æ Jr. ¤¬¤½¤ÎÂÉ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÉã¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ Sr. ¤Ï¡¢À½Â¤µòÅÀ¤ò¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ø°Ü¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥¬ー¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï1992Ç¯¡¢¥«¥ë¥êー¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¨¥ó¥Æ¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¡¦¥ªー¥Ñ¥¹X¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃúÇ«¤Ë½ÏÀ®¡¦È¯¹Ú¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ð¥³¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤Î100¡ó¥É¥ß¥Ë¥«»º¥Ô¥åー¥í¤Ï¡¢¡È¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¡¦¥·¥¬ー¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ê£»¨¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Àº¿À¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢S.T. ¥Ç¥å¥Ý¥ó¤ÎÅ¯³Ø¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª--S.T. ¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Ï¤½¤Î¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤¬»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ë¿·¤¿¤Êµ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Ë¡¢¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー¡ÖX¡×¥â¥Î¥°¥é¥à¤ò»Ü¤·¡¢¥ªー¥Ñ¥¹X ¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤Î¥Ö¥ì¥¾¥ó¤ò¹ï°õ¡£
3D¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê±ê¥â¥Áー¥Õ¡Ë¤Î¥®¥è¥·¥§Ä¦¹ï¤ò»Ü¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É»Å¾å¤²¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¶Á¤¯¡¢¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥¯¥ê¥ó¥°¡É²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥¨¥íー¥Õ¥ìー¥à¤È¥Ö¥ëー¥Õ¥ìー¥à¤òÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Õ¥ìー¥àÃå²Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£
¥ë¡¦¥°¥é¥ó ¥Ç¥å¥Ý¥ó \331,100¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥é¥¤¥ó2 \301,400¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥Ó¥Ã¥®ー \71,500¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥¢¥Ã¥·¥å¥È¥ì¥¤ \71,500¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥·¥¬ー¥«¥Ã¥¿ー \41,800¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥·¥¬ー¥±ー¥¹3ËÜ \48,400¡ÊÀÇ¹þ ²Á³Ê¡Ë
¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥° \189,200¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë ¢¨¶äºÂ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä
¥Èー¥Èー \306,900 ÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë ¢¨¶äºÂ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä
¡Ú È¯Çä¾ðÊó ¡Û
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Ä¾±ÄÁ´Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä
¢£¥¨¥¹¡¦¥Æー¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó
1872Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥¾¥ó¡£·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¤ÎÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¹âµé¥é¥¤¥¿ー¡¢É®µ¶ñ¡¢¥ì¥¶ーÀ½ÉÊ¡¢¥á¥ó¥º¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1953Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ªー¥É¥êー¥Ø¥×¥Ðー¥ó¤ÏºÇ½é¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1973Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¯¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿ー¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ú¥ó¤ò½é¤Î¹âµé¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤È¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£150Ç¯°Ê¾å¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥¯¥êー¥ó¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤²¤Î¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¹âµé¥é¥¤¥¿ー¤Î¥é¥¤¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢ÅÁÅý¤ÈÁÏÂ¤À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://jp.st-dupont.com/