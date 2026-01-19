三学期に増える「学校ストレス」発達特性のある子の小学校6年間の実例から見えた、やる気と自信の育て方がわかる無料ライブ【1/22】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年1月21日（水）お昼12時より、「荒れやすく自信がなかった子のやる気が育つ子育て新常識」をテーマにオンラインライブを開催いたしますhttps://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0122

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

「うちの子、小学校でうまくやっていけるのかな…」

「この先の学校生活、大丈夫だろうか」

三学期を迎え、学校生活を立て直したいと感じるこの時期、わが子の学校生活に不安を抱く保護者は少なくありません。特に、発達に特性のある子どもを育てる家庭では、集団生活や学習面、友人関係など、先の見通しが立ちにくいことへの不安が積み重なりやすい傾向があります。

近年は、不登校の児童生徒数が35万人を超え、学校ストレスを抱える子どもが増える中、子どもの発達や関わり方に関する情報もあふれています。「正しい対応」「間違えない育児」を求めるあまり、親自身が迷い、疲れてしまうケースも少なくありません

その結果、子どもの行動に振り回され、「このままで大丈夫なのだろうか」と自信を失ってしまう保護者の声も多く聞かれます。こうした背景から今、子どもを変えようとするのではなく、親が子育ての“常識”を手放し、関わり方の軸を整えることが注目されています。

そこで今回のNicotto!ライブでは、荒れやすく不安が強い子どもの「切り替え」をおうちで整える専門家として活動する、Nicotto Project 発達科学コミュニケーショントレーナー はらしおりさんを迎え、1人のママと娘が歩んだ「小学校6年間のリアルな軌跡」をもとに、子どもが学校ストレスを何度も乗り越えていくための視点と関わり方を解説します。

発達科学コミュニケーションを学び、小学校6年間でママが手放した3つの常識こそが、子どもが学校生活のストレスを乗り越え、自分らしく力を発揮していくための大きなカギでした。本ライブでは、その具体的な考え方や視点を、日常に落とし込める形でお伝えします。

「この先も、わが子は大丈夫だろうか」

そんな不安を抱える保護者にこそ、子どもの未来を信じて見守るためのヒントを持ち帰っていただける時間です。

■こんな方におすすめ

・ 学校ストレスや不安が強い子どもへの関わり方に悩んでいる

・ ほめたり励ましたりしても、子どもが動かず困っている

・ 子どもの感情に振り回されずに関われるようになりたい

・ 親が判断に迷わない関わり方を身につけたい

・ 長い目で、子どものやる気と行動力、自信を育てたい

■講師紹介

Nicotto Project 発達科学コミュニケーショントレーナー

はら しおり

荒れやすく不安が強い子の「切り替え」を、おうちで整える専門家。 子どもの感情に巻き込まれずに関われる声かけや関係づくりを軸に、家庭の中で“脳の安心”を育てながら、指示や注意に頼らず日常が回る状態を整えていきます。親が判断に迷わない関わり方を持つことで、子どもの自己効力感と自信を育て、その先にある「自分で選び、進んでいける人生」につながる土台を支えています。

【開催概要】

タイトル：

「学校ストレスを何度でも乗り越えた！荒れやすく自信がなかった子のやる気が育つ子育て新常識」

日時： 2026年1月21日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0121

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月にかかる費用は無料となっております。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブをお試しいただく機会となりますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てる保護者に向けて、脳科学や教育学、心理学に基づいた最新の子育て情報を発信するオンラインライブです。

毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出しなし、音声なしでご視聴いただけます。またライブ中はチャットを使用してパネリストに質問できます

Nicotto!ライブのパネリストは、発達障害グレーゾーンの子を育てる実体験を持ち、脳科学に基づいた子育てを実践してきた専門家たちです。子育ての常識をアップデートし、子どもの可能性を広げる具体的な声かけや対応策を提案します。ライブでは、今すぐ役立つ対応法とあわせて、子どもの脳を育てることで根本的に困りごとを解決する視点をお届けします。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー