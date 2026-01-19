【美容クリニック特化】合同会社Lias、集客を最大化する「MEO対策サービス」を正式リリース。高騰する広告費を削減し、ポータルサイトに依存しない“自社集客力”の強化を支援

合同会社Lias

Webマーケティング事業を展開する合同会社Lias（本社：千葉県千葉市、代表：湯浅 建）は、美容皮膚科・美容外科などの美容クリニックに特化した「MEO（マップ検索エンジン最適化）対策サービス（Googleマップ集客）」の提供を2026年1月より開始いたしました。

本サービスは、MEO対策サービス2800拠点以上の支援実績を持つ当社のなかで美容医療業界特有のニーズや規制（医療広告ガイドライン等）を熟知した専門チームが、Googleビジネスプロフィールの最適化を行い、来院見込みの高いユーザーへの認知拡大と集客支援を実現します。

サービス詳細を見る :https://lifeisart.jp/clinic-lp/

■ サービス開始の背景

昨今、美容医療市場の拡大に伴い、クリニック間の集客競争は激化の一途をたどっています。

多くのクリニックが大手ポータルサイトへの掲載やリスティング広告に多額の費用を投じていますが、以下のような課題が浮き彫りになっています。

広告費の高騰： 競合増加により、1人あたりの獲得コスト（CPA）が上昇している。

ポータルサイト依存： 掲載プランを下げると集客が激減するため、コストが削減できない。

Googleマップ検索の定着： ユーザーが「地域名 + 施術名（例：表参道 医療脱毛）」で検索し、地図上で口コミをみてクリニックを選ぶ行動が一般化している。

こうした背景を受け、合同会社Liasでは、広告費を抑えつつ持続的な集客基盤を構築するための「美容クリニック特化型 MEO対策サービス」をリリースいたしました。

■ 先行導入クリニック様での圧倒的な実績

本サービスの正式リリースに先駆け、試験導入いただいたクリニック様において、特に競合がひしめく主要都市エリアで顕著な成果を上げています。

1. 美容医療激戦区での「検索1位」を多数獲得 ビッグキーワードと呼ばれる検索ボリュームの多い語句において、Googleマップ検索順位上位を獲得しました。

「梅田 美容クリニック」1位

「梅田 美容皮膚科」1位

「渋谷 美容皮膚科」1位

「渋谷 皮膚科」1位

「札幌 美容皮膚科」1位

その他、各県主要駅×美容関連の検索語句においても多数の上位表示を実現しています。

2. 表示回数・来院数の大幅アップ 上位表示されるだけでなく、魅力的なクリエイティブ運用により、実際の集客へ直結させています。

Googleマップでの表示回数：半年で1000％以上UP

実際の来院数：150％UP

など

サービス詳細を見る :https://lifeisart.jp/clinic-lp/

■ 合同会社Lias「MEO対策サービス」の3つの特徴

1. 美容医療業界に特化したキーワード戦略

一般的なMEO対策とは異なり、美容クリニック特有の検索意図を徹底分析。

「地域名 + クリニック」だけでなく、「地域名 + シミ取り」「地域名 + ダーマペン」など、具体的な施術目的を持った確度の高いユーザーにアプローチするキーワード選定も行います。

2. 医療広告ガイドライン・薬機法を遵守した運用

美容クリニックの集客において最も注意すべきは、医療法や薬機法（旧薬事法）、医療広告ガイドラインへの準拠です。Liasでは専門知識を持ったライターと運用チームが、コンプライアンスを遵守しながら魅力的な文章作成・画像投稿を行い、アカウント停止リスクを最小限に抑えます。

3. 口コミ促進とブランドイメージの向上

来院の決め手となる「口コミ」の増加施策（アンケート機能）・返信対応をサポート。患者様との信頼関係を構築し、星評価の向上を図ることで、マップ経由の予約率を高めます。また、院内や症例写真など、クリニックの雰囲気が伝わるビジュアル戦略も提案します。

■ 提供プランとキャンペーンについて

サービス開始を記念し、先着10社限定で初期費用が無料になるキャンペーンを実施いたします。

スタンダードプラン： 月額 33,000円～

プレミアムプラン： 月額 55,000円 ～

※スタンダードプラン、プレミアムプランどちらもMEO対策運用代行サービスを含みます。

サービス詳細を見る :https://lifeisart.jp/clinic-lp/

■ 今後の展望

合同会社Liasは、本サービスを通じて、全国の美容クリニックが「技術やサービスの本質」で患者様に選ばれる環境づくりを支援します。

また、当社では自社YouTubeチャンネルの運営を通じて蓄積した動画マーケティングのノウハウも保有しております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kvFZVMpfrZ4 ]

今後はMEO対策のみならず、HP制作やLINE運用を含めたトータルWebコンサルティングにより、美容医療業界の発展に寄与してまいります。

【会社概要】

会社名：合同会社Lias

代表者：湯浅 建

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉1-7

事業内容：Webマーケティング事業、MEO対策事業、SEO対策事業

URL：https://lifeisart.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社Lias 担当：藤原

Email：yuasa@lifeisart.jp

TEL：043-400-3456