AIでは代替できない“現場技能”の承継に挑む職人教育DX支援『カシスト(R)︎』が JAPAN STARTUP SELECTION - the 12th Editionに鹿児島市代表として採択・登壇決定

株式会社カシストカシスト、JAPAN STARTUP SELECTION 12th に鹿児島市代表として採択・登壇決定

株式会社カシスト（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役：吉松 良平、以下「カシスト」）は、スタートアップ都市推進協議会が主催するマッチングイベント 「JAPAN STARTUP SELECTION - the 12th Edition -」に採択されたことをお知らせします。

カシストは鹿児島市の選抜スタートアップとして、ピッチ登壇（16:30～17:10分を予定）およびブース展示を行います。

本イベントを通じて、職人教育DX支援『カシスト(R)︎』および「技能承継チャレンジプログラム」に関心を持つ大企業との事業連携、ならびに金融機関・ベンチャーキャピタルとの出会いによる資金調達機会の創出を目指します。

JAPAN STARTUP SELECTION - the 12th Edition - 開催概要

「JAPAN STARTUP SELECTION」は、全国の自治体から選抜されたスタートアップが登壇・展示し、大手企業・投資家との協業・共創・資本連携の創出を目的としたマッチングイベントです。

第12回となる今回は、全国12自治体から選抜された34社のスタートアップが参加し、ピッチ登壇・ブース展示に加え、自治体首長によるトークセッションなども予定されています。

背景と課題｜AI時代において“現場技能”が直面する構造変化

- イベント名：JAPAN STARTUP SELECTION - the 12th Edition -- 開催日時：2026年1月26日（月）13:00～20:00（開場12:30）- 会場：CITY HALL & GALLERY GOTANDA（東京都品川区西五反田8-4-13五反田JPビルディング3F）- 主催：スタートアップ都市推進協議会- 参加企業数：全国の自治体から選抜された34社

生成AIをはじめとするAIテクノロジーは、世界中の産業構造と働き方を大きく変えつつあります。ホワイトカラー業務の自動化が進む一方で、人が身体を使って判断し、安全と品質を守るフィジカル領域の技能は、簡単には代替できない「産業の基盤」として、むしろ価値を高めています。

一方、日本の建設・製造・インフラ業界では、深刻な構造課題が同時進行しています。建設業では就業者の約3割以上が55歳以上を占める一方、若年層は1割程度にとどまり、極端な年齢構成の偏りが続いています。製造業においても、「技能を指導する人材が不足している」と回答する事業所が多数を占め、技能承継の担い手そのものが減少しています。

さらに、多くの現場では、熟練者の技能が十分に形式知化されないまま、個人の経験や勘に依存して蓄積されてきました。その結果、技能が“暗黙知”として現場に留まり、若手や外国人材が体系的に学べる環境づくりが追いついていない企業も少なくありません。

AIによる業務効率化が進むほど、現場技能の承継は「人材育成の問題」にとどまらず、産業競争力そのものを左右する経営テーマへと変化しています。こうした背景から、技能を再現可能な教育資産へと転換する「技能承継DX」は、いま多くの産業分野で求められています。

職人教育DX支援『カシスト(R)︎』と実現したい未来

カシストは、建設・製造・インフラ業界を中心に、ベテラン職人の動作・判断・感覚といった暗黙知を抽出・構造化し、再現可能な教育資産へと転換する職人教育DX支援ソリューション『カシスト(R)︎』を提供しています。

熟練者の引退が進むなかで属人化が深刻化する現場教育に対し、

- 技能の可視化- 教育の標準化- 習得度の定量化

を実現することで、若手・外国人材の早期戦力化と、事故ゼロ・品質安定に貢献する現場教育基盤の構築を支援しています。

JAPAN STARTUP SELECTIONで実現したいこと

JSS12thでは、以下の出会いを目的に参加します。

- 技能承継・現場教育・人材育成に課題を持つ、建設・製造・インフラ・物流・設備関連などの大企業・事業会社- 現場DX・人材領域への投資・連携を検討する、金融機関・ベンチャーキャピタル・事業会社CVC

