（仮称）豊川駅前複合ビル開発計画、名称を『FRONTIS TOYOKAWA』に決定

名鉄都市開発株式会社

名鉄都市開発株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：日比野博）と株式会社ハクヨプロデュースシステム（本社：豊川市、代表取締役社長：笠原盛泰）は、2025年5月に着工した豊川駅東口に建設中の複合ビルについて、建物名称及びロゴマークを決定いたしました。また、2026年1月に鉄骨の棟上げが完了し、1月17日に上棟セレモニーを行いましたのでお知らせいたします。

1. 建物名称とロゴデザイン

建物名称：FRONTIS TOYOKAWA（フロンティス トヨカワ）

語源・意味

「FRONTIS（フロンティス）」は、ラテン語で「顔」「前面」「最前線」を意味します。

この言葉には、豊川駅前の好立地に誕生する「地域の顔となる」「時代の先端を行く」「人とビジネスが出会う前線となる」という想いが込められています。 FRONTIS TOYOKAWAは、豊川駅前に誕生する“ビジネスと交流の最前線”オフィス、ホテル、商業、地域交流の各機能が融合し、豊川市の新たなランドマークとして、地域の観光・商業の活性化を目指します。

デザインコンセプト

FRONTISのロゴデザインはオリジナルに制作されたもので、スマートなフォルムの中に「円＝縁」の概念を融合させ“Ｓ”にはインフィニティの要素を忍ばせています。

独創性と洗練性を兼ね備えたこのデザインは、豊川が生み出すイノベーションとシナジーを象徴し、“未来に向けて先頭に立つ存在・縁をつなぐ先導者”というメッセージを表現しています。

２. 鉄骨棟上げ完了および上棟セレモニーの実施

FRONTIS TOYOKAWAは2026年1月に鉄骨棟上げを無事完了いたします。これを記念し、1月17日（土）に建設現場にて上棟セレモニーを開催いたしました。

事業者の代表である名鉄都市開発株式会社をはじめ、総合プロデュースを行う株式会社ハクヨプロデュースシステム、共同出資企業であるオーエスジー株式会社、豊川信用金庫、加山興業株式会社、株式会社ハクヨコーポレーションのほか、出店企業、工事関係者、近隣住民など約300人が参列されました。

セレモニーでは、これまでの工事の無事に感謝するとともに、今後の安全と建物の竣工を祈願して、地域の方々と共に「餅投げ」を行いました。

本プロジェクトは、地域のにぎわい・新たな交流拠点創出を目的とし、完成後は豊川駅東口エリアのさらなる発展に寄与することを目指し、2026年10月の竣工に向けて着実に工事を進めてまいります。

〈上棟セレモニー当日の様子〉

＜物件概要＞

名 称：FRONTIS TOYOKAWA（フロンティストヨカワ）

工事場所：東三河都市計画事業豊川駅東土地区画整理事業59街区2-1区画

用 途：事務所、バンケットホール、ホテル、店舗他

敷地面積：約2,360平方メートル

構 造：鉄骨造地上12階建

建物規模：建築面積：約1,100平方メートル 、延床面積：約8,130平方メートル 、建物高さ：約46m

事業主体：名鉄都市開発株式会社 他共同事業体

総合プロデュース：株式会社ハクヨプロデュースシステム

設 計：株式会社オノコムデザインセンター

施 工：オノコム・中村建設特定建設工事共同企業体

着 工：2025年5月

竣 工：2026年10月（予定）

＜フロア構成図＞

＜地元出資企業＞

オーエスジー株式会社

本社所在地：豊川市本野ケ原三丁目22番地

代表者：代表取締役社長 大沢伸朗

主な事業内容：切削・転造・測定等の機械工具製造販売

株式会社ハクヨコーポレーション

本社所在地：豊川市千歳通四丁目18番地

代表者：代表取締役社長 笠原盛泰

主な事業内容：持株会社、資産管理、グループ統治、経営企画

豊川信用金庫

本社所在地：豊川市末広通三丁目34番地1

代表者：理事長 真田光彦

主な事業内容：信用金庫法に基づく金融業

加山興業株式会社

本社所在地：豊川市南千両二丁目67

代表者：代表取締役 加山順一郎

主な事業内容：産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業他

＜出店企業＞

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

本社所在地：東京都千代田区有楽町一丁目２番２号

代表者：代表取締役社長 柳村一幸

主な事業内容：ホテル運営

株式会社共栄社

本社所在地：豊川市美幸町一丁目26番地

代表者：代表取締役 林 秀訓

主な事業内容：芝刈機・緑地管理機械等の製造販売

バスデイ株式会社

本社所在地：豊川市穂ノ原二丁目1-15

代表者：代表取締役 有馬智也

主な事業内容：ルアーの製造

アイレクススポーツライフ株式会社

本社所在地：豊川市千歳通四丁目18

代表者：代表取締役会長 笠原盛泰・代表取締役社長 笠原拓馬

主な事業内容：フィットネスクラブ運営

株式会社ハクヨプロデュースシステム

本社所在地：豊川市千歳通四丁目18

代表者：代表取締役 笠原盛泰

主な事業内容：商業施設企画開発事業、施設運営管理事業、不動産賃貸事業

まちづくりコンサルタント事業