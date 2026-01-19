「iFace」から、長さを変えられる2way仕様のPhoneチャームが新登場。
あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「iFace Phoneチャーム」を発売いたします。
2026年1月20日(火)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年1月下旬より販売予定です。
iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。
■2way仕様のファッションに映えるPhoneチャームが登場。
「iFace」より、長さを変えられる2way仕様のPhoneチャームが新登場します。
ストリートにもガーリーにも合わせやすいデザインで、いつものスマホを自分らしく彩ります。
Tパーツを〇リングに通す位置を変えるだけで長さ調整が可能となっており、「iFaceスマホケース」のシグネチャーボールに装着して、コーデやシーンに合わせたアレンジをお楽しみいただけます。
手を通してスマホを操作すれば落下防止にも役立ち、バッグやポーチに付ければファッションアイテムとしても活躍します。ブランドシンボルを刻印したチャーム付きで、上質感もプラスしました。
■製品情報
・製品名 ：iFace Phoneチャーム
・価格 ：2,000円(税込2,200円)
・デザイン ：レッド/ホワイトパール/2way、ピンク/シルバーキー/2way、
ブラック/シルバーダイス/2way
・予約開始日 ：2026年1月20日(火)
・発売日 ：2026年1月下旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/strap_phonecharm?id=41-187825
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・Tパーツを〇リングの異なる位置に通すことで長さ調整が可能な2way構造
・シグネチャーボールへ装着して、ファッションに合わせた使い分けが可能
・iFaceブランドシンボルの刻印チャームを付属
・バッグやポーチなどへの取り付けによるファッションアイテムとしての併用可能
・スマートフォン操作時の落下防止補助
■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について
「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。
耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。
世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifacelab
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp
Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/
Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/
LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp
YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp