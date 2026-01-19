¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³ÀïÃË»Ò¡Ø¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×¡Ù½÷»Ò¡ØBJK¥«¥Ã¥×¡Ù¤È¡¢¿·¥¨¥ó¥¿¥á¥Æ¥Ë¥¹¡ØUTS¡Ù¤òU-NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª¶Ó¿¥·½¤éºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤à¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×½éÀï¤Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ø¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×¡Ù¡¢½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡ØBJK¥«¥Ã¥×¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Æ¥Ë¥¹¥êー¥°¡ØUTS¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥·¥çー¥À¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤Î2026Ç¯¤ÎÁ´»î¹ç¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026 ¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×¡×Í½Áª1²óÀï¡ÖÆüËÜ vs ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡×¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓU-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Æ¥Ë¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë3¤Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Î2026Ç¯Á´»î¹çÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤«¤é¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ºÇÀèÃ¼¤Î¿·¥êー¥°¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡¢ÃË»Ò¡Ø¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×¡Ù¤È½÷»Ò¡ØBJK¥«¥Ã¥×¡Ù¤òÁ´»î¹çÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢ÃË»Ò¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ø2026 ¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥× Í½Áª1²óÀï ÆüËÜ vs ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡£À¤³¦°ì¤òÁè¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë8¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò·ü¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ë¤Æ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î»êÊõ¡¦¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤Î»²Àï¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê·Ð¸³¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ»ÃÏ¡¦ÍÌÀ¤ËÇ®¶¸¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµÎà¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¨ー¥¹À¾²¬ÎÉ¿ÎÁª¼ê¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¼ã¤ºÍÇ½Ë¾·î¿µÂÀÏºÁª¼ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¹¶·âÎÏ¤òÈë¤á¤¿ÌÊ´ÓÍÛ²ðÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÌ¾¼ê¡¦Í®ÌÚÉðÁª¼ê¤¬½¸·ë¡£ÅºÅÄ¹ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¸½¾õ¤Î¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤â¸À¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢½÷»Ò¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ø¥Ó¥êー¡¦¥¸ー¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊBJK¥«¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿ÆâÅçË¨²ÆÁª¼ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¼Æ¸¶±ÍºÚÁª¼ê¤é¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë8¤Ë¿Ê½Ð¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÄìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤«¤éBJK¥«¥Ã¥×¤â¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬ÊÑ¹¹¡£¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×Æ±ÍÍ¡¢2¥«¹ñÂÐÀï¤Î¾¡¼Ô¤¬11·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë8¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡¢¤è¤ê°ìÀï¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢4·î¤ÎÍ½Áª¡¢¤½¤·¤Æ11·î¤ÎÄº¾å·èÀï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë8¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î·ãÆ®¤Îµ°À×¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·¥êー¥°¡ØUTS¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥·¥çー¥À¥¦¥ó¡Ë¡Ù
¥»¥êー¥Ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÅÁÀâ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¥é¥È¥°¥ëー¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡ØUTS¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¡ÖÄ¶¹¶·âÅª¡¦Ã»»þ´Ö¡×¤Ê¿·¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
1¥¯¥ªー¥¿ー10Ê¬¤È¤¤¤¦¸·³Ê¤Ê»þ´ÖÀ©¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ö¤ï¤º¤«15ÉÃ¤Î¡Ö15ÉÃ¥ëー¥ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¹âÂ®¥é¥êー¤¬Ï¢Â³¡£Ìó1»þ´Ö¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê·èÃå¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÅ¸³«¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âË°¤¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¥²ー¥àÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¡ÖUTS¥«ー¥É¡×¤ä¡¢¥×¥ìー¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë¥³ー¥Á¤ÈºîÀï¤òÎý¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¡£¥×¥ìーÄ¾¸å¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ¼¤ä¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°²»À¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤¬¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¿´ÍýÀï¤ò¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Îµ¤ÉÊ¤Èµæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®³µÍ×
¡Ø2026 ¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×¡Ù
¡Ú¾ÜºÙ¡Ûhttps://video.unext.jp/freeword?query=¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×(https://video.unext.jp/freeword?query=%E3%83%87%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97)
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
Í½Áª1²óÀï¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Í½Áª2²óÀï¡§2026Ç¯9·î
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë8¡§2026Ç¯11·î
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û¸«ÊüÂê
¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Û³Æ»î¹ç¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè ～ 2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ØBJK¥«¥Ã¥×¡Ù
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
Í½Áª¡§2026Ç¯4·î
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë8¡§2026Ç¯11·î
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û¸«ÊüÂê
¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Û³Æ»î¹ç¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè ～ 2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ØUTS¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥·¥çー¥À¥¦¥ó¡Ë¡Ù
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
Âè1Àï¡§2026Ç¯4·î
Âè2Àï¡§Ì¤Äê
Âè3Àï¡§Ì¤Äê
Âè4Àï¡§2026Ç¯12·î
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û¸«ÊüÂê
¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Û³Æ»î¹ç¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè ～ 2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