技能承継を「現場の問題」にとどめず、産業競争力を左右する経営テーマとして捉え、共同実証・事業連携・資本連携を通じた事業拡張を目指します。

「技能承継チャレンジプログラム」について

カシスト(R)︎技能承継チャレンジプログラム概要

カシスト(R)︎「技能承継チャレンジプログラム」は、建設・製造・インフラ業界を中心に、企業が自社現場で“技能承継DX”を短期間で実装・体験できる導入プログラムです。

特許出願済みのスキル抽出技術を活用し、ベテラン職人の動作・判断・声かけ・安全配慮といった暗黙知を現場で観察・構造化したうえで、抽出した技能要素を「なぜその動きになるのか」まで伝わる教育動画・教材へと転換し、若手・外国人材が繰り返し学べる教育環境を構築します。

本プログラムでは、

- 現場観察・技能要素の抽出- 教育動画の企画・撮影・編集- 教材設計と育成プロセス整理- 習得度・理解度の可視化

までを一貫して支援し、教材整備から効果測定までを約3か月で実装します。

β版導入では、若手・外国人材の早期戦力化、教育担当者の工数削減、安全教育・技能教育の標準化、属人化の解消といった成果が現場で確認されています。

▷ 料金体系と適用条件

・98,000円（税別）

・カシスト(R)︎初回導入企業向け

・最大4本まで（技能・安全・接遇・操作等）

※北海道・東北・離島・一部地域を除く

▷ お申込み方法

カシスト(R)︎技能承継チャレンジプログラムの詳細・お申込みは、公式サイトより受け付けています。

JSS12th採択にあたってのコメント

株式会社カシスト

代表取締役 吉松 良平

「AIや自動化が進むほど、現場で人が判断し支えている技能の価値は高まっています。一方で日本では、その技能を計画的に承継する仕組みがまだ十分に整っていません。カシストは、“人が人を育てる現場”の強みを、再現可能な教育資産へと変えることで、産業の基盤を未来につなぐことに挑戦しています。JSS12thを通じて、現場教育の進化に本気で取り組む企業・金融機関の皆さまと出会い、技能承継DXを社会実装のフェーズへと進めていきたいと考えています。」

株式会社カシストについて

会社名：株式会社カシスト

英文社名：Kashisuto Co., Ltd.

代表者：代表取締役 吉松 良平

設立：2025年2月10日（TSグループよりスピンアウト）

資本金：745万円

所在地：

鹿児島本社：〒899-2701 鹿児島県鹿児島市石谷町2413-11

東京オフィス：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号2F

事業内容：

・職人教育DX支援ソリューション「カシスト(R)」の開発・提供

・技能承継動画教材の企画・撮影・制作

・外国人材向け多言語教育設計

・教育成果の可視化・評価制度設計支援

特徴：現場の暗黙知を“抽出・見える化”し、誰もが再現可能な教育設計を実現。建設・製造・インフラ業界向けに、属人化からの脱却と事故ゼロ・即戦力化を支援。AIでは代替できない技能の継承をDXで推進。

受賞歴：

鹿児島県ビジネスプランコンテスト2024「大賞」

CCA STARTUP CONFERENCE 2025「最優秀賞」

公式サイト：https://www.kashisuto.com

吉松 良平｜“職人教育DX”挑戦家

株式会社カシスト 代表取締役／株式会社TSグループ 代表取締役／JDX公式アンバサダー

“見て覚えろ”では伝えきれない現場の勘どころを、抽出・定量化・動画化する。外国人や若手が、即戦力として現場に立てる世界を目指し、現場から教育の次元を更新し続ける挑戦者。陸上自衛隊で学んだ短期育成の技術をベースに、建設業に25年従事。うち20年を職人経営者として現場に向き合い、2013年から株式会社TSグループ内で職人技術のマニュアル化と教育の仕組み化を推進。2023年より「職人教育DX」を事業化し、2025年にスピンアウトして株式会社カシストを創業。カシストの強みは、ベテラン職人の“動きのコツ”という暗黙知を独自技術で抽出・定量化し、誰でも繰り返し学べる動画教材に変える力。若手の事故ゼロ教育・即戦力化を支援し、離職率・教育負担・属人化課題に挑み続けている。

■ 登壇実績

鹿児島経済大学「DX時代に働くが進化する」

ユーミーコーポレーション全国大会「職人×DX×多様性の実践」

建設業向け安全大会、地方自治体主催DXセミナー 等