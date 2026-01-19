Âè50²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ÀîºÌ¹á¤¬¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¾Þ¤ò¼õ¾Þ
½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥°¥ëー¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁ´¹ñ¤Ë5¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ¾±Ä¤Ç185Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡ËÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÀîºÌ¹á¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè50²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ÀîºÌ¹á¤¬¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿´ë¶È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡¢1969Ç¯ÁÏÀß¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Âè50²ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÌó99¡ó¤ò½÷À¤¬Àê¤á¤ëÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢°¦¤½¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¡¢¥êー¥Àー°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤Î³èÌö¤òÁÈ¿¥À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÒÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Mission¡ÇS¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤È¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¸À¸ì²½¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢½÷ÀÅö»ö¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¡¦·Ð±Ä¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢³Ø¤Ó¤ÈÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢°ú¤½Ð¤¹·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¼õ¾Þ¤ò°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Mission¡ÇS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬¥Ó¥¸¥ç¥óÉÁ¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤·¼Â¸½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè¸Þ½½²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×
¢£Âè¸Þ½½²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¦½çÉÔÆ±¡Ë
Âç¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¶¶ À¿¡¡¡ÊKDDI²ñÄ¹¡Ë
Í¥½¨·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡±§Ìî ¹¯½¨¡ÊU-NEXT HOLDINGS ¼ÒÄ¹¡Ë
Í¥½¨·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡°ÀÅÄ µ®Ìé¡Ê¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼ÒÄ¹¡Ë
ÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Å²° µ£É§¡Ê¾¾²° ¼ÒÄ¹¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡µÈÂ¼ ±Ñµ£¡Ê¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë ÂåÉ½¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡ËÙ¹¾ Íµ²ð¡Ê¥¯¥é¥·¥ë ¼ÒÄ¹¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡ïÜ ¹°·½¡¡¡ÊLiberaware ¼ÒÄ¹¡Ë
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¾Þ¡¡¡¡Á°Àî ºÌ¹á¡ÊLOIVE ¼ÒÄ¹¡Ë
¼Ò²ñ¹×¸¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾ÅÄ ¿òÌï Ê¸ÅÐ¡Ê¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー Co-CEO¡Ë
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡§½÷À³èÌöDATA¡ä
LOIVE¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹°ÕÍß¤Î¹â¤¤¿Íºâ°éÀ®
Ìó1,000Ì¾¤Î¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á99%¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¤Î½÷À³èÌö´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖForbes Japan Woman Award¡×¤Ë¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·Â´¥¥ã¥ê¥¢Î©¸õÊäÎ¨¤Ï88.1%¡¢Á´¹ñÅ¾¶Ð¤¹¤ëÁí¹ç¿¦ÈæÎ¨¤Ï55.0%¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¼Â´¶ÃÍ89.6%¤È¡¢À®Ä¹°ÕÍß¤¬¹â¤¤¿Íºâ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤òÄ¾¶á2´ü¤Ç1.8ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡¢Çä¾å¹â36.6%À®Ä¹¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡§2023Ç¯4·î¤Î¿·Â´Æþ¼Ò¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á¡¢¥êー¥Àー¸¦½¤¤ØÎ©¸õÊä¤·¤¿³ä¹ç
¢¨¥¥ã¥ê¥¢¼«Î©¡§2025Ç¯5·î»þÅÀ¼Ò°÷¼ÂÀÓ
¢¨À®Ä¹°ÕÍß¡§2025Ç¯5·î¼Ò°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¼ÂÀÓ¤è¤ê
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡§»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ¡ä
LOIVE¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ
Åö¼Ò¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³èÌö¤¹¤ë½÷À¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£Ìò¿¦¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Ê¾å¤ÏÁ´³ÛÊä½õ¡ËÊÝ°é±àÈñÍÑ¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤ÎÂ¾¡¢½ÐÄ¥»þ¤Î»Ò¤É¤âÆ±È¼À©ÅÙ¡¢¥Þ¥Þ¡Çs¥·¥¹¥¿ーÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢½÷À¼Ò°÷³ä¹ç99¡ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡§¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡×¡ä
¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡×
Åö¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íºâ°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¿Íºâ°éÀ®¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://missions.hp.peraichi.com/management