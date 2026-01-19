TieUps、バリューコマース株式会社と資本業務提携契約を締結

TieUps株式会社

TieUps、バリューコマース株式会社と資本業務提携契約を締結クリエイターの収益化支援および活動機会拡大を目指し、サービス連携を開始

クリエイターデータを起点に、共創・コラボレーション事業を展開するTieUps株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：小原 史啓、以下、当社）は、バリューコマース株式会社（証券コード：2491）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁、以下、バリューコマース）と資本業務提携契約を本日2026年1月19日（月）に締結しました。

本提携により、当社が提供するブランディングプロフィールツール「lit.link」のユーザーと、バリューコマースが展開する各種インフルエンサー向けマーケティングサービスとの連携を進め、SNSを起点とした多様な収益機会・案件獲得機会の提供を目指します。

▪️提携の背景

近年、SNSを通じた個人の情報発信は一般化し、クリエイター・インフルエンサーのみならず、個人事業主や一般ユーザーにも「プロフィールページの整備」や「活動導線の最適化」の需要が急速に広がっています。



TieUpsは、モバイルファーストで誰でも簡単に活動情報をまとめられる「lit.link」を通じて国内最大級のクリエイター基盤を構築してきました。一方で、クリエイターの活動が多様化する中で、より多くのユーザーが「収益化・企業案件獲得・コラボレーション」といった次のステップに進める仕組みづくりが、これまで以上に求められています。

こうした背景を踏まえ、TieUpsはコミュニティを通じて生活者の推奨行動を促進する『推し行動促進マーケティングプラットフォーム「TieUps」』も展開しており、ファンの熱量を起点とした「共感の流通」「購買行動の促進」に取り組んでいます。



一方、バリューコマースは、アフィリエイトやソーシャルコマースマーケティングを通じて共感を生み出す「ナラティブ・マーケティング」を事業テーマに掲げ、monicam・Castbook等のインフルエンサーマーケティングソリューションと、成果報酬型マーケティングの豊富な知見・広告主基盤を有しています。



両社は、本提携を通じて、広告を一方通行の訴求ではなく、ファンと共創するストーリーへ転回し、共感から推奨、購買までを一気通貫で支援するプラットフォームの構築を目指します。

この実現に向けて、両社の強みを融合することで、クリエイター・企業双方にとってより大きな価値を創出できると判断し、資本業務提携に至りました。

■ 今後の展望

本提携を通じてTieUpsは、「lit.link」と「TieUps」の両事業を基盤に、クリエイター・ファン・企業をつなぐ体験を強化し、共感が推奨行動や購買につながる仕組みを拡張してまいります。バリューコマースのアフィリエイト事業およびインフルエンサーマーケティング事業と連携し、クリエイターの収益機会と企業のマーケティング成果の最大化を推進します。これらの取り組みを通じて、当社ミッションである「いつの間にか、一歩踏み出せる世界へ」の実現に向け、個人活動の入口のハードルを下げ、クリエイターエコノミーの拡大に貢献してまいります。

■ 資本業務提携における両社のコメント

TieUps 代表取締役 小原 史啓

このたびバリューコマース株式会社と資本業務提携契約を締結できたことを大変嬉しく思います。TieUpsは『lit.link』を通じて、個人が自分らしい活動導線を整えられる“入口”を広げてきました。

一方で、活動が広がるほど『収益化』『企業案件獲得』『コラボレーション』といった次のステップに進む機会の提供が重要になります。

本提携により、バリューコマースが持つ広告主基盤や成果報酬型マーケティングの知見、インフルエンサーマーケティングソリューションと連携し、クリエイターの多様な収益機会と活動機会の拡大を加速してまいります。今後も当社のVisionである『いつの間にか、一歩踏み出せる世界へ』の実現に向け、共感が推奨行動や購買につながる体験を強化していきます。

バリューコマース株式会社 取締役 マーケティングソリューションズ事業管掌 長谷川 拓

このたびTieUps株式会社と資本業務提携できたことを、大変意義深く感じています。

当社マーケティングソリューションズ事業では、成果報酬型広告アフィリエイトを起点に、インフルエンサーやSNSを通じて「共感から行動、購買へとつながるマーケティング体験」を一気通貫で支援することを目指してきました。

lit.linkは、クリエイターが自身の活動や価値を集約し、ファンや企業とつながるための重要な接点を担うサービスです。本提携により、lit.linkが持つ多様なクリエイター基盤と、当社が培ってきた成果創出・マネタイズのノウハウを組み合わせることで、企業がクリエイターと協業しやすい環境を整備するとともに、より実効性の高いマーケティング施策を提供できると考えています。今後は、SNSを起点とした新たな成果創出モデルの構築を通じて、広告主・クリエイター双方の価値最大化に取り組んでまいります。

■ バリューコマース株式会社について

バリューコマースは、コマース事業および旅行事業領域において、テクノロジーとデータを活用した集客・販売促進支援、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。広告主やパートナー企業のビジネス成長を支援する多様なマーケティングソリューションを提供。さらに、宿泊・旅行事業者向けのブッキングエンジンを通じて、予約管理や直販強化など、旅行業界のDX推進にも貢献しています。

私たちは、先進的なテクノロジーと豊富なデータを基盤に、企業・消費者・社会が価値を共創する持続可能な未来の実現に取り組んでいます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

■ TieUps株式会社について

「いつの間にか、一歩踏み出せる世界へ」をVisionに掲げ、「個人の活動が楽しく表現できる状態をつくり、個性を価値に変える。」をMissionに、テクノロジーの力で社会に貢献する共創プラットフォームを開発・運営しています。現在、以下の3サービスを展開中です。

【提供中のサービス】

・lit.link（リットリンク）：https://lit.link/

SNS・EC・動画・ブログなど複数のリンクを一つにまとめられるブランディングプロフィールページツール。現在400万ユーザーを突破し、Z世代を中心に支持を集めています。

・リットリンク広告：https://tieups.co.jp/litlinkad

クリエイターの活動属性や個性ごとに最適化したアプローチでリーチできるZ世代・クリエイターセグメント広告。

・TieUps（タイアップス）：https://tieups.co.jp/

コミュニティを通じて生活者の推奨行動を促進する推し行動促進マーケティングプラットフォーム。

【会社概要】

会社名：TieUps株式会社

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 ASTRA中目黒 5階

代表者：代表取締役 小原史啓

設立日：2020年4月30日

コーポレートサイトURL：https://tieups.com(https://tieups.co.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ

TieUps株式会社 広報担当

Email: pr@tieups.com