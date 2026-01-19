SAK University、2026年4月入学「【専願】総合型選抜」募集開始　― 日本で学ぶ、英国大学水準のIT・AI教育 ―

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月入学者向け「【専願】総合型選抜」の募集を、2026年1月19日（月）より開始しました。

文系・理系を問わず、IT・AI分野に挑戦したい学生を幅広く受け入れています。

本校は、英国国立エセックス大学との学術提携を基盤に、コンピューターサイエンス、AI、サイバーセキュリティ分野を中心とした教育を展開しています。

海外留学を前提とせず、日本国内で学びながら国際水準の教育に触れられる点が特徴です。



近年、日本の大学進学においては、「どの大学に入るか」だけでなく、「何を学び、どのような力を身につけるか」を重視する傾向が強まっています。

一方で、IT・AI分野の急速な技術革新に対し、従来型の高等教育では十分に対応しきれないという課題も指摘されています。



こうした背景を踏まえ、SAK Universityでは、英国大学で重視される「理論・実践・研究」を統合した教育アプローチを、日本の学生に適した形で提供しています。

演習・実装を重視した授業構成により、将来の専門職や国際的なキャリアを見据えた学修が可能です。



今回募集する「【専願】総合型選抜」は、学力試験のみで評価するのではなく、学習意欲、将来ビジョン、分野への適性などを総合的に評価する入試制度です。

また、入学時点での高度な数学・プログラミングの知識は必須ではなく、文系出身の方やIT・AI分野が初めての方でも、基礎から段階的に学べるカリキュラムを用意しています。



早期に進路を確定したい高校3年生および既卒生を主な対象としています。

出願方法

WEB出願システムにてマイページを作成のうえ出願してください。

なお、出願に際しては、募集要項を必ずご確認ください。

WEB出願ページはこちら :https://www.syutsugan.net/ja/sak/users/sign_up

▶ 募集要項： https://sak.ac/admission-guide

学部長コメント

SAK University 学部長 土橋直樹

「本校では、単なる知識習得にとどまらず、自ら考え、実装し、社会に価値を還元できる力を育てることを重視しています。

理論と実践、そして国際的視点を融合した学びを通じて、世界で活躍できる人材を育成していきます。」

本校では、将来的に海外大学院への進学も視野に入れた学修設計を行っており、国内外を問わず多様な進路選択に対応しています。

進学に対する不安を軽減し、納得感を持って学びをスタートできる環境づくりを目指しています。

■募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/80_1_e4b0f1df65d3c0f839034dec9f53d0c0.jpg?v=202601191221 ]

※面接期間内のいずれか1日で面接を実施します。遠方にお住まいの方は、オンラインでの実施も可能です。

面接日程は、入学支援課より出願者へ個別にご連絡のうえ、調整します。

公式HPで詳細を確認する :https://sak.ac/press-release/20260116-admission

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK University 東京イノベーションキャンパスは、IT・AI・コンピューターサイエンス分野に特化した高等教育機関です。英国University of Essexとの学術提携を通じ、国際水準の教育を日本で提供しています。理論と実践を融合した教育を通じ、次世代の専門人材育成を目指しています。

英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して国際水準の学びを修得できます。

対面・オンラインでのオープンキャンパスや学校体験イベントを多数開催するほか、各エリアでの進学フェア等へ出展しています。

※ご本人のみの参加はもちろん、保護者同伴・保護者のみの参加も歓迎しています。

バーチャルキャンパスツアー

スマホ・PCから、本校の校舎をバーチャルで見学できます。

教室や設備など、実際のキャンパスの雰囲気を事前にチェック可能です。

気になった方は、ぜひ実際のオープンキャンパスや学校体験イベントにもお越しください。

バーチャルキャンパスツアーを見る :https://my.matterport.com/show/?m=gCfN6wRqtiy

進路説明会

進路や入試に関する不安や疑問を、大学スタッフに直接相談できる進路説明会を随時開催しています。

対面またはオンラインで実施。

進路説明会を予約する :https://sak.ac/individual-session入試ガイダンス

毎週水曜日19:30より、約30分間のオンライン入試ガイダンスを実施しています。

ガイダンス終了後は、大学スタッフに個別でご質問・ご相談いただけます。

入試ガイダンスを予約する :https://sak.ac/open-campus

オープンキャンパス＆学校体験イベント

学校について知るだけではなく、IT技術やAIについて楽しみながら学べるイベントを多数開催しています。

対面・オンラインで開催。

参加費は無料です。

オープンキャンパスや学校体験イベントは、以下のURLからお申し込みください。

▶オープンキャンパス

https://sak.ac/open-campus

▶学校体験イベント（Discovery Days）

https://sak.ac/discovery-days/

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位