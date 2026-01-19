BRUNOが贈る、“あなたにも、わたしにも。ご褒美バレンタイン。”

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、“あなたにも、わたしにも。ご褒美バレンタイン”をテーマに、コーヒーとチョコレートのペアリングや、大切な人と愉しめるペアのテーブルアイテム、さらにおうちバレンタインを愉しむための手作りレシピをご提案します。

URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/ideaonline/gift_valentine/(https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/ideaonline/gift_valentine/)

贈り物にも、ご自身へのご褒美にもぴったりなラインナップで、心ほどけるバレンタインのひとときをお届けします。

ご褒美バレンタイン。心ほどけるコーヒーとチョコの時間

バレンタインのご褒美に、挽きたてコーヒーとやさしい口どけのチョコレートはいかがですか？

香り豊かなコーヒーと、こだわりのチョコレートが心ときめくひとときを演出します。

大切な人へのギフトや、日ごろ頑張る自分へのご褒美に。

この時季だけのおいしいペアリングをどうぞお愉しみください。

コーヒー豆と水をセットし、スイッチを押すだけで手軽に挽きたての一杯が愉しめる全自動コーヒーメーカー。豆本来の旨味を引き出す丁寧な抽出が、バレンタインのひとときを特別な時間に。ペーパーレスで使えるメッシュフィルターは経済的かつサステナブルな仕様。コンパクトでレトロなデザインはキッチンやテーブルにすっとなじみ、毎日のご褒美コーヒータイムに寄り添います。

【商品名】コンパクトミル付きコーヒーメーカー

【価格】 11,000円 （税込）

コーン式電動ミル・ドリッパー・真空タンブラーがひとつになったパーソナル電動コーヒーメーカーは、挽きたての香り豊かなコーヒーをどこでも手軽に味わえるのが魅力。コードレスでコンパクトな設計は、おうち時間はもちろん、オフィスやアウトドアにもぴったりです。バレンタインのとっておきのひとときにも、好みの挽き目で本格的なコーヒーが愉しめます。お手入れも簡単で、毎日のコーヒータイムをちょっと贅沢な時間に変えてくれます。

【商品名】パーソナル電動ミルコーヒーメーカー

【価格】 6,600円 （税込）

大切な人へのギフトや、日頃の感謝を伝えるバレンタインにぴったりのチョコレートです。原材料と製法にこだわり、人や地球にもやさしいおいしさを追求しました。なめらかにとろける口どけはコーヒーとの相性も抜群です。贈りやすい個包装タイプや、特別感のあるイラスト入りの缶もご用意。ひと粒に気持ちを込めて、心温まる時間をお届けします。

【商品名】《ピープルツリー》フェアトレード チョコレート 各種

【価格】 板チョコ 535円（税込）、イラスト缶チョコ2,000円（税込）

バレンタインに贈る、ペアで愉しむカップ＆プレートセット

大切な人と一緒に使いたくなる、デザインや使い心地にこだわったペアセットを集めました。

冬のぬくもりある食卓や、心温まるバレンタインギフトにぴったりのラインナップです。

バレンタインのギフトにもぴったりな、ペアで使えるステンレスマグのセットです。

真空二重構造で、温かい飲み物も冷たいドリンクも飲みごろ温度が長持ちします。スライド式飲み口の蓋つきで持ち運びしやすく、アウトドアやリモートワーク、おうちでのリラックスタイムにも活躍。ザラっとした質感とシックなカラーが手になじみやすく、どんなシーンにもすっと溶け込みます。BRUNOオリジナルの巾着に入れてお届けするので、特別感のあるペアギフトとしてもおすすめです。

【商品名】蓋つきステンレスマグ tall2個 ギフト巾着セット

【価格】 5,170円 （税込）

テーブルを華やかに彩る2種のセラミックプレートと、BRUNOの大きなエンボスロゴとニュアンスカラーがアクセントのかわいいマグカップ2個をセットにしました。プレートはデザートや料理の取り分け皿として使いやすく、ペアのマグカップはコーヒーやティータイムを愉しく演出します。バレンタインの特別なひとときを、心に残るギフトで演出してみませんか。

【商品名】FLOWERプレートセットΦ17+Emboss mug2個 ギフトバッグセット

【価格】 7,205円 （税込）

シンプルながら洗練されたデザインと、丈夫さが魅力のARASのペアマグ＆デザートカトラリー。1000回落としても割れない素材を使用しているため、日々のカフェタイムにも安心して使えます。精密に設計された飲み口は口当たりも抜群で、持ち手の使い心地にもこだわりました。細部まで丁寧に作り込まれたこの逸品を、バレンタインの贈り物に選んでみませんか？ふたりのリラックスタイムを、より豊かで特別なひとときにしてくれるペアセットです。

【商品名】ARAS マグとデザートカトラリーのペアセット

【価格】 11,000円 （税込）

バレンタインフェア概要

2026年のバレンタインフェアでは、「ご褒美バレンタイン」をテーマに、大切な人への贈り物にも、ご自身へのご褒美にもぴったりなアイテムを多数ご用意しました。

コーヒーやチョコレートはもちろん、ペアで愉しめるテーブルウェアなどをラインナップ。

ぜひこの機会に、特別なギフトをお愉しみください。

【実施店舗】BRUNO直営店舗、BRUNO公式オンラインショップ

【期間】 2025年1月19日（月）～2月14日（土）（予定）

おうちで愉しむ、バレンタインアレンジレシピ

近年のバレンタインは、おうちでゆっくり手作りを愉しむスタイルが注目されています。

チョコレートスイーツやドリンクはもちろん、チョコ以外の食事メニューも人気が高まっています。

大切な人と一緒に過ごすひとときを、より特別なものにしてくれる、手軽に挑戦できるレシピを集めました。

ギフトやおもてなし、そして自分へのご褒美にも、ぜひご活用ください。

■まるでスイーツ専門店の味わい！「濃厚フォンダンショコラ」

ガラスエアフライヤーでつくる、バレンタインに贈りたい、とろける濃厚フォンダンショコラ。

シンプルな材料と手順で、なめらかに溶け出すチョコレートの贅沢な味わいが愉しめます。焼きたてはもちろん、冷めてもリッチなおいしさが魅力。

プレゼントや自分へのご褒美デザートにもぴったりの一品です。

■自宅で本格カフェを愉しめる「スモアホットチョコレート」

寒い季節にぴったりな、とろけるスモアホットチョコレート。

オートクックポットで攪拌することで、ふわふわのきめ細やかな泡が立ち、リッチな味わいに仕上がります。マシュマロとホイップをトッピングすれば、見た目も華やかでバレンタインの特別な一杯に。

仕上げにチョコレートシロップやアーモンドを散らせば、カフェ気分もアップ。

■とろ～り幸せ！「彩り野菜のチーズフォンデュ」

カラフルな野菜やベーコン、バケットを愉しむ、コンパクトホットプレートでつくる彩り野菜のチーズフォンデュ。

下準備も手軽で、テーブルの上で仕上げられるからパーティーやおうちバレンタインにもぴったりです。

とろ～りチーズに好みの具材を絡めれば、みんな笑顔になるごちそうメニュー。

おすすめのバレンタインレシピは、BRUNOオンラインショップ レシピページで公開中！

【BRUNO公式レシピ】

https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe_category.html?keywords=6874b70a713ff(https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe_category.html?keywords=6874b70a713ff)

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/(https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/)

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/(https://www.instagram.com/bruno_enjoy/)）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy(https://twitter.com/bruno_enjoy)）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official(https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official)）

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

