LayerX、山田進太郎D&I財団が推進する「Girls Meet STEM」に参画。中高生女子向け企業ツアーを3月30日に開催

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社:東京都中央区、代表取締役CEO:福島良典、以下「LayerX」）は、公益財団法人山田進太郎D&I財団が推進する中高生女子向けのSTEM（※）領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」に参画します。

2026年3月30日には、LayerX本社にて、AIと対話しながらオリジナルゲームを制作するワークショップを実施。「プログラミング経験がなくても、AIを使えば誰でも作りたいものが作れる」という体験を通じて、テクノロジーの可能性と社会に与えるインパクトを実感できる機会を提供します。また、多様なバックグラウンドを持つ女性エンジニアとの座談会も開催します。

（※）STEMとは「科学:Science」「技術:Technology」「工学:Engineering」「数学:Mathematics」の頭文字

開催背景

「Girls Meet STEM」は、中高生女子がSTEM領域で働く人や現場に触れることで、自分がやりたいことや関心のあることを見つける機会を提供しているプログラムです。

AIクラウドサービス「バクラク」や、AIプラットフォーム「Ai Workforce」などのプロダクトを提供するLayerXでは、AIの力で企業の経営課題や労働人口減少などの社会課題を解決することに取り組んでいます。

そこで今回の企業ツアーでは、ゲーム制作という中高生にとって身近なテーマを通じて、「AIで誰でも作りたいものが作れる」体験を提供します。そして、テクノロジーが持つ「社会の仕組みを変える力」を実感していただくことで、参加者自身が将来どのように社会に貢献できるかを考えるきっかけを創出します。

開催概要

実施日時・場所

2026年3月30日(月) 13:00～16:00（株式会社LayerX オフィス(銀座松竹スクエア) 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア 5階）

対象

小学6年生(新中学1年生)～高校3年生までの戸籍上または性自認が女性の方

定員

30名

応募締切

2026年3月16日(月) 23:59

開催内容

【ワークショップ】約2時間：「AIと対話して、作りたいものを作る」を体験

まず、ChatGPTに言葉で指示を出して人格を持たせ、AIをコントロールする感覚をつかみます。その後、AIと対話しながら、自分だけのオリジナルゲームを実際に制作していただきます。

制作するゲームの事例

- 自分の好きなルールで作るテトリス- カラフルなオセロ- 自分の好きなモチーフで作るシューティングゲーム

など、自由に選択できます。

オリジナルゲームの開発はLayerXの女性エンジニアがサポートするため、プログラミング未経験の方でも安心してご参加いただけます。

「コードが書けなくても、アイデアさえあれば形にできる」という、AI時代の新しいものづくりを実感できるプログラムです。この体験を通じて、AIが持つ可能性と、それを使いこなすことで広がる自分自身の可能性を感じていただきます。

【先輩たちの進路トーク】約30分：AIカンパニーで働く女性の先輩たちと語り合う

高専卒、音楽、建築、情報系の学部出身者など、多様なバックグラウンドを持つ女性社員が登壇します。座談会形式で、中高生時代の夢、進路選択の経緯、現在の仕事について気軽に質問できる場を設けます。

「理系じゃないとエンジニアになれない」「数学が得意じゃないと無理」そんな思い込みを超えて、多様な道からテクノロジー業界で活躍する姿をご覧いただけます。

当日参加する社員の紹介

新多 真琴（aratama）

国立音楽大学を卒業後、DeNAでソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタート。その後はセオ商事、ロコガイドを経て、Cake.jpにて執行役員CTOを務めた。現在はLayerXにて「バクラク申請・経費精算」のEMを担う

蔡 安平（an）

中国の清華大学で建築学部を卒業後、日本へ留学。東京大学大学院で建築学を修了後、IT未経験でシステム開発会社に入社。外資系IT企業を経て、現在LayerXでソフトウェアエンジニアを担当

夛田小百合（unachang）

石川高専卒。フロントエンドエンジニアとして受託開発やメディア、ファンクラブサイトに携わった後、プレスリリース配信エディタの開発に従事。現在はLayerXでCRE（Customer Reliability Engineer）を担当

山本美奈子（minako-ph）

DMM.comグループ、メディカルフォースなどで開発、PjM、リードエンジニアとして経験を積み、子供服のサブスク事業を行う企業でCTOを務めた。2023年7月にLayerXに入社し、「バクラク」シリーズの開発に従事

こんな方におすすめ

「Girls Meet STEM」について

- AIの可能性を実際に体験してみたい方- 「作りたいものを作る力」を身につけたい方- テクノロジーで社会を変える仕事に興味がある方- 文理選択に迷っている方- 理系に進んだ先のイメージを知りたい方- 自分のキャリアの可能性を模索したい方- エンジニアとして働く魅力について知りたい方

公益財団法人 山田進太郎D&I財団が大学や企業とともに実施するツアー形式のプログラムです。中高生女子の皆さんがSTEM（科学・技術・工学・数学）領域で働く人や学生、現場に触れることで、自分がやりたいことや関心のあることを見つける機会を提供しています。

https://shinfdn.org/gms

応募方法

ご参加を希望される方は、下記のボタンよりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://shinfdn.org/gms/tour/1jOfJ99m

※定員を超えた場合は抽選となります。 ※保護者の方は同伴参加いただけません。集合場所までの付き添いは可能です。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/